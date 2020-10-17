Şehirden notlar

O kadar çok maske tasarlayan var ki, ben takip edemez oldum.

Şu an en popüler iş alanlarından biri olup çıktı maske tasarlayıp satmak.

Hatta bu iş alanı bile kendi arasında kutuplaştı.

Geçtiğimiz günlerde şöyle bir konuşmaya şahit oldum.

“X’in tasarladığı maskeyi takıyorum, çok iyi” dedi biri.

Öteki lafı yapıştırdı, “Delirme, X’in yaptığı hiçbir şeyi almam, çok paçoz, Z’nin yaptıkları daha cool.”

Bu konuşma sırasında eczaneden aldığım sıradan beyaz maskemle hayli sırıttığım için hiç sesimi çıkarmadım tabii.

Yeşil papağanlı İstanbul

Çıkardıkları ses çok değişik, çok tiz. Fark edilmeyecek gibi değil.