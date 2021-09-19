Riva Surf House: İstanbullu sörfçülerle tanışın

Yaz başı karar böyleydi. Anlamsızdı, yeme-içme sektörü de bu kararı kendi içinde eleştirdi ama kısa sürede malum karara göre gecelerini şekillendirdi.
Canlı müzik performansları 21.30 gibi başladı, DJ performansları da öyle...
Bir süredir ise durum farklı.
İstanbul’un çoğu mekanında gece 24’ten sonra müzik var.
Sektörde tüm işletmeciler bunu konuşuyor, “kimine göz yumuluyor, kimine ise göz açtırılmıyor” deniliyor.
Tam Türk işi bir durum:
Pozitif enerjiler, negatif enerjiler havada uçuştu.
Evrene enerji göndermeler, “İsteyince olur” enerjileri, “Senden iyi enerji almadım”lar; kısacası yok yoktu.
Gerçek anlamda hissedip uygulayan başarılı oldu ama bir noktada “enerji”nin de içi boşaltıldı. Şimdi aynı şey “sürdürülebilirlik” kavramı için uygulanıyor sanki.
Markalar, kurumlar bu kavramı çılgınca sahiplenmek istiyor.
Ama uygulamaya gelince gerçekten bir şey yapmıyorlarsa bu kavramı sahiplenmelerinin de bir anlamı yok aslında.
Sadece havalı bir şekilde “sürdürülebilir” sıfatını her yerde kullanmış oluyorlar, o kadar.
Peki gerçek sürdürülebilirlik ne?
EN GENÇ SANATÇI
◊ Bana kalırsa bu tür etkinliklerde en önemli şey genç sanatçı keşfetmeye çalışmak.
O nedenle Artweeks’teki koleksiyoner sergisinden daha çok etkinliğin en genç sanatçısı, 1993 doğumlu Pelin Çağlar’ın işlerine dikkat kesildim. Mutlaka bakın derim.
ŞARJ KRİZİME TERCÜMAN OLAN TABLO
◊ Pelin Çağlar’ın yanı başında Can İncekara’nın işleri de şahane bir şekilde parlıyor. İncekara’nın suluboya tekniğiyle yaptığı işlerden biri hepimize çuvaldız:
iPhone şarj aleti ve kulaklıklar!
Şarj aletli tabloyu gördüğümde şarjım yine çok azdı ve gün içinde girdiğim yüzüncü şarj krizi dolayısıyla
ABBA grubu ise 1972’de müzik kariyerine başladı.
Ve aradan onca yıl geçtikten sonra (saymadım, sayamadım) her ikisi de gündemde, geri dönüşlerde bugünlerde.
Matrix’teki gibi bir döngüdeyiz galiba. Aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz.
Bir Matrix hayranı olarak serinin aralık ayında gösterime girecek “Resurrections” adlı dördüncü film fragmanını heyecanla açıp seyrettim.
Ama berbat bir heyecansızlıkla da fragmanı bitirdim.
İşte o atışma esnasında Berfu, eşi Eser’e “Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye espri yapmış.
Aslında bir yanıyla, belki de farkında olmadan, fena halde erkek tarafını yücelten, göklere çıkaran bir espri.
Ya da bana öyle geldi, tartışabiliriz de...
Nihayetinde bu espri vesilesiyle çılgınca eleştirilince Berfu açıklama yapmış:
“Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.”
Orası doğru.
Kuyrukta bekleyenler apar topar hazırlık yapmaya başladı.
Ben de HES’ten aşı bilgilerimin olduğu sayfayı açtım.
Bir aşı kartı henüz oluşturmamıştım, kontuardaki görevliye sadece HES’imdeki Covid-19 aşı bilgileri sayfasını gösterdim.
O sayfada da isim filan yok tabii. Sadece iki aşının da yapıldığı yazıyor.
Yani kötü niyetli biri olsan o anda herhangi birinin aşı bilgilerinin ‘screen shot’ını (ekran görüntüsü) alıp onu göstererek de gayet uçabilirsin.
Belki ilk gün diye böyle bir karmaşa vardı ama söyleyeyim, bu şekilde kimin gerçekten aşılı kimin gerçekten negatif PCR testli olduğu asla anlaşılmaz.
Suistimal edilmeye çok açık bir kural bu.
M mi yoksa U mu
Gün batmaya yakın dalgalar üzerinde son turlarını yapan sörfçüler, kumlar üzerinde DJ’in çaldıklarıyla dans edenler, kite’larını toplayıp günün yorgunluğunu atanlar...
Her yaz daha da büyüyor Akyaka’nın kite sahili.
Yıllar önce geldiğimde sadece bir-iki tane kite okulu vardı.
Şimdi ise yan yana çok fazla kite okulu var. Ayrıca hayli büyük bir bar açılmış.
Kite dışında vakit geçirmek de mümkün artık sahilde.
En önemlisi buradaki topluluk tabii. Burayı büyüten, geliştiren onlar.
Akyaka’nın sembolü No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman, 2012’de açtığı mekanı için bir sohbetimizde şöyle demişti bana:
“Tatlı, hareketli, yanık tenli, insan canlısı bir çocuk büyüttük Akyaka’da”.
Yeni nesil Bodrumlular diyorum ben onlara.
Birbirinden şahane altı genç Bodrumlu:
Mehmet Öksüz, Tarık Gül, Beyza Küngürlü, Gökhan Gökdemir ve Merve-İrem Çopuroğlu kardeşler.
Hepsi yaz kış Bodrum merkezde yaşıyor.
Aralarında doğma büyüme Bodrumlu olan da var, sonradan Bodrum’a yerleşmiş olan da...
Ortak noktaları ise şu: Beraber bir şeyler üretmeyi ve hayatı paylaşmayı sevmeleri.
Şimdi bir ortak noktaları daha var: Gibi Bodrum.
Onlardan biri de kamu kurumları, lokanta ve kafelere aşısızlar için ayrı bir bölüm yapılması.
Öyle hayatın içinden olmayan bir öneri ki, “Nasıl uygulanacak?” diye tartışmak bile anlamsız geliyor.
Diyelim ki arkadaşımla kafede buluşacağım.
Ben aşılıyım, o aşısız.
Kafede aşısızlar için ayrı bölüm var. Garson aşısız arkadaşıma oraya oturmasını söyleyecek, peki bu durumda ben ne yapacağım? Ayrı mı oturacağım yoksa onun yanına mı ilişeceğim?
Eğer ayrı oturacaksam, arada bir aşısız arkadaşımın yanına gidip bir dakika kadar sohbet edip sonra tekrar yerime mi döneceğim?
Haliyle saçma olur böylesi.
Dolayısıyla bu “ayrı bölüm” olayı hayatta tutmaz.
Tam da İstanbul’un berbat neminden bunalmaya başlamışken önceki gün bir tatlı rüzgâr, bir bulutlu hava geldi şöyle kuzeyden kuzeyden, bünye bir “Oh” çekti.
Üstelik o sırada şehrin en kuzey noktasındayım, Emirgan’daki La Boom’un terasında.
Masada Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk, Armutlu’daki Steakroom’un sahibi Gökhan Uyanık ve tabii mekanın Assos ellerinden dönmüş patronu Umut Evirgen var.
Burak, yeni dizisi için “romantik, sert” bir imaja bürünmüş. Kıvanç’ın fit zayıflığı baki.
Umut, yeni filmi “Kimya”nın Varşova Film Festivali’nde gösterileceğinden bahsediyor.
Ayrıca 15 güne Chicki Boom ve La Boucherie’yi açıyormuş.
Mekanın bir başka ucunda ise Danla Bilic ve Mert Vidinli var.
Onlar da eylüldeki etkinlikleri konuşuyor.
Sahildeki yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı konulmuş.
Yürüme bandı kaldırılınca, sıkışıp ölmüş 60 yavru kaplumbağa karşılarına çıkıyor.
Haberi okuyunca Antalya’daki birçok otelin plajında bu ahşap bantlardan olduğunu anımsadım.
Ve tatilcilerin o bantların üzerinden yürüyüp geçerken kaplumbağaları bilmeden nasıl ezdiğini...
Umarım bu korkunç olay diğer otellerin farkındalığını artırır.
Bu bantları yuvalama alanlarına koymaktan vazgeçerler.
Deniz Akkaya’nın
Dudağımın ucunda bir mikrofon. Tüm bunlardan daha önemli olan şey ise 900 feet yükseklikteki mini bir uçakta olmam ve dört bir tarafımın penceresiz, yani açık oluşu.
Bu nedenle havayı, rüzgârı dibine kadar hissediyorum, tüyler diken!
Hatta şımarıklık yapıp iki elimi yana açarak havayı kucaklıyorum.
Bu nasıl bir uçak mı? Uzun ismiyle, MTOnautic Gyroplane.
Daha çok bilinen ismiyle “Beach Plane”.
Bu modelden dünya üzerinde 20 tane varmış.
Aşı konusunda yani.
Önceki gün Instagram’ında itiraflamış, “Ne yalan söyleyeyim, benim de kafam karışıktı” diye.
Sonunda direnmenin manası olmadığını görüp aşı olduğunu söylemiş Tarkan.
Kendisini çok iyi anlıyorum.
Benim de kafam karışıktı, hatta aşı tereddütü yaşayanlar diye bir yazı da yazmıştım.
Sonunda oldu da bitti maşallah ama aşı konusunda “Ya acaba olmasam mı?” diyenlere de çemkirmeyin. Bir işe yaramaz.
Çok ısrar edince daha da şüpheye düşüyor insan.
Böyle bir şey olabilir mi?
Alaçatı’nın son yıllardaki en büyük sorunu bu işte:
Kalitesiz mekanların çoğalması. Valesini tanımayan, sorumluluk almayan mekanlar yüzünden olan Alaçatı’ya oluyor.
Ve bir kez daha o nostaljik cümleyi kuruyor insan: “Nerede o eski Alaçatı?”
Sağlığın magazini olur mu
Bu da günümüz yaşam tarzının en kolay itirafı herhalde:
Gözüne kestirdiğin birine “testi pozitif çıkmış” diye sallamak.
En son bir magazin programında
◊ Son orman yangınlarına hepimiz üzüldük. Sen yangınlar esnasında ne düşündün, neler yaptın?
- Doğa olayları benim en çok hırpalandığım, kendimi çaresiz hissettiğim bir durum.
Beni çok iyi tanıyan, özellikle Marmaris bölgesinde yaşayan arkadaşlarım yangınlar sırasında hemen aradılar. Bire bir haber aldım onlardan. Çünkü sosyal medyada biri bin yapma huyu var maalesef. Hangi kaynağı takip edeceğinizi bilemiyor, güvenemiyorsunuz.
Bu nedenle sosyal medya detoksu yaptım. Instagram hesabım duruyor ama ondan uzaklaştırdım kendimi. Çünkü sonu yok. Kendi yardımlarımı, kendi bildiğim yolla, oradaki insanlarla bire bir bağlantı kurarak yaptım.
Şu an yapmamız gereken, bir sonraki adımı bilmek. Zaten doğa kendi kendini iyileştirecek. Bunu nasıl yapacağını biliyor. Orada evi yanan insanlara, hayvanlara nasıl yardım edebiliriz diye düşünmek gerekiyor.
Akyaka’dan arkadaşım Özgür Ceylan, doğayı tekrar canlandırma adına bazı projelerden bahsetti bana. O projelerden biri arılarla ilgili. Tüm arılar terk etti orayı. Biliyorsun, arılar olmazsa yok oluruz. Şimdi, en büyük proje arıları tekrar oraya geri çağırmak.
◊ Merak ettim, nasıl olacak bu? - Yer yer meyve ağacı ağaçlandırmasıyla, ayrıca köylülerle iletişime geçerek. Onlara bunu anlatarak. Doğru kovan yerleşimi yaparak... Kısacası bizim oradaki hayvan nüfusunu tekrar eski haline döndürmemiz lazım.
Bunun için köylülere yardım yapmamız lazım, ama doğru yardım çok önemli. Şuursuzca yardım yaptığın zaman orayı da zora sokuyorsun.
◊ “İlk ve Son” dizisi neyi anlatıyor?
- Bir ilişkinin ilk zamanlarındaki duygularıyla son zamanlarında duygusuzluk gibi görünen ama aslında çok yoğun şeylerin yaşandığı dönemini, yani bir ilişkinin anatomisini anlatıyor. İki yaralı ruh başlarda birbirine iyi geldiğini sanıyor. Ama ilişki içinde kendilerini tedavi etmeye hiç çalışmadıkları için bir süre sonra birbirlerine zarar vermeye başlıyor. Etrafımızda örneğini çok sık gördüğümüz bir ilişki modeli bu aslında.
◊ Neden hep böyle olur? İki yaralı ruh bir araya gelir ve hep bir arıza çıkar...
- Çünkü dünyadaki en zor şey kendini tanımaya başlamak, kendinle ilgilenmek, iç yolculuğuna çıkmak. Ben bunları 33 yaşında yapmaya başlayabildim. Daha doğrusu 33’te kafam açıldı, 35’te yaptım. Bu çok zor bir yolculuk. Çünkü finalde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Karşılaştığın şeyle yaşamaya devam etmek zorundasın. Kendinden uzaklaşamazsın. Kendini olduğun gibi sevmek en zor şeylerden biri. İki kişi bir arada yaşarken bir süre sonra şu olabiliyor: Kendi canını acıtmamak için karşındakine saldırmaya başlıyorsun. Kendi içimize yönelmenin korkusuyla karşımızdakinin negatifliklerini, arızalarını görmeye başlıyoruz. Mesela birisi bana gelip “Sende şöyle şöyle bir şey var” dediğinde, “Acaba bunu ona söyleten şey ne?” diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü büyüdükçe dışardan gelen verilerin bizden bağımsız olduğunu unutuyoruz. Karşıdan gelen verinin benden bağımsız olduğunu düşündüğümde o kadar özgürleşiyorum ki! Yaşadığımız toplum zaten sürekli kendimizden şüpheye düşmemizi istiyor. Senin kendini sevmemeni istiyor.
Fotoğraflar: Muhsin AKGÜN
◊ Evet, özgüvenimiz sürekli çalınıyor. Bir de yetiştiriliş tarzından dolayı geç yetişkin oluyoruz. İlişki arızaları bundan da kaynaklanıyor olabilir mi?
- Katılıyorum. Yetişkin olmanın getirdiği sorumlulukları farklı algılıyoruz. Bir yandan da “Ben böyleyim abi, yerse”ciliğe doğru evrildik. Dayanışmayı unuttuk. Her şeyin bize hizmet etmesini istiyoruz. İlişkilere baktığında mesela başta bir özellik hoşuna gidiyor. Adam diyor ki, “Bizim kız deli abi, o yapar”. Sonra bu laf, “Deli bu kadın, bitirecek beni”ye dönüşüyor. Sorun aslında şu: Kendini tanımadıkça karşındakine göre şekil alıyorsun. Ya da karşındaki biraz değişince “Sen çok değiştin” deniliyor.
NFT’nin gazı bizde de kendini göstermiş, ünlülerden kahkahasını satışa çıkaran filan olmuştu.
Ama şöyle yenilikçi bir şey ortaya çıkmamıştı.
Nihayet gastronomi dünyasından ters köşe bir hareket geldi.
Neolokal’in sahibi şef Maksut Aşkar, markasını NFT olarak satışa çıkardı.
Nasıl mı?
5 adet orijinal Neolokal yemeğinin nasıl yapıldığını gösteren 15 saniyelik gif’ler hazırlandı ve bunlar NFT olarak Opensea’de satışa sunuldu.
90 günlük açık artırma sonunda Neolokal gif’lerine sahip olanları bir sürpriz daha bekliyor.
Asıl adı Fabian Lamar olan, “modern zaman göçebesi” diye tanımlanan, Berlinli DJ ve prodüktör NU’nun 2017’de yayınlanmış “Man O To (Sen ve Ben)” şarkısından bahsediyorum.
Şarkının esas özelliği, Farsça sözlerinin Mevlana’nın Divan-Kebir’indeki “Sen ve Ben” isimli eserinden alınmış olması.
Şöyle diyor o sözler:
“Saadet zamanı; avluya doğru oturmuşuz, sen ve ben. Endamımız çift, suretimiz çift, ruhumuz tek, sen ve ben. Bulandıran palavralardan azâde, gamsız bir keyif, sen ve ben.
Sen ve ben, ne sen varsın ne de ben, bir olmuşuz aşk elinden.”
İşte bu klasikleşmiş hit şarkının sahibi NU, bu akşam Bodrum Yalıkavak’taki WU’da olacak. Benim gibi zamanında “Man O To” büyüsüne kapılmışlara şiddetle önerimdir.
Yazın son Bodrum sosyalleşmeleri
Günay Yalıkavak’ta Ajda Pekkan, Must’ta Murat Dalkılıç, Malva’da Bengü Beker, Blue Topaz’da Defne Samyeli...
Bütün performanslar gece 24’e kadar tabii, bu yüzden herkes en geç 22.00’da başlıyor konsere.
O gece Blue Topaz’daki Defne Samyeli’ye yetiştim.
En son iki yıl önce Mandarin’deki Kai Beach’te seyretmiştim Samyeli’yi.
Enerjisi hiç eksilmemiş. Hatta o gece şarkı söyledikçe daha da açıldı, sürekli dans etti.
Kısıtlı zamana sığdırılmış bir program yaptığından tempoyu hiç düşürmedi, tamamen hızlı şarkılara odaklandı.
Epeydir böyle yüksek enerjili bir gece görmemiştim.
Riva Surf House: İstanbullu sörfçülerle tanışın
Sörf deyince akla gelen belli başlı yerler vardır.Mesela Avustralya, mesela Kaliforniya.
Peki İstanbul’da da sörf yapıldığını söylesem?
Bu hiç aklınıza gelir miydi?
Doğrusu düne kadar benim de gelmiyordu.
Ta ki Riva’daki Surf House’a gidip sörf yapanları kanlı canlı görene dek.
Ortam, hiç abartmıyorum, Sidney’deki Bondi Beach’in mikro bir versiyonu gibiydi.
Sabah 06.00’da, “Dalga bugün çok iyi” mesajını alıp gelmiş, 1 saat suda kaldıktan sonra duş alıp ofisine gidecek olan bir şirket sahibi bile vardı Riva sahilinde.
Sidney’le aramızdaki sosyo-ekonomik fark ise şuydu: Bir yanda denizde sörf yapanlar varken bir yandan da o güzelim sahile vurmuş çöpler arasından dedektörle yüzük, mücevher ve benzeri değerli eşya arayanların olması...
DALGA SÖRFÜNDE POTANSİYELE SAHİP MİYİZ?
Riva Surf House, sörf eğitmeni ve tutkunu Samet Mutlugün’ün aynı zamanda yaşadığı yer.
Burada isteyene hem sörf dersi veriyor hem de evinin alt katındaki atölyede Riva Shapes markası altında sörf tahtaları tasarlayıp üretiyor.
Önce en çok merak ettiğim şeyi soruyorum Samet’e.
“Türkiye gerçekten dalga sörfü açısından potansiyele sahip mi?”
Şöyle yanıtlıyor:
“Kesinlikle sahip! Türkiye’de 12 ay dalga sörfü yapmak mümkün. Elbette yüksek sezon ve düşük sezon dediğimiz, dalgaların sürekliliğinin olduğu aylar var. Mesela yüksek sezon Karadeniz için temmuz-kasım ve Akdeniz için aralık-mart arası.
Dalga sörfü artık olimpiyat oyunlarında bir branş olarak yerini aldı.
Ülkemizde ise henüz ‘Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu’nun altında bir alt branş. Milli takım kuruldu ve 2017’den beri her yıl düzenlenen uluslararası turnuvalara katılıyoruz.
Arzumuz, bu spora devlet tarafından daha fazla destek verilmesi. Hem turizm açısından hem de endüstri oluşumu açısından çok önemli katkılar sağlayabilir.”
“TECRÜBE ETTİĞİM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU”
Samet sörfe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar’da okurken Dalga Sörfü Kulübü’yle tanışarak başlamış:
“O dönem Türkiye’de sörf yapmanın pek mümkün olmayacağını düşünüyordum, kulübün etkinliğine katılmamın tek sebebi köpeğimle doğada biraz zaman geçirmekti.”
Sonrası çorap söküğü gibi gelmiş: “Dalga sörfünün ‘aura’sı tecrübe ettiğim başka herhangi bir şeye benzemiyordu. Bir yandan dayanıklılığınızı, problem çözme yeteneğinizi geliştirirken diğer yandan size sonsuz bir ufukta müthiş bir dinginlik sağlıyor.
Sörf benim için spordan öte terapi, meditasyon ve bir yaşam biçimi.”
“EN İYİ SÖRFÇÜ SUDA EN ÇOK EĞLENEN SÖRFÇÜ”
“Sörf öğrenmek kolay mı? Herkes öğrenebilir mi?” diye soruyorum Samet’e.
Sanırım bu soruyu sorarak hafiften sörfe göz kırpmak istiyorum, ama dalgalar da ürkütmüyor değil hani!
“Sörf eğitimi hiç bitmeyen bir süreç. Bu sporun en güzel yanlarından biri de bu. Her zaman gelişime ve değişime açık olmalısınız.
En iyi sörfçü suda en çok eğlenen sörfçüdür diye bir deyim var. Sanıyorum en iyi ifadesi bu. Sörf yapmak isteyen herkes sörfü öğrenebilir, ancak bu tecrübeli sörfçülerin rehberliğinde olmalı.
Çünkü suda en önemli kuralımız güvenlik. Nihayetinde sörf ekstrem bir spor.”
“SÖRFÇÜLER SAYESİNDE BOĞULMA VAKASI AZALDI”
3 yıldır Riva’da sörf eğitimi veriyor Samet. Bu 3 yıl boyunca, özellikle hafta sonu yüzmeye gelenleri boğulmaktan kurtardığı zamanlar çok olmuş.
“Maalesef Karadeniz’de her yıl onlarca insan boğularak yaşamını kaybediyor.
Dalga sörfünü öğrenmek, denizlerde daha fazla sörfçünün olması bu ölümlerin azalmasını sağlayabilir.
Yaşadığımız ve okulumuzun olduğu Riva Gelara Koyu, sörfçülerin burayı keşfedip bu bölgede sörf yapmaya başlamasına kadar İstanbul’daki boğulma vakalarının en sık yaşandığı yerlerin başındaydı.
3 yıldır buradayız ve burada herhangi kötü bir olay yaşanmadı. Daha doğrusu yaşandı ama sörfçülerin müdahalesi sayesinde hayat kaybının önüne geçildi.”
“SÖRF TAHTASI BOYA, KİLOYA GÖRE DEĞİŞİYOR”
Samet’e, “Bir sörf tahtasını yapmak ne kadar sürüyor ve hangi malzemeler kullanılıyor?” diye soruyorum atölyesini gezerken.
“Bir sörf tahtası yapımında ilk ve en önemli aşama nasıl bir tahta yapacağınıza karar vermek. Bu boy, kilo, yaş, deneyim ve ne tip dalgalarda kullanacağınıza göre değişiklik gösteriyor.
Kararınızı verdikten sonra tahta yapımı 3 hafta sürüyor.
Bu süreçte köpük strafor, cam elyafı, ahşap, yapıştırıcı ve su geçirmez özelliği olan epoksi reçine gibi malzemeler kullanıyoruz.”
UNUTMADAN...
1. O gün öğrendim. Meğer Kocaeli Kandıra’da bir sörf okulu daha varmış: Danuba Surf House.
2. Bir an hayal ettim: Samet sörfçülerin gün geçtikçe çoğaldığını söyledi. Riva bir sörf cenneti haline gelse şahane bir şey olmaz mıydı?
3. Dahası, sabah 1 saat sörf yapıp sonra işe gidenlerin olduğu bir İstanbul daha mutlu bir şehir olmaz mıydı?
Hayal işte.