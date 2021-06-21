Şehrin çılgın seyir defteri

Artık bu sezonla beraber tamamen biter diyordum, yine bitmedi. Her şeye rağmen sezon finali iyi bitti, hem de çok çok iyi!





The Handmaid’s Tale’den bahsediyorum.

Dördüncü sezonun final bölümünü özellikle kadın seyircilerin mutlaka izlemesi lazım.

Çünkü birçok açıdan düşündürücü noktalar var. En önemlisi de şu nokta:

“Adalet, en medeni saydığınız yerde bile gerçekleşmiyorsa o zaman ne yapmalı, her şeyi unutmalı mı?”

Dizinin karakteri June da kararsız kalıyor. Ama unutamıyor.

