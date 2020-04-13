Saçların gerçek rengi ortaya çıkmayacak, çünkü...

Bazı kadınların malum süreçte en önemli problemi bu:Boya zamanı gelen saçlar!
Bu da problem mi yahu demeyin, sonuçta herkesin kendine göre önem verdiği şeyler var. Beni asıl ilgilendiren bu problemin hallediliş tarzı oldu.
Meğer kuaförler çoktan evlere boya servisine başlamış!
Hayır, kuaförler eve girip boya yapmıyor.
Ama sadık müşterilerinin boya rengini bildiklerinden, ona göre malzemeyi hazırlayıp eve bırakıyorlarmış.
Boyası gelmiş kadın arkadaşlarım arasında bir anket yaptım, çoğu aynı şeyi yapmış.
“Evet kuaförüm getirdi, ben de boyadım” diyorlardı.
Tabii bir de şu konu var:
Bazı kadınlar boyayla sarışın olmuş hemcinslerine sosyal medyada, “Bu karantina günlerinde kimin gerçek sarışın olduğu ortaya çıkacak” diye taş atıyorlardı.
Görünen o ki, kuaförlerin bu lüks boya hizmeti sayesinde o gerçek hiç ortaya çıkmayacak...
Yok mu düşünen?
Peki boyamayı filan bırakıp saçın doğal rengi neyse ona dönmeyi düşünen kadınlar yok mu?
Saçı boyalı bir kadın arkadaşıma bunu da sordum:
“Düşündüm düşünmesine de, saçımın normal rengine dönmesi için en az bir yıl daha karantinada olmam lazım.
Şu an bıraksam alacalı bir renk olur.
Gerçi yazın da evde oturacaksak kesin boyayı bırakırım ya da Sinead O’Connor gibi dazlak olurum herhalde”.
Pilotların atıl hali
Uçuşlar durdu. Havayollarının uçakları yerde, beklemede.Uçuşlar durdu. Havayollarının uçakları yerde, beklemede.Tabii pilotlar da öyle.Meğer onlar için bu karantina sürecinin uzaması hepimizden daha zorluymuş.Çünkü onların aslında sık uçuş yapması gerekiyormuş.Bu konuyla ilgili cnn.com’da bir yazı vardı.İngiliz Havayolu Pilotları Birliği’nden Brian Strutton şöyle diyor: “Pilotlar uçabilmeleri için sıkça eğitim alır. Ayrıca bizim işimiz yenilik de gerekir. Yenilik dediğimiz şey, bir pilotun son 90 gün içinde üç kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirmiş olması, bunun için yapılan gereken düzenlemelere uyması anlamına gelir.”Konuyla ilgili daha birçok teknik ayrıntı vardı yazıda ama benim anladığım şu: Uçmak, sürekli pratik yapılması gereken bir disiplin.Bu pratiğin uzun süre yapılmaması sanırım ileride farklı sıkıntılara da yol açacak havacılık sektöründe.
İlk sosyal mesafe
uyarı işareti geldi
Londra’da yaşayan şef Kemal Demirasal gönderdi fotoğrafı.
Korona dönemi oradaki gündelik hayatın uyarı işaretlerine sızmış işte.
Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken yoldaki bu uyarı işaretini yakında bizim buralarda da görürsek şaşırmayalım.
Evde ufak ufak
tarıma başlamak!
Önceki gün Komşuköy’ün yaratıcılarından Özden Akyıldız ile bir instagram canlı yayını yaptık. Tamamen ‘yeşil’ bir muhabbetti.
Bitkilerden başladık “evde sebze nasıl yetiştiririz”e kadar dallanıp budaklandırdık konuyu. Hakikaten bir noktada şunu düşünmüyor değilim: Evde birkaç tane sebze yetiştirsem nasıl olur?
Tamam bitki yetiştiriyorum ama acaba bunu yapabilir miyim?
Özden, “Eninde sonunda o kafaya da geleceğiz” dedi, bana güven verdi.
Şimdi bu konuyu araştırıyorum!
Saçların gerçek rengi ortaya çıkmayacak, çünkü...
Bazı kadınların malum süreçte en önemli problemi bu:Boya zamanı gelen saçlar!
Bu da problem mi yahu demeyin, sonuçta herkesin kendine göre önem verdiği şeyler var. Beni asıl ilgilendiren bu problemin hallediliş tarzı oldu.
Meğer kuaförler çoktan evlere boya servisine başlamış!
Hayır, kuaförler eve girip boya yapmıyor.
Ama sadık müşterilerinin boya rengini bildiklerinden, ona göre malzemeyi hazırlayıp eve bırakıyorlarmış.
Boyası gelmiş kadın arkadaşlarım arasında bir anket yaptım, çoğu aynı şeyi yapmış.
“Evet kuaförüm getirdi, ben de boyadım” diyorlardı.
Tabii bir de şu konu var:
Bazı kadınlar boyayla sarışın olmuş hemcinslerine sosyal medyada, “Bu karantina günlerinde kimin gerçek sarışın olduğu ortaya çıkacak” diye taş atıyorlardı.
Görünen o ki, kuaförlerin bu lüks boya hizmeti sayesinde o gerçek hiç ortaya çıkmayacak...
Yok mu düşünen?
Peki boyamayı filan bırakıp saçın doğal rengi neyse ona dönmeyi düşünen kadınlar yok mu?
Saçı boyalı bir kadın arkadaşıma bunu da sordum:
“Düşündüm düşünmesine de, saçımın normal rengine dönmesi için en az bir yıl daha karantinada olmam lazım.
Şu an bıraksam alacalı bir renk olur.
Gerçi yazın da evde oturacaksak kesin boyayı bırakırım ya da Sinead O’Connor gibi dazlak olurum herhalde”.
Pilotların atıl hali
Uçuşlar durdu. Havayollarının uçakları yerde, beklemede.Uçuşlar durdu. Havayollarının uçakları yerde, beklemede.Tabii pilotlar da öyle.Meğer onlar için bu karantina sürecinin uzaması hepimizden daha zorluymuş.Çünkü onların aslında sık uçuş yapması gerekiyormuş.Bu konuyla ilgili cnn.com’da bir yazı vardı.İngiliz Havayolu Pilotları Birliği’nden Brian Strutton şöyle diyor: “Pilotlar uçabilmeleri için sıkça eğitim alır. Ayrıca bizim işimiz yenilik de gerekir. Yenilik dediğimiz şey, bir pilotun son 90 gün içinde üç kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirmiş olması, bunun için yapılan gereken düzenlemelere uyması anlamına gelir.”Konuyla ilgili daha birçok teknik ayrıntı vardı yazıda ama benim anladığım şu: Uçmak, sürekli pratik yapılması gereken bir disiplin.Bu pratiğin uzun süre yapılmaması sanırım ileride farklı sıkıntılara da yol açacak havacılık sektöründe.
İlk sosyal mesafe
uyarı işareti geldi
Londra’da yaşayan şef Kemal Demirasal gönderdi fotoğrafı.
Korona dönemi oradaki gündelik hayatın uyarı işaretlerine sızmış işte.
Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken yoldaki bu uyarı işaretini yakında bizim buralarda da görürsek şaşırmayalım.
Evde ufak ufak
tarıma başlamak!
Önceki gün Komşuköy’ün yaratıcılarından Özden Akyıldız ile bir instagram canlı yayını yaptık. Tamamen ‘yeşil’ bir muhabbetti.
Bitkilerden başladık “evde sebze nasıl yetiştiririz”e kadar dallanıp budaklandırdık konuyu. Hakikaten bir noktada şunu düşünmüyor değilim: Evde birkaç tane sebze yetiştirsem nasıl olur?
Tamam bitki yetiştiriyorum ama acaba bunu yapabilir miyim?
Özden, “Eninde sonunda o kafaya da geleceğiz” dedi, bana güven verdi.
Şimdi bu konuyu araştırıyorum!