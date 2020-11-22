Popüler figürler arası trekking

YOKSA FEDAKARLIK SONUÇSUZ KALACAK
* (TURYİD Başkanı ve Frankie’nin sahibi Kaya Demirer)
Mekan sahipleri isyan etmekte haklı. Ama ben bilim kurulunun bu eksik kalan kararlarını kamunun daha da sertleştireceğini düşünüyor ve doğru buluyorum.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta sonu yasaklara dönmesinin ve hatta hafta içi de akşamları 22.00-07.00 arası yasakların uygulanmasının hızlı sonuç almak için mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Aksi takdirde süreç uzayacak. İşte o zaman koca bir sektörün fedakârlığı sonuçsuz kalacak. Bu durumu yaşamamalıyız.
Bu ikinci kapanma farklı bir formatta olacak diye düşünüyorum. Şöyle:
Sert önlemler alınırsa rakamlar daha kontrol edilebilir seviyeye geldiği anda yeniden hizmete gireriz. Zira ne bizim ne çalışanlarımızın ne de devletin bu yükü daha fazla taşıyacak gücü var. Ama bu aşamadan sonra hem müşteriler hem de işletmeler bu ikinci kapanmadan gereken dersleri çıkarmazsa ve “Çok özledik” edasıyla Covid’i hiçe sayarlarsa, o zaman işte çok hızlı ve ani kararlarla tekrar kapanmalar gelebilir.
Aşının yaygın uygulanma dönemine, yaz sıcaklarına, açık hava dönemlerine kadar aç-kapa sistemiyle çılgın bir vaziyette ruh ve ekonomik sağlığımızı kaybederiz!
Tarlabaşı’ndan geçerken gördüğümüz, ofis/ev/mağaza projesi.
Bir bakıma Tarlabaşı’nın bakımsız yüzünü dönüştürme projesinin diğer adı.
Bu nedenle Step İstanbul’a giderken bir merakım da Taksim 360’ın Tarlabaşı’na nasıl iliştirildiğini görmekti.
Tarlabaşı’ndan aşağı doğru yürümeye başladığımda gördüğüm ilk şey şu oldu:
Tarlabaşı’nın önemli bir kısmı hâlâ eski Tarlabaşı.
Buranın simgesi perukçular mesela. Sıra sıra, rengarenk duruyor dükkânları.
Hatta perukçular çeşitlilik anlamında coşmuş.
Sanırım kostümlü organizasyon düzenleyenler nedeniyle.
Set dediğim, dört duvar, yani ev.
Sezon dediğim de karantina, şu sıra başladı başlamak üzere olan, mart-nisan-mayıs aylarında yaşananların ikinci versiyonu.
Kimisi çoktan kapanmıştı zaten. Kimselerle görüşmedi.
Kimisi sonuna kadar direndi, gezip tozayım dedi.
Kimisi orta yolu buldu, azıcık gezdi azıcık kapandı.
Ama mart-nisan aylarındaki vaziyetten çok daha farklı hallerdeyiz tabii:
Marketten alınanları harala gürele yıkama olayı bitti.
◊ Ünlü bir işletmeci söyledi, “Saat 21.00’e rezervasyon yaptıran var. Diyoruz ki, bir saat sonra kapatacağız, isterseniz gelmeyin. Olsun diyorlar ve gerçekten de bir saatliğine geliyorlar. Özellikle hafta sonu bu durum daha da çok yaşanıyor.”
◊ 22.00 uygulaması sonrası mekanlardaki hareketlenme -özellikle hafta sonları- 18.00 gibi başlıyor.
Bazı mekanlar yurtdışındaki gibi yapmaya başlamış. Masaları iki saatliğine bir gruba, iki saat geçtikten sonra başka bir gruba rezerve ediyorlar.
◊ Erken eğlenceye alışmak da bir mesele. Hafta sonu saat 18.00 gibi gittiğim mekanda son ses müzik vardı. Müzikteki bu yeni normale henüz alışamadım.
Asya’yı canlandıran Cansu Dere’nin karabiberi yemeğine uzun ve sakin bir şekilde boca ettikten sonra “Acıyı seviyorum biliyorsun” demesi.
Çünkü...
◊ Masadaki gerginliğin doruk noktasına ulaştığı bir andı.
◊ Asya’nın eteğindeki taşları bir bir ortaya dökmesine hazırlandığı bir andı.
◊ Ve dahası: Masadaki “eski normal”den “yeni normal”e geçişin başladığı bir andı.
Yeni ve eski Türkçe pop
Özellikle hafta sonları uzun saatlere kadar yayılan bir durum bu.
Hafta içi avokadolu yumurtası ve ‘americano’sundan vazgeçmeyen, ‘hep fit kalmalıyım’ düşüncesinde olan bile hafta sonu kahvaltı sosyalleşmesi olduğunda kendini pişilerin, simitlerin, reçellerin, türlü peynir çeşitleri ve menemenlerin havada uçuştuğu bir masada mutlu mesut bulabiliyor.
İlki ne kadar bireysel ve hızlıysa, diğeri, yani serpme olan bir o kadar kalabalık ve ‘uzun oturmalık’.
O zaman hafta sonu kahvaltıya nereye gitsem diye düşünenlere gelşin:
◊ SERPMECİLERE: Karacabey Künefe (Maltepe), Vosvos Cafe (Beykoz), Ethemefendi Kahvaltı, Galata Galista, Kanlıca Teras, Emek Cafe (Yeniköy), Çeşme Bazlama Kahvaltı (Nişantaşı), Nezih Kebap (Rumelihisarı), Cabbar (Nişantaşı), Sade Kahve (Rumelihisarı).
İki gün, hatta bir gün sonra şöyle bir telefon gelebilir:
“Bindiğiniz uçaktaki yolculardan biri pozitif çıktı. Lütfen bulunduğunuz yerden 14 gün boyunca ayrılmayın.”
Bir arkadaşımın iş arkadaşının başına geldi:
İstanbul’dan İzmir’e uçakla gitti.
İki gün sonra bu telefonu alınca İstanbul’a geri dönemedi.
İşi ve ailesi İstanbul’da olduğu halde...
14 gün boyunca İzmir’de kaldı.
Tek hareket sanatta var.
Mamut Art ve Artweeks Akaretler organizasyonları daha yeni bitti.
Özellikle Mamut Art’ta keşfedilecek çok sanatçı vardı.
Randevulu bir şekilde tüm eserleri gördük, genç sanatçıların hepsiyle tanışamasak da en azından instagram’daki tanıtım videolarını izledik.
Bomontiada’nın ortamı da güzeldi.
Monochrome’un açık alanında kahve içtik, oradan çıkıp ‘Bomonti’nin Lucca’sı Isola’da kokteyl içtik.
Bir yapım şirketi ünlü bir avukatla bu konuda çalışmaya başlamış bile. Anlaşılan o ki, bu “gerçek hayat hikâyesi” akımından dalga dalga tüm meslek dalları nasibini alacak...
‘Ben fiyat konuşmam’
Pazartesi pazartesi herkese Bülent Ersoy coşması diliyorum.
Malum, divalar divası Bodrum’da 40 milyon liraya iki villa aldı ve şöyle konuştu:
“Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok. Çok beğendim ve iki villayı da aldım.”
Sadece Bülent Ersoy’a özgü bir şey değil bu aslında.
Bazı insanların sürekli dilindedir bu “Ben fiyat konuşmam” klişesi.
Dile dolanan bir Ajda’nın satılamayan evi vardı (bir türlü satılamayan Adnan Şen malikânesini konuşan Beverly Hills alemine inat bizim ellerin ‘Ajda house’u var, rica ederim).
Bir de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi var dile dolanmaktan kördüğüm olan.
O ilişki de bitmiş işte.
Hatta haberlere bakarsanız yeni bir “üçüncü kişi” var ortada.
Cem Yılmaz’ın kendisi reddetti ama magazin diyarları ısrarla üçüncü kadını sürüyor satranç tahtasının üstüne Serenay’a alternatif olarak.
Cem aslında ondan hoşlanıyormuş, vesaire.
Serenay’a da sormuşlar, “Takipten çıkmışsınız o üçüncü kişiyi” filan filan.
◊ Önce yolculuğu sorayım Özlem. 10 saatlik uçuşta hiç mi endişelenmedin?
- Evet tehlikeli bir iş. Sonuçta yurtdışında hastalanmak da var, ama seyahat tutkum ve cesaretim korkuma üstün geldi. Korunduktan ve tedbiri elden bırakmadıktan sonra endişelenecek bir şey yok aslında. Mesela İstanbul’daki birçok arkadaşım korona oldu. Neden? Çünkü maskesiz sosyalleşmeler, sarılıp öpüşmeler yüzünden... Bence bu Amerika’ya 11 saat uçmaktan daha endişe verici.
◊ Uzun uçuşta yemek olayı nasıl çözülmüş THY’de?
- Sıcak yemek verilmiyor. Paket içinde hazırlanmış sandviç, tatlı, salata gibi yiyecekler uçuş sırasında iki kez servis ediliyor. Yanınızdaki yerken siz yemiyorsunuz. Ama benim yanım boş olduğu için böyle bir problem olmadı.
◊ New York’un sosyal hayatı ne durumda? Korona tedbirleri nasıl?
- Restoranlar belediyeden izin alıp kaldırımlara ya da varsa bahçelerine çadırlar kurmuş. Yani çoğu restoran dışarıda servis veriyor. Restoranlara girerken ateş ölçülüyor, kimlik bilgileri ve telefon/adres alınıyor. Herhangi bir şey olursa bilgi verip takip etmek için... Mekanlarda masa sayısı üçte bir oranında inmiş.
Dışarıda yeri olmayan işletmeler ise masa aralarına cam bölme koymuş.
Ayrıca restoranlarda maskenizi ancak masaya oturunca çıkartabiliyorsunuz.
Çünkü kimse içeriye, dört duvar arasına girmek istemiyor, tedirgin oluyor.
Dün akşam mesela tam öyle bir yerdeydim.
Bir mekanın önü açık, üstü kapalı bölümünde.
Bir anda tüm masalar doldu taştı.
Baktım, içerisi bomboş.
Bir süre sonra arkadaşımla içeriye geçtik. Tam tersini yaptık yani.
Çünkü bir an içerisi daha güvenli geldi!
Garip, kaç zamandır öyle.
“Çünkü rüyalarım tam o saatte bitiyor” diye kendimle dalga geçtim.
Sabahın beşi, gıcık bir saat.
Tekrar uyusam mı diyorsun ya da kalkıp hayata başlasam mı?
Ve sonra hızla akan düşünceler nehrinde buluyorsun kendini:
Misal, oturduğum apartmanı düşündüm.
Ne kadar sağlam acaba diye.
Yazın memleketin sadece güneyine değil, farklı bölgelerine gidip keşfedenler bu kış da aynı şeyin peşinde koşacak.
Şimdilerde en çok duyduğum şey bu zaten:
“Kışın Kapadokya’ya mı gitsek?”
Evet, belli ki Kapadokya en çok tercih edilen yerlerden biri olacak. Otel alternatiflerinin çeşitliliği dolayısıyla.
İkinci sırada şehirlere yakın, arkadaş grubuyla beraber konaklanıp kapatılabilecek küçük oteller var. Üçüncü sırada kayak otelleri.
Dördüncü sırada ise yine güneydeki tatil beldeleri var. Hatta bu kez “gidip de dönmeyenler” çok olacak güneyden. Şu sıra mesela Bodrum’un kış nüfusunun geçen yıla göre çok daha fazla olacağı konuşuluyor.
Tabii tüm bunlar son dakikada bir şehirler arası seyahat yasağı gelmezse geçerli olacak...
Büyük sıfırlama
Şimdi de Danla Bilic 1 milyon 350 bin liralık cipi ile konuşuluyor.
Elbette YouTuber’lar iyi kazanıyor, bunda tuhaf bir şey yok. Bu olaydaki tek hayal kırıklığı şu: Yeni nesilden umutluydum ben.
Daha farklı bir yaşam tarzları olur, başka şeylerin peşinde koşarlar diye umuyordum.
Gayet yanılmışım. İyi para kazanınca ilk akıllarına gelen hemen en havalısından pahalı bir araba sahibi olmak.
Demek ki anne babalarından farklı düşünmüyorlar.
Kendilerini böyle iyi hissediyorlar.
Üzücü.
Nusret’in
Belgeselin ilk 1 saatinde aslında bildiğimiz, o üzücü şeyleri söylüyor Attenborough.
Dünya giderek ısınıyor, mercan resifleri ölüyor, ormanlar yok oluyor...
Ama sona doğru çözüm önerilerini sıralayınca diyorsun ki, “Aslında dünyanın yeniden eskisi gibi olması o kadar da zor değilmiş”.
Bu arada Attenborough’nun belgeselde değil ama “Başka ne yapılmalı?” diye soranlara söylediği bir şey daha var:
“Her türlü israfı durdurun. Güç israfını, yiyecek israfını ve plastik israfını.”
Durdurulamayan noktada atıklar ne yapılmalı peki?
Deezen’da okudum. 21’inci yüzyılın zeki tasarımcıları bu konuda hepimize ilham veren türden işler yapıyormuş meğer.
Kırılıp dökülmeleriyle, birbirlerine bazen aşırı yakın bazen de aşırı uzak olmalarıyla, kopmak isteyip de bir türlü kopamayan halleriyle...
İlişkilerinin, evliliklerinin başlangıcı pek romantikti ama, tipik bir ünlü âşık çift masalı hiç olmadı onlarınki.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden bahsediyorum.
L’Officiel Dergisi’ne verdiği röportajda şöyle söylemiş Beren:
“Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışır ve evde hissedersin.
Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz.
Bizim öyle oldu.
Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık.
Telaşa mahal yok, bu hava aynen devam ediyor.
Evet, Babylon açık değil.
Ama Monochrome ve The Populist’in açık alanları burayı canlı tutmaya devam ediyor.
Önceki gün Mamut Art Project dolayısıyla yolum düştü bu ‘adaya’.
Monochrome’un en üst katı Mamut’a ayrılmış.
Bu yılki 1500 başvurunun arasından seçilen sanatçılar ve işleri sergileniyor o katta.
Düzenlenmeyi Studio Mada yapmış.
◊ Tabii ki bir numaralı gündem virüstü. Bin kez “Çember daralıyor” cümlesini işittim.
Ek olarak, korku filmlerine layık şu cümleyi: “Kaçış yok, hepimize bulaşacak”.
◊ En dikkat etmeyen bile artık korkmaya, çekinmeye başlamış, “Bir süre evden çıkmasam mı?” diyordu.
◊ Buna rağmen hafta sonu gittiğim çoğu mekan kalabalıktı. Elbette herkes açık alanı olan yerlerde oturuyordu.
◊ Ben de açık alanı olan yerlerde sosyalleştim. Cuma gecesi Kadıköy’deki DoubleTree by Hilton Otel’in tepesinde konuşlanmış Hood’un terasında.
Cumartesi ise önce Kemer Country Club’ın kafesindeki balkonda, sonra Bebeköy’deki Momo’nun açık alanında.
◊ Uçuk kaçık tasarım maskesiyle birkaç kişi, “Hatırladınız mı, şurada tanışmıştık” diyerek yanıma geldi.
Hani Caner Cindoruk’un oynadığı Volkan karakteri şöyle bir konuşma yapıyor ya:
“Evli olmak âşık olmaya engel değilmiş.
İkisini de aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden...
İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?”
Karşısındaki, “Nasıl olur böyle bir şey? Delirdin mi?” diye tepki gösterince Volkan bu kez şöyle diyor:
“Beni anlamıyorsun. İnsan yaşamadan anlamıyor.”
Doğruya doğru, söylediği sözler tartışma yaratsa da Volkan karakterini gayet samimi buldum ben.
Popüler figürler arası trekking
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◊ BİR EVLEN-BOŞAN ÇİFTİ OLARAK SILA VE HAZER
Doğruya doğru, artık günümüzde hızlıca evlenip aynı hızda boşanmayı seven kadınlar ve erkekler var.
Fitness gibi bir şey diye düşünüyorum; her gün yaptıkça bağımlı oluyorsun.
Serotonine ve “daha da iyi olabilirim” haline, hallenmesine.
Evlenmek ve boşanmak da öyle. Taraflar önce “Evlenince iyi olacağım”a bağlanıyor, çok geçmeden “Boşanırsam daha iyi olacağım”a.
Sıla ve Hazer çifti de o hesap.
Oysa uzun süre sevgili kal değil mi?
Koşturarak nikâh memuruna gitme, bir dur, nefes al. Serotonini dizginle.
◊ BİR MASKE ANARŞİSTİ OLARAK MERVE BOLUĞUR
Maske takmadıkça ceza yiyor, maskesiz dolaştıkça medyanın “Neden maskeniz yok Merve Hanım?” sorusuna maruz kalıyor ama hiç oralı olmuyor Merve Boluğur.
Doğrusu ben kendisini bir maske anarşisti olarak görüyorum.
Kimseyi maske takıyor ya da takmıyor diye yargılayamam. Bu kadar üstüne gelinmesini de doğru bulmam. Hatta bu inadındaki gizemli direnişi merak ederim. Yapabileceğim(iz) tek şey bu.
Ah bir de, maskesizken tabii ki yanına yaklaşmam Merve Boluğur’un.
◊ BİR “NANAY” OLARAK DEMET EVGAR
Bergüzar Korel, Gonca Vuslateri ve Gökçe Bahadır’dan sonra şarkıcılık serüvenine girişen son oyuncu Demet Evgar oldu. Aslında bu serüvende hepsine ilham veren tek bir isim var. Elbette Zuhal Olcay. Hangi oyuncu şarkıcılığı Olcay kadar istikrarlı bir şekilde sürdürecek, bekleyip göreceğiz.
Evgar’ın ilk teklisi “Nanay”a gelince... Tam kendisine uygun bir şarkı bulmuş. Teatral havadaki şarkının videosu da eğlenceli.
Nakarat da dile takılıyor. Umarım devamı gelir.
◊ BİR INSTA DEDEKTİFLİK ÖRNEĞİ OLARAK OZAN VE GİZEM
Ozan Güven’in yeni sevgilisi Gizem Yıldırım’mış.
Buna kanıt olarak da, Gizem Hanım’ın paylaştığı Ali Elmacı tablosu gösteriliyor.
Meğer bu tabloyu geçen yıl Ozan Güven almış ve paylaşmış.
Insta sanat dedektifliğine gel! Kim bu kadar dikkat edip iz sürdüyse, bravo cidden.
Ama bazen eserlerin tek bir edisyonu olmayabiliyor.
Bu yüzden Ali Elmacı’ya sordum, “Evet tek edisyon” dedi, “Fuardan almıştı Ozan Güven”.
Bu arada eserin adı “I want to be like you” (Senin gibi olmak istiyorum).
Eserin kick boks yanı da ismi de manidar yani.
BASE’in gizli başrolünde kim var?
Olağanüstü şartlara rağmen şehirdeki sanat etkinlikleri tüm imkanlar zorlanarak yapılıyor ya, ona seviniyorum.
Step’ten iki gün önce bahsetmiştim. Bugün sıra BASE’de.
Kısaca, Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE.
Platformun seçici kurulunun karar verdiği toplam 117 yeni mezun eseri, bu yıl şahane bir mekanda, Tophane-i Amire’de sergileniyor.
Sergiyi gezer gezmez aklımda kalanları söyleyeyim:
◊ Neredeyse tüm eserlere son dönem yaşadıklarımız sinmiş. Özellikle pandemi ve kadına şiddet olayları.
◊ Bu yüzden çoğu eserin gizli başrolü “evler”. Kimisi oturma odalarına odaklanmış, kimisi dantel ören annesine, misafirliğe gelenlerin içtiği çaylara...
◊ Bazısı da pandemiyle birlikte gelen ultra yalnızlığa.
◊ Covid pozitif olup evden çıkamamasına rağmen eserini uzaktan kumanda olarak tamamlayan da var. “Homebody” adlı fotoğraf çalışmasıyla Emin Berk onlardan biri.
◊ Dahası: Anadolu üniversiteleri yıldız gibi parlamış BASE’in sergisinde.
En hoşuma giden eserlerin sahipleri şu üniversitelerdendi: Süreyya Nur Karayılan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Buse Koyuncu (Sakarya Üniversitesi), Aleyna Gül Düşmez (Akdeniz Üniversitesi), Emin Berk (Kocaeli Üniversitesi), Göksu Yurtseven (Mersin Üniversitesi).
◊ Bu açıdan bakılınca BASE, sanat piyasasının İstanbul egemenliğini de kırıyor her seferinde.
◊ Çoğu eserin daha ilk gün koleksiyonerler tarafından alındığını gördüm. Bu da gençler adına güzel bir şey. Elbette fiyatlar gayet ulaşılabilirdi.
◊ Unutmadan: BASE sergisi bugün açık, yarın kapalı. Son gezme günü ise salı. İsteyen sergiyi online olarak da gezebiliyor.
Fleet de nereden çıktı
Sonunda 14 yıllık Twitter da modaya uydu ve Instagram’daki gibi 24 saatte kaybolan hikâye özelliğini ekledi sistemine. Adına da Fleet demişler.
Polemiği ve politik rüzgarı bol Twitter böylece bir gecede çiçek açtı, Instagram’a benzedi.
Kedi köpek videoları, “An itibarıyla ben” selfie’leri, gezip tozma kareleri ve manalı manasız fotoğraflarla...
Ama gördüğüm kadarıyla daha çok ünlüler ve ünlü fenomenler sahiplendi fleet olayını. Twitter’da esip gürleyenler fleet’e şimdilik pek yanaşmıyor. Bir yandan hali hazırda Instagram hikâyelerini kullanan için bir de Twitter’da fleet yapmaya kalkmak yorucu.
O yüzden fleet’in kaderini sürekli orada mesai yapan Twitter’cılara bırakmak en iyisi.
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