Şehrin çılgın seyir defteri

O kadar çok mekan açıldı ve açılmaya devam ediyor ki, ülkenin yarısından fazlası Bodrum’da olacakmış gibi hissetmemiz doğal.
Dolayısıyla bugünkü köşe Bodrumcular için eski-yeni mekanlar hakkında mini bir rehber: Bodrum’u uzaktan seyredip merak edenlere, “Çok kalabalık buralar” diyenlere, hafta sonları gidip geleceklere, sezon boyu yerleşenlere, yeme-içme sevdalısına ve sosyal ortam kuşlarına...
GASTRONOMİ SEVDALISINA...
◊ “İyi yemek nerede olacak, bana onu söyle” derseniz, ilk başa sürpriz bir restoranı koyarım. Demirbükü’ndeki Mesa’nın içinde açılacak olan Naru’yu. Mekanın iki ortağını, Özgür Arıkan ve Çağlar Kanzık’ı geçen yaz Dereköy Lokantası vesilesiyle tanıdık ve sevdik.
The Handmaid’s Tale’den bahsediyorum.
Dördüncü sezonun final bölümünü özellikle kadın seyircilerin mutlaka izlemesi lazım.
Çünkü birçok açıdan düşündürücü noktalar var. En önemlisi de şu nokta:
“Adalet, en medeni saydığınız yerde bile gerçekleşmiyorsa o zaman ne yapmalı, her şeyi unutmalı mı?”
Dizinin karakteri June da kararsız kalıyor. Ama unutamıyor.
Sinovac’çılarla BionTech’çilerin polemiği ayrı bir durum.
Bir tanıdığım yurtdışında önce Sinovac oldu, sonra “Avrupa bunu kabul ediyor” diye geldi burada BionTech.
Barda kokteyl dener gibi yuvarlıyor aşıları yani...
Aşı olmak istemediğini söyleyenlerle ise başka bir muhabbet gelişiyor.
Kendi kişisel gerekçesini açıklayanlar, bir doktor yakınının söylediğinden yola çıkarak neden olmak istemediğini söyleyenler, “Biraz zaman geçsin üzerinden, belki olurum ileride” diye olaya daha yumuşak bakan kararsızlar, “Bunca zaman hasta olmadım, niye aşı olayım ki?” düşüncesini daha sert savunanlar...
Durum ortaya karışık yani.
Bir yandan herkes kendine göre haklı. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor.
Olay şu: Yemek yapmayı çok seven ve bu konuda kendi kendini yetiştirmiş Mehmet Ali Börtücene, önce evinde yemek yaparak insanları ağırlamaya başlıyor.
Yıl 2014.
Bir süre sonra yanına Le Cordon Bleu’da şeflik eğitimi almış beslenme uzmanı Başak Turan da katılıyor.
İkili güçlerini “The Rabbit Hole” adı altında birleştirince inanılmaz bir süreç yaşanıyor.
Yemekleri tadanlar kulaktan kulağa onlardan bahsediyor ve böylece Mehmet Ali’nin evinde haftanın üç-dört gecesi, en fazla 10 insan, yemek masasının etrafında toplanıp The Rabbit Hole’ün gastronomik mucizelerine tanık oluyor.
İlgi büyüyünce Mehmet Ali ve Başak rezervasyonlar için bir web sitesi açıyor.
“Forest for Change” adı verilen bu orman yerleştirmesi için Kuzey Avrupa’ya özgü 23 farklı türden 400 ağaç getirilmiş.
Ama hayır, ağaçlar tarihi avlunun taşları sökülerek toprağa ekilmiş değil.
Hepsi saksılarda. Özel bir düzenlemeyle sanki hepsi avluya ekilmiş gibi duruyor.
Kısacası yapılmak istenen aslında bir orman yanılsaması.
Peki bu geçici proje ormanın amacı ne?
Şöyle diyor Devlin:
“Bu yılki bienali değerlendirirken yapmak istediğimiz ilk şey, bir ormanın tüm avluyu ele geçirmesine izin vererek,
Dolayısıyla fuardaki eserler kadar insanların birbiriyle sosyalleşmesini izlemek de büyük resmin bir parçasıydı, kaçırılmayacak bir andı.
Peki Akbank ana sponsorluğunda yapılan fuar nasıldı?
Elbette galeri sayısı önceki CI’lara göre daha az olduğu için (toplamda 26) tüm fuarı hızlıca gezip bitirebiliyordunuz.
Yoğunluk üst kattaydı.
Alt katta sadece dijital işlerin sergilendiği Plugin vardı.
Temmuz ve ağustosta da ne olacakları belli değil.
Birçok müzisyen tepkilerini, daha fazla dayanamayacaklarını dile getirmeye çalıştı.
Ama böyle durumlarda -doğal olarak- sektördeki popüler isimlerin tepki vermesi daha çok isteniyor. Benim gördüğüm kadarıyla Gülben Ergen, Gülşen ve Nükhet Duru, Murat Boz dışında sesini çıkaran popüler isim pek olmadı.
Oysa toplu bir şekilde ortaya çıkılsa belki kararın tekrar gözden geçirilmesine yol açılabilirdi. Bu arada bazı otellerde görüyoruz.
Gayet canlı müzik yapıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Melek Mosso, Dalaman Sarıgerme’deki lüks bir otelde sahne alıyordu.
Instagram’da gördüm.
Otelde serbest ama başka mekanlarda müziğin serbest olmayışı haliyle hoş değil.
Yarın ve çarşamba günü ön izlemeyle açılacak sanat fuarı, perşembeden pazara kadar herkese açık olacak.
Sonraki günlerde ise şehri yine yeni hareketler bekliyor.
Onlardan biri de Bebeköy’deki Backyard’ın baştan aşağı değişerek The Yard olarak ortaya çıkması olacak.
The Yard’ın en önemli yeniliği Bikini Beach adıyla açılacak olan havuzu.
Tasarım olarak 70’lerdeki St Tropez’den ilham alan Bikini Beach’in tipik bir havuz olması elbette planlanmıyor.
Daha çok gün boyu ve akşamüstü vakit geçirilecek bir mekan olarak tasarlanıyor Bikini Beach.
The Yard’ın içine konuşlanan restoran ise Aman da Bravo.
70 küsur yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim taksici, “Kesmişler abi ya” dedi aniden.
“Neyi?” diye sordum, “Ağacı” dedi.
Tam Barbaros’a çıkarken yolun ortasında duran bir çınar ağacı vardı.
Ondan bahsediyor. Ağaç komple sökülmüş.
Ben de sonradan anımsadım ağacı.
Orada demir bir destekle duruyordu.
Sıkıcı paket servis hayatlara yavaş yavaş renk gelecek gibi.
Mekanların haftaya açılacağına dair henüz resmi açıklama yok. Zaten gündem gümbürtüsünden unutuldu gibi sanki. Ama sektör beklemede, hazırlıklarını yaptı.
Her zamanki gibi her şey son dakika açıklanacak.
Mekanların açılmasından önce ilk hareketlenme sergilerle geldi.
En çok beklenen sergi de Taner Ceylan’ın Olimpos’taki zeytinliğinden elde ettiği gelirle düzenlediği ve küratörlüğünü üstlendiği “Olimpos Sergileri-2”ydi. Karaköy’deki tarihi Zülfaris Sinagogu’nu mekan olarak seçen sergiyi dün gezdim. Ama gezmeden önce Karaköy ve Galata arasında kayboldum!
Tarihi mekanı Google konumundan bir türlü bulamadığım için...
Sanırım o üst segment jet seviyeye bu yaz itibarıyla Cennet Koyu’ndaki Villa Maça Kızı sayesinde gelinecek.
Aslında Villa Maça Kızı’nın olduğu bina yıllarca (80’lerden 2000’lerin ortasına dek) mütevazı bir aile işletmesi olan Atami Otel’di.
2015’te Capri Adası’ndaki Il Riccio’nun Bodrum’a transfer olmasıyla burası baştan aşağı kimlik ve tarz değiştirerek küçük bir Capri’ye dönüşmüştü.
O hali de güzeldi, Bodrum için farklı bir deneyimdi.
Ama Türkiye’ye gelen yabancı marka işletmeler nedense sürdürülebilir olmaz.
Öyle tatlı delilikte, kimseleri takmayan bir koreograf ve şarkıyla çıkmışlardı ki hayran kaldım.
Eurovision biraz da bu demek.
Işıltısından geçilmeyen kostümler, ‘kitsch’ sınırlarını zorlayan abartılı şovlar.
Tam bir taşma, coşma, kendini gerçekleştirme hali.
Avrupa’da herhangi bir kulüpteki şovlarda olduğu gibi.
Cumartesi gecesi de öyleydi.
Eurovision’u YouTube’dan bir izlemeye başladım, bırakamadım.
Ülkeler her yıl olduğu gibi
Hani çorba reklamı da olurdu, sucuk reklamı da...
Belki o da Thodex skandalını gördükten sonra “Tüh” demiştir, pişman olmuştur, bilemiyorum. Tamam, her kripto borsa aynı kaderi paylaşacak diye bir şey yok.
Ama kripto borsasında yaşanan onca olaydan sonra “güven”i temsil eden bir ünlünün kalkıp reklamda oynadığını görünce ister istemez hayal kırıklığına uğruyorsun.
Çeşme’de hiçbir şey olmuyor mu?
Bodrum bu yaz ultra hareketli, peki ya Çeşme?
Bodrum’a kıyasla hareket bereket az, herkes daha temkinli ilerliyor. En yeni ve iddialı mekanlardan biri Cherie olacak.
Mekanlarda sabaha kadar eğlence sürüyordu.
Tabii kısıtlama yok, yasak yok.
Gizli Kalsın’ın eğlencesi de 24.00’ten sonra başlıyordu.
İşte Zeynep’i dinlemeye saatler 01.00’i gösterdiğinde giderdik.
Ya da o dönemlerdeki deyişimizle gecenin sonunda oraya ‘düşerdik’.
Gerçekten de daha önceki sezonlarda böyle bir şey olmamıştı.
Bu kadar çok İstanbullu popüler mekan aynı anda Bodrum’a gelip yazlık proje yapmamıştı.
Lucca, Paper Moon, Must, Sunset Sushi, Blue Topaz, Kun, Inari, Wu...
Ayrıca halihazırda olanlar var. Maça Kızı, Loft Elia, Frankie Beach Club gibi.
Bodrumlu yeni markalar var: Geçen yazdan Dereköy, bu yaz Naru ve The Swim Club gibi.
Urla’dan transfer olan da var: Şef Osman Sezener’in Kitchen’ı gibi.
Nasıl olmasın ki?
Tüm duyumlar mekanların açılacağı yönündeydi.
Belli bir saate kadar en azından açık alanlara izin
verilecekti. Beklenti buydu.
Hatta geçen hafta sonu ona göre malzeme alımı yapanlar vardı.
Ama beklenen olmadı.
Şimdi 1 Haziran tarihi bekleniyor ama o tarih için de sektör biraz umutsuz.
Şehrin çılgın seyir defteri
Cumartesi günü “İstanbul yanıyor” diye bir video koydu ressam bir arkadaşım.
“Yanıyor” diye tabirlediği aslında sosyal hayat hareketliliğinin zirve yapmasıydı.
Paylaştığı video, Galatasaray’ın arka tarafında mekanların olduğu sokaktandı.
Herkes öyle bir sokağa taşmış ki trafik durmuş. “Yanma” göndermesi bu coşkuya yani.
Aynı gün ben de Karaköy’ün arka sokaklarında yürüdüm.
Bu civar da aynı şekildeydi, tıklım tıklım. Kaldırımlara taşan tüm masalar doluydu.
Uzun süredir sokakları, mekanları böyle canlı görmeyince insanın üzerine bir afallama, bir şaşkınlık geliyor.
Ama her şeye hızla alışıyoruz ya. Sokaklardaki bomboş duruma da alışmıştık, şimdi yeniden kalabalığa karışıyoruz.
“Beni sağda indirin, UFO çağırdım”
Bir yandan çılgın trafik var şehirde. Her semtte de bu trafiğe eşlik etsin diye bir şahane “düzenleme”.
Misal-1: Karaköy’de kaldırımların bir kısmı sökülmüş. Bitkilerin saksı değiştirme mevsimi gibi İstanbul’un da böyle kaldırım değiştirme mevsimi oluyor, malum.
Misal-2: Beşiktaş’a meydan düzenlemesi yapılıyor. Orası da altüst. Geçtiğimiz gün bindiğim taksinin şoförü dedi ki, “Abi n’olursun Beşiktaş’tan gitmeyelim.”
Ve bunu söylediğinde Dolmabahçe’yi geçmişiz. Sanki başka gidecek yol varmış gibi.
O an içime bir Gülse Birsel kaçtı, “Tamam” dedim, “Beni sağda indirin, bir UFO çağırdım, o geliyor aplikasyondan.” Nitekim yağmur yağdığında unutun bu şehri. Trafik kilit. Zaten artık resmi olarak haziranlarda muson iklimi filan yaşıyoruz.
Aşırı yağmur, aşırı nem.
Yağmurlu günlerimin kurtarıcısı sarı dolmuşların ise hastasıyım.
Ve sarı dolmuşta yüksek sesle yapılan konuşmaların.
Misal-1: Bir adamın, “Teknelerde düğün, sünnet organizasyonu işine giriyoruz” diye karşısındakinden bilmem kaç bin lira sermaye istediğine vakıfım.
Misal-2: Bir kadının annesine, “Beş dakikaya geldik, oradayız, az kaldı, çok trafik var” diyerek aynı cümlelerle canlı yayın yapmasındaki ısrar ve başarısına da...
Yumruk tokuşturmalar sona ermiş
Bir doz aşılanmanın verdiği rahatlıkla hafta sonu şunu da gördüm: El sıkışmalar, yanak yanağa öpüşmeler geri dönmüş.
Aslına bakarsanız, güneyde, yani tatil beldelerinde bu eski selamlama biçimi çoktan geri dönmüştü.
Ben el sıkışmaya tamamım. Yumruk tokuşturmak gerçekten anlamsız bir şeydi.
Şöyle de oluyordu: Sen yumruk uzatmayıp karşındaki yumruğunu uzatınca da ayıp oluyordu. İster istemez sen de yumruk uzatıp tokuşturuyordun.
Ve ne tuhaf ya da ne güzeldir ki, iki insan bir araya gelince illa temaslı selam vermek istiyor.
Yine de ben yakınlarım hariç yanak yanağa öpüşmeye uzağım. Ama bunun da çaresini bulan var.
Hafta sonu “Gel sarılayım” dedi biri ve kafasını değdirmemeye özen göstererek sarıldı bana. Bunda da bir garip oluyorum ben, “Sarılma kaç saniye sürmeli, hangi noktada sarılmayı bırakıp geri çekileyim” filan diye düşünce kuyularına dalıyorum.
“Yeni sayfa”cılar
Bir de “yeni sayfa” açanlar var.
Ya da açacağı yeni sayfanın tam olarak ne olduğunu bilmeyenler.
Cumartesi böyle bir grupla da sosyalleştim.
Daha doğrusu onlar benimle sosyalleşti, ben dinledim. Her zamanki gibi. Hepsi kurumsal hayattan sıkılmış, “Ya sonbaharda ofise dönersek?” diye kaygı içindelerdi. Paralarını denkleştirip ortak iş yapma planı kuruyorlardı.
Plaza hayatlar büyük devinimlere gebe.
Öyle görünüyor.
Durumun özeti
Durum bu. Durumun özeti de gerçekten en baştaki gibi:
İstanbul yanıyor, her açıdan. Coşarak taşarak, kendinden geçerek.
Nihayet bir doz rahatlamış olarak...