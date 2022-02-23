Şehirde neler oluyor

Tinder Avcısı’nın kahramanlarından biri olan Cecilie, belgeselin bir yerinde başına gelen tüm olaylara rağmen aşkı aramaya devam ettiğini söylüyordu.

Hatta Tinder’dan vazgeçmediğini, hemen ertesi gün kendine uygun profili aramaya devam ettiğini de...

Bu bitmeyen aşk arayışı inancı ve sarsılmaz romantizm bana hiç samimi gelmiyor.

Çünkü günümüzde “aşk arıyorum” diye mızmızlanılan şey bir vitrin arayışı sonuçta.

Birer vitrin mankeni arıyoruz.

Belgeseldeki sahne ismiyle Simon Leviev de bu zaafı gayet iyi biliyormuş, tepe tepe kullanmış işte.

Kendine şık ve pahalı bir vitrin oluşturmuş.

Formülü de hayli basit ve baştan aşağı görgüsüz:

Özel jette şampanyalı yolculuklar, baştan aşağı marka kıyafetler, bornozla dolaşılan lüks otel süitleri, tüm menünün ısmarlandığı restoranlar ve tabii localı partiler...