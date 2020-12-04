Pratiklik devreye girdi, fuar ikiye ayrıldı

Bu yüzden yeniydi, daha önce deneyimlenmemiş bir şeydi.
Şimdi bu ikinci karantina eski sevgiliyle yeniden çıkmaya çalışmak gibi.
O nedenle heyecan yok, heves yok. Her şeyi ezbere biliyorsun. Ayrılık garanti.
İkinci karantina dönemi o yüzden daha zor, o yüzden daha sıkıcı.
◊ İlkinde online kurs, evde ekmek yapma, müzeleri dijital ortamda gezme gibi havalı vakit geçirmelere adayan çok olmuştu kendini.
Bu kez aynı coşkulu hissiyat olacak mı, meraktayım.
Yoksa derin bir depresyon bizleri mi bekliyor?
Ekin Mert Daymaz’la çıkmıyorlarmış.
Tuba’nın bu haberi yalanlarken kurduğu cümleler çok edebiydi:
“Biliyorum, bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, ‘ilişki’ diyorsunuz.
Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum”.
Bence Tuba “Kendimle bitmeyen randevu” olayının üstüne gitmeli.
Buradan bir film, dizi ya da kitap çıkar.
Ayrıca şunu merak ettim:
Hani “Halka” filmindeki Samara bile ondan daha az ürkütücüydü.
Zaten Akasya, “Şu ibretlik halimi koyayım da, yaptırmadan önce belki bir daha düşünürsünüz” diye yazmış.
Bir yandan doktorun kapısında gördüğü estetik kuyruğundan etkilenerek şunu eklemiş:
“Kimsenin (estetikten) korktuğu yok. Herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor, ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı”.
Bu çılgınlığı elbette Akasya’nın ya da Seda Sayan’ın aşırı bandaj bandaj, aşırı şişik şişik paylaşımları durduracak değil.
Ama bir yandan iyi oluyor:
Estetik ameliyat sonrasının çok da Alice Harikalar Diyarı olmadığını görmüş oluyoruz.
Şu sıra fenomenlerin dünyasında sosyalleşiyorum.
Bir tanesinin Instagram’ını ya da “kanalıma hoş geldiniz”ini açıyorum, sonra diğerlerine zıplaya zıplaya, derken bir bakıyorum:
Bir sıkıcı pandemi kış gecesi daha böylece sona ermiş.
Mesela şu sıra Kerimcan Durmaz’ın Los Angeles hayatına özenmekteyim.
Geçtiğimiz günlerde gece yarısı canı hamburger çekti, yollara düştü tipik çığlıklarını atarak.
Keyif ve hasetle izledim, intikamımı “Sadakatsiz”deki Asya gibi filan almayı düşünmekteyim.
Bir başka gün soru-cevap yaptı Kerimcan.
Sonra “Bandıra bandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma”.
Yonca Evcimik’in bu şarkılarını zamanında pek sevmiş, eğlenmiştik.
Ama önceki gün çıkardığı “Ayıp Şeyler” şarkısıyla herkesi dumur diyarlarında darmaduman etti ve ışık hızıyla soğuttu kendisinden.
Her şeyden önce modaya uyup rap yapmaya kalkışmış Evcimik.
Ama Ezhel’e özenip bolca ‘auto-tone’lanmış sesi öyle kulak tırmalar bir seviyeye gelmiş ki, ikinci kez şarkıyı dinlemek zaten pek mümkün değil. Hadi bunlar tolere edilebilir demode haller.
Peki kadına şiddetin karşısında olacağım diye yapılmış bu zoraki mesaj kaygılı şarkının, bir noktadan sonra kadınlara öfke kusan şu cinsiyetçi sözlerine ne demeliyiz?
“ÇIKACAK ADIN...”
“Sen kadınsın zekisin, ama bazen gerçekten aşırı cinssin
Biliyorum elde değil, hepimiz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz gibi.
Ama artık o sohbetleri kısa kesip (çünkü hep aynı cümleleri kurup duruyoruz) başka şeyler konuşuyorum karşımda kim varsa. Yeni şarkıları, dizileri, videoları, kitapları...
Kimse tam odaklanamıyor bunlara, orası da ayrı.
Yine de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bunlar diye düşünüyorum. Mesela yeni bir tekli çıktı bugünlerde.
Hollandalı grup Altın Gün’ün yeni albümleri “Yol”dan çıkardıkları “Ordunun Dereleri” adlı çalışma.
Özellikle videosunu izleyin, pek şahane bir zaman tüneli.
Grup üyeleri 70’ler kıyafetleriyle, eski bir Mercedes sürekli yolda...
Bizim sokağın önü. Tam evden çıkmışım. Birisi adres arıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Arada telefonla birini arıyor ama açan yok. Sonunda bana sordu, “X apartmanın girişi nereden, bu sokaktan değil mi?” diye. Tam ben söyledim, aradığı kişi telefonu açtı ve tabii konuşulanlara kulak misafiri oldum. Meğer konuştuğum kişi denetime gelmiş. Telefonla aranan kişinin ise çevresinden biri pozitif çıkmış. Onun testi negatif çıkmış ama tedbir amaçlı kendisini yine de karantinaya alması istenmiş. Denetime gelen, “Sadece pencereye çıkıp el sallasanız yeterli. Evde olup olmadığınızı görmek için geldim” dedi kibar kibar. Sonra semptomu olup olmadığını sordu ve uzaktan uzağa yapılan görüşme sona erdi. Denetimlerin gayet titiz bir şekilde yapıldığını görmüş oldum böylece.
AVM’lerin yeme-içme katlarındaki kalabalık
AVM içindeki restoran ve kafeler de genelge kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servisine ya da “gel-al” hizmetine açık.
Ama sanırım AVM’lerin yeme-içme katları durumu yanlış anladı.
O katlarda her restoranın kullandığı ortak masa ve sandalyeler vardır.
Lokantadan paketini alan oralara oturup yemeğini yemeye başlayınca ortaya yine kalabalık görüntüler çıktı.
Hafta sonu o görüntüler dolaştı sosyal medyada.
◊ BİR EVLEN-BOŞAN ÇİFTİ OLARAK SILA VE HAZER
Doğruya doğru, artık günümüzde hızlıca evlenip aynı hızda boşanmayı seven kadınlar ve erkekler var.
Fitness gibi bir şey diye düşünüyorum; her gün yaptıkça bağımlı oluyorsun.
Serotonine ve “daha da iyi olabilirim” haline, hallenmesine.
Evlenmek ve boşanmak da öyle. Taraflar önce “Evlenince iyi olacağım”a bağlanıyor, çok geçmeden “Boşanırsam daha iyi olacağım”a.
Sıla ve Hazer çifti de o hesap.
Oysa uzun süre sevgili kal değil mi?
Koşturarak nikâh memuruna gitme, bir dur, nefes al. Serotonini dizginle.
YOKSA FEDAKARLIK SONUÇSUZ KALACAK
* (TURYİD Başkanı ve Frankie’nin sahibi Kaya Demirer)
Mekan sahipleri isyan etmekte haklı. Ama ben bilim kurulunun bu eksik kalan kararlarını kamunun daha da sertleştireceğini düşünüyor ve doğru buluyorum.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta sonu yasaklara dönmesinin ve hatta hafta içi de akşamları 22.00-07.00 arası yasakların uygulanmasının hızlı sonuç almak için mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Aksi takdirde süreç uzayacak. İşte o zaman koca bir sektörün fedakârlığı sonuçsuz kalacak. Bu durumu yaşamamalıyız.
Bu ikinci kapanma farklı bir formatta olacak diye düşünüyorum. Şöyle:
Sert önlemler alınırsa rakamlar daha kontrol edilebilir seviyeye geldiği anda yeniden hizmete gireriz. Zira ne bizim ne çalışanlarımızın ne de devletin bu yükü daha fazla taşıyacak gücü var. Ama bu aşamadan sonra hem müşteriler hem de işletmeler bu ikinci kapanmadan gereken dersleri çıkarmazsa ve “Çok özledik” edasıyla Covid’i hiçe sayarlarsa, o zaman işte çok hızlı ve ani kararlarla tekrar kapanmalar gelebilir.
Aşının yaygın uygulanma dönemine, yaz sıcaklarına, açık hava dönemlerine kadar aç-kapa sistemiyle çılgın bir vaziyette ruh ve ekonomik sağlığımızı kaybederiz!
Tarlabaşı’ndan geçerken gördüğümüz, ofis/ev/mağaza projesi.
Bir bakıma Tarlabaşı’nın bakımsız yüzünü dönüştürme projesinin diğer adı.
Bu nedenle Step İstanbul’a giderken bir merakım da Taksim 360’ın Tarlabaşı’na nasıl iliştirildiğini görmekti.
Tarlabaşı’ndan aşağı doğru yürümeye başladığımda gördüğüm ilk şey şu oldu:
Tarlabaşı’nın önemli bir kısmı hâlâ eski Tarlabaşı.
Buranın simgesi perukçular mesela. Sıra sıra, rengarenk duruyor dükkânları.
Hatta perukçular çeşitlilik anlamında coşmuş.
Sanırım kostümlü organizasyon düzenleyenler nedeniyle.
Set dediğim, dört duvar, yani ev.
Sezon dediğim de karantina, şu sıra başladı başlamak üzere olan, mart-nisan-mayıs aylarında yaşananların ikinci versiyonu.
Kimisi çoktan kapanmıştı zaten. Kimselerle görüşmedi.
Kimisi sonuna kadar direndi, gezip tozayım dedi.
Kimisi orta yolu buldu, azıcık gezdi azıcık kapandı.
Ama mart-nisan aylarındaki vaziyetten çok daha farklı hallerdeyiz tabii:
Marketten alınanları harala gürele yıkama olayı bitti.
◊ Ünlü bir işletmeci söyledi, “Saat 21.00’e rezervasyon yaptıran var. Diyoruz ki, bir saat sonra kapatacağız, isterseniz gelmeyin. Olsun diyorlar ve gerçekten de bir saatliğine geliyorlar. Özellikle hafta sonu bu durum daha da çok yaşanıyor.”
◊ 22.00 uygulaması sonrası mekanlardaki hareketlenme -özellikle hafta sonları- 18.00 gibi başlıyor.
Bazı mekanlar yurtdışındaki gibi yapmaya başlamış. Masaları iki saatliğine bir gruba, iki saat geçtikten sonra başka bir gruba rezerve ediyorlar.
◊ Erken eğlenceye alışmak da bir mesele. Hafta sonu saat 18.00 gibi gittiğim mekanda son ses müzik vardı. Müzikteki bu yeni normale henüz alışamadım.
Asya’yı canlandıran Cansu Dere’nin karabiberi yemeğine uzun ve sakin bir şekilde boca ettikten sonra “Acıyı seviyorum biliyorsun” demesi.
Çünkü...
◊ Masadaki gerginliğin doruk noktasına ulaştığı bir andı.
◊ Asya’nın eteğindeki taşları bir bir ortaya dökmesine hazırlandığı bir andı.
◊ Ve dahası: Masadaki “eski normal”den “yeni normal”e geçişin başladığı bir andı.
Yeni ve eski Türkçe pop
Özellikle hafta sonları uzun saatlere kadar yayılan bir durum bu.
Hafta içi avokadolu yumurtası ve ‘americano’sundan vazgeçmeyen, ‘hep fit kalmalıyım’ düşüncesinde olan bile hafta sonu kahvaltı sosyalleşmesi olduğunda kendini pişilerin, simitlerin, reçellerin, türlü peynir çeşitleri ve menemenlerin havada uçuştuğu bir masada mutlu mesut bulabiliyor.
İlki ne kadar bireysel ve hızlıysa, diğeri, yani serpme olan bir o kadar kalabalık ve ‘uzun oturmalık’.
O zaman hafta sonu kahvaltıya nereye gitsem diye düşünenlere gelşin:
◊ SERPMECİLERE: Karacabey Künefe (Maltepe), Vosvos Cafe (Beykoz), Ethemefendi Kahvaltı, Galata Galista, Kanlıca Teras, Emek Cafe (Yeniköy), Çeşme Bazlama Kahvaltı (Nişantaşı), Nezih Kebap (Rumelihisarı), Cabbar (Nişantaşı), Sade Kahve (Rumelihisarı).
İki gün, hatta bir gün sonra şöyle bir telefon gelebilir:
“Bindiğiniz uçaktaki yolculardan biri pozitif çıktı. Lütfen bulunduğunuz yerden 14 gün boyunca ayrılmayın.”
Bir arkadaşımın iş arkadaşının başına geldi:
İstanbul’dan İzmir’e uçakla gitti.
İki gün sonra bu telefonu alınca İstanbul’a geri dönemedi.
İşi ve ailesi İstanbul’da olduğu halde...
14 gün boyunca İzmir’de kaldı.
Tek hareket sanatta var.
Mamut Art ve Artweeks Akaretler organizasyonları daha yeni bitti.
Özellikle Mamut Art’ta keşfedilecek çok sanatçı vardı.
Randevulu bir şekilde tüm eserleri gördük, genç sanatçıların hepsiyle tanışamasak da en azından instagram’daki tanıtım videolarını izledik.
Bomontiada’nın ortamı da güzeldi.
Monochrome’un açık alanında kahve içtik, oradan çıkıp ‘Bomonti’nin Lucca’sı Isola’da kokteyl içtik.
Bir yapım şirketi ünlü bir avukatla bu konuda çalışmaya başlamış bile. Anlaşılan o ki, bu “gerçek hayat hikâyesi” akımından dalga dalga tüm meslek dalları nasibini alacak...
‘Ben fiyat konuşmam’
Pazartesi pazartesi herkese Bülent Ersoy coşması diliyorum.
Malum, divalar divası Bodrum’da 40 milyon liraya iki villa aldı ve şöyle konuştu:
“Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok. Çok beğendim ve iki villayı da aldım.”
Sadece Bülent Ersoy’a özgü bir şey değil bu aslında.
Bazı insanların sürekli dilindedir bu “Ben fiyat konuşmam” klişesi.
Dile dolanan bir Ajda’nın satılamayan evi vardı (bir türlü satılamayan Adnan Şen malikânesini konuşan Beverly Hills alemine inat bizim ellerin ‘Ajda house’u var, rica ederim).
Bir de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi var dile dolanmaktan kördüğüm olan.
O ilişki de bitmiş işte.
Hatta haberlere bakarsanız yeni bir “üçüncü kişi” var ortada.
Cem Yılmaz’ın kendisi reddetti ama magazin diyarları ısrarla üçüncü kadını sürüyor satranç tahtasının üstüne Serenay’a alternatif olarak.
Cem aslında ondan hoşlanıyormuş, vesaire.
Serenay’a da sormuşlar, “Takipten çıkmışsınız o üçüncü kişiyi” filan filan.
◊ Önce yolculuğu sorayım Özlem. 10 saatlik uçuşta hiç mi endişelenmedin?
- Evet tehlikeli bir iş. Sonuçta yurtdışında hastalanmak da var, ama seyahat tutkum ve cesaretim korkuma üstün geldi. Korunduktan ve tedbiri elden bırakmadıktan sonra endişelenecek bir şey yok aslında. Mesela İstanbul’daki birçok arkadaşım korona oldu. Neden? Çünkü maskesiz sosyalleşmeler, sarılıp öpüşmeler yüzünden... Bence bu Amerika’ya 11 saat uçmaktan daha endişe verici.
◊ Uzun uçuşta yemek olayı nasıl çözülmüş THY’de?
- Sıcak yemek verilmiyor. Paket içinde hazırlanmış sandviç, tatlı, salata gibi yiyecekler uçuş sırasında iki kez servis ediliyor. Yanınızdaki yerken siz yemiyorsunuz. Ama benim yanım boş olduğu için böyle bir problem olmadı.
◊ New York’un sosyal hayatı ne durumda? Korona tedbirleri nasıl?
- Restoranlar belediyeden izin alıp kaldırımlara ya da varsa bahçelerine çadırlar kurmuş. Yani çoğu restoran dışarıda servis veriyor. Restoranlara girerken ateş ölçülüyor, kimlik bilgileri ve telefon/adres alınıyor. Herhangi bir şey olursa bilgi verip takip etmek için... Mekanlarda masa sayısı üçte bir oranında inmiş.
Dışarıda yeri olmayan işletmeler ise masa aralarına cam bölme koymuş.
Ayrıca restoranlarda maskenizi ancak masaya oturunca çıkartabiliyorsunuz.
Pratiklik devreye girdi, fuar ikiye ayrıldı
Kültür sanat dünyası için bu yıl hiç kolay geçmiyor.
Yeni durumlara sürekli adapte olmak yorucu olduğu kadar, ekstra emek harcamak, eski planları unutup yeni planları devreye sokmak demek.
Mesela Contemporary İstanbul.
Bu ay ortasında gerekli tüm önlemler alınarak, rezervasyonlu sistemle 15’inci kez yapılacaktı. Her şey planlanmıştı.
Ama hafta sonu yasaklarının gelmesiyle fuarın gezileceği günler haliyle azalmış oldu. Bu noktada CI ekibi fuarı tamamen iptal etmek yerine hızlı bir karar aldı, ki bu noktada hepimizin içine işlemiş o şahane “pratiklik” devreye giriyor işte:
Fuar daha önce açıklanan tarihlerde başlayacak, ama sadece dijital ortamda izlenebilecek.
Üstelik süre uzun. 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar.
Fiziksel fuar ise 2021 Nisan ya da Mayıs’ta. Net bir tarih, doğal olarak, verilemiyor.
Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli plan değişikliğiyle ilgili şöyle konuşuyor:
“Yarın açabilecek kadar hazır ve istekli olmamıza rağmen, mevcut koşullarda fuarımızı başlatmanın sanat gibi yapıcı, yaratıcı ve iyimserlik yüklü bir ortamın doğasına uymayacağı kanısına ulaştık.”
Güreli haklı, ama her şeye rağmen dijital fuarı düzenlemeleri de evde kalanlar şahane bir haber.
O zaman online fuarın web adresini şimdiden not edin: virtual.contemporaryistanbul.com
Kendisinin efendisi bir Tilbe
Yıldız Tilbe bu.
Kafasında ne varsa çat çat söyler, kimseye yaranmak, politik olmak gibi bir derdi hiç yoktur.
Aşı çıkışı da aynen öyleydi, çat pat ve güm:
“Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum.”
Aşıya dair hissiyatını anlayabiliyorum.
Kişisel olarak
benim de karışık, ama HES’i yok mu gerçekten Yıldız Tilbe’nin?
Aylardır hiç uçağa binmesi ya da otelde kalması gerekmedi o zaman.
Aşırı tuhaf
Şöyle başlayan bir kitabın ilgimi çekmemesi kaçınılmazdı:
“Tuhaf biriyim ben. Aşırı tuhaf biri.
Ve bugüne kadar kimseye tam olarak itiraf etmesem de hayatım boyunca verdiğim en büyük uğraş, en gizli hedef hep ‘normal’ olmaya çalışmak oldu.
Ne kadar uğraşsam da bu isteğim yerine gelmedi, genel olarak pek beceremedim. Oysa dedim ya, geçmişte çok istedim böyle algılanmayı, bir şekilde normal bulunmayı.”
Kitabın yazarı Eftalya Köseoğlu.
Kitabının ismi “Aşırı Tuhaf”.
Kısa bir bölümünü aktardığım itirafla başlayan kitap sorularla devam ediyor.
Tam 150 adet soruyla!
Daha önce pek çok kez karşılaştığımız, zaman zaman da kaçtığımız sorular.
Köseoğlu hepsine kendince yanıt aramaya çalışıyor.
İşin içine okuyanı da katıyor.
Ama ben de itiraf edeyim o zaman: Kitabın en çok ilk kısmını sevdim.
Yazarın aşırı tuhaflığını sahiplendiği o kısma.
Samimi olmak için çabalamadan samimi olduğu için...
Karantinada insanı ne çıldırtır
1. Problemli kombiler:
Gözüm aydın, 17 yıllık geçmişi olduğunu öğrendiğim kombim teklemeye başladı. Seviyor-sevmiyor papatyaları gibiyim şu sıra: Bir ısıtıyor, bir ısıtmıyor... Ya da kombim bipolar, farkında değilim.
2. Doğrulama kodları ve şifreler:
Dijital dünyanın en gıcık şeyi doğrulama kodları. “Telefonunuza gelen kodu giriniz” cümlesinden ya da bin kez unuttuğum şifrelerden, içinde harf, rakam ve yetmedi bir de büyük harf barındırması gereken yeni şifrelerden gına geldi.
3. Online sipariş sorunları:
“O ürün yoktu, yerine şunu koyduk, o yüzden 10 lira fazla ödüyorsunuz” şeklindeki kazık market mesajları ya da benim gibi kilo/gram olayını karıştırınca başına gelenler: Buzdolabında fazla fazla biriken ürünler, tarihi geçenler...
Sipariş verme konusunda online bir kurs açılır mı acaba? İlk giden ben olurum herhalde.
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