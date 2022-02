Şehirde neler oluyor

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftiyle geçen yıl Alaçatı’da tanışmıştım.



Gayet mütevazı, kendi halinde, uyumlu, çift gibi bir çiftti.

Birbirlerine değer verdikleri her hallerinden belliydi.

Bu yüzden kral daireli, Rolls Royce’lu evlilik teklifi olayının kahramanı olan çift gerçekten onlar mı diye bir an şaşırdım, emin olamadım.

Yetmemiş, bir de kral dairesinde onlar yemek yerken içeriye Sakiler grubu girmiş ve “Dünyadan Uzak” şarkısını söylemeye başlamış.

Allah’tan Sakiler sonrası halk oyunları ekibi, ardından da “Cirque du Soleil” grubu filan girmemiş odaya.

Evlilik teklifi önemli bir an, tamam. Ama bunu bir karnavala dönüştürmelerini, ayrıca yedi kat ellerin bundan haberdar oluşunu yadırgadım.