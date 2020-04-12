Plaja girmeden önce randevu almaya hazır mısınız?

Haziranda her şeyin bittiğini varsayın. Yaz planınız ne? Her yaz gittiğiniz tatil köyüne mi gideceksiniz? Almayı planladığınız o yurtdışı turu ne olacak? Uçağa hemen binecek misiniz? Kısacası: Bu yaz bizi nasıl bir tatil anlayışı bekliyor?
Dün farklı isimlere korona sonrası geleceğe dair öngörülerini sormuştum.
Bugün sadece bu yaz turizmde neler olur, bir ona bakalım.
Çarpıcı misal: Turizmci ve Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu’nun bu konudaki öngörüleri radikal.
Şöyle diyor Polatoğlu:
“Uçaklar yüzde 50 kapasiteyle uçacak.
500 ya da 1000 odalı otel projeleri rafa kalkacak.
Her şey dahil sistemi önemini kaybedecek. Hatta ‘açık büfe’ son bulacak.
Airbnb’nin yazlık versiyonunu düzgün yapanlar kazanacak.
Plajlara giriş çıkışlar, hatta şezlonglar randevulu ve mesafeli olacak.
Otobüs firmalarının işi zor. Grup turları azalacak.
Yan yana oturmanın yasak olduğu otobüslerde en fazla
20-25 kişi bulunabilecek.
Kongre turizmi, motivasyon gezileri, büyük şirket toplantıları, seminerler için sona yaklaşıldı.
Kongreler sanal ortamda yapılmaya başlandı bile...
Acente ve tur operatörleri ise konsept değiştirecek.
Kitle turizminden uzaklaşacaklar.
Kişiye özel turlara yönelecekler.”
ARABAYLA KISA MESAFELERE...
Seyahat danışmanı Özlem Avcıoğlu ise “Bu yaz daha dikkatli hareket edeceğiz” diyor: “Uçağa binmek yerine arabayla kısa mesafelere yolculuk edeceğiz. Yurtdışı yerine iç turizm patlayacak.”
Şunu da söylemeden geçmiyor Avcıoğlu:
“Ama çok seyahat eden biri olarak tabii ki gerekli önlemleri alıp uçağa bineceğim.
Uçuşlar açılır açılmaz New York’a gideceğim.
Korkunun ecele faydası yok!”
BİLET FİYATLARI YÜKSELİR
Jules Verne Travel&Event’in genel müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar, “Bu kadar evde oturduktan sonra bir yerlere gitme isteği elbette olacak ama seyahat etmek eskisi kadar kolay olmayacak” görüşünde.
“Çünkü” diyor Büyükpınar, “Koltuk sayısı azaltmak, yani 200 koltuklu uçağı 100-120 koltuktan satışa çıkarmak gibi önlemler nedeniyle havayollarının maliyeti artacak. Bu nedenle bilet fiyatları yükselecek.”
KARAVAN VE TEKNE TATİLİ GÖZDE OLUR
Büyükpınar bu yaz karavan ve tekne tatilinin gözde olacağını söylüyor:
“Bu yaz endişeliler bir süre bir yere gitmeyecek.
Ancak 2021’de kendilerine gelirler.
O nedenle bu yaz butik otellere, sakin beldelere gitme eğilimi artacak.
Karavan ve tekne tatili popüler olacak.”
Büyükpınar uçuşların ise kademeli olarak mayıs ortası gibi başlayacağını düşünüyor.
Sahilde yürüyene ceza var da...
Bu hafta sonu hava çok güzel. Tam anlamıyla evde kalma halimizi sınayacağız yani. Neyse ki dışarı çıkıp uzun yürüyüşlere kalkanlar için cezalar caydırıcı.
Ama cezalar neden sadece sahil hattındakiler için çok yoğun?
Şehrin diğer ana ve ara hatları bu konuda gayet rahat...
Yeni şarkıların ‘en’leri
◊ EN ESPRİLİ
Emir Can İğrek’in “Ecza Deposu” şarkısındaki “Ecza deposuydu şu vücudun. İlacından içe içe serseri oldum” dizesine bayıldım. Esprili ve romantik.
◊ EN SAMİMİ VE EROTİK
Edis’in “Perişanım” adlı son şarkısındaki, “Dün yatağımda biri yattı. Senden daha tanıdıktı” sözleri Türk popunda pek rastlanmayan türden bir samimiyet, bir erotik itiraf içeriyor.
◊ EN BAHARLIK
Hüsnü Arkan ve Zuhal Olcay düeti “Eyvallah”taki şu dizeler tabii ki:
“Yaseminler üstüne yemin ederim aşk biziz.”
Madonna komploları: Corona daktilosu!
Komplo teorilerinde son nokta Madonna’nın önceki yıl Eurovision’da yaptığı şov.
Hatırlayalım; bu şovda “Future” şarkısını söylerken gaz maskesi takmış siyah ve beyaz kostümlü dansçılarla sahneye çıkıyordu Madonna ve arkasındaki görüntülerde kıyamet görselleri yayınlanıyordu.
“Future” şarkısının sözleri ise şöyle:
“Herkes geleceğe gelmiyor, herkes geçmişten ders çıkarmıyor, buradaki herkes dayanamayacak.”
Hem şovun alt metnindeki bin türlü detay hem de şarkının sözleri komplo teorisyenleri için bulunmaz nimet, kabul.
İnsan, “Bu Madonna’nın kesin bir gizli bildiği var” filan oluyor.
Ama son albümünün (“Madame X”) kapağında, Corona marka daktilonun fotoğrafı var diye “Madonna virüsü önceden biliyordu” demek abartılı ve mantıksız.
130 yıllık meşhur bir daktilo markası yani
Smith-Corona.
Kapak konseptine
uymuş en ünlü daktiloyu kullanmışlar işte.
Plaja girmeden önce randevu almaya hazır mısınız?
Haziranda her şeyin bittiğini varsayın. Yaz planınız ne? Her yaz gittiğiniz tatil köyüne mi gideceksiniz? Almayı planladığınız o yurtdışı turu ne olacak? Uçağa hemen binecek misiniz? Kısacası: Bu yaz bizi nasıl bir tatil anlayışı bekliyor?
Dün farklı isimlere korona sonrası geleceğe dair öngörülerini sormuştum.
Bugün sadece bu yaz turizmde neler olur, bir ona bakalım.
Çarpıcı misal: Turizmci ve Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu’nun bu konudaki öngörüleri radikal.
Şöyle diyor Polatoğlu:
“Uçaklar yüzde 50 kapasiteyle uçacak.
500 ya da 1000 odalı otel projeleri rafa kalkacak.
Her şey dahil sistemi önemini kaybedecek. Hatta ‘açık büfe’ son bulacak.
Airbnb’nin yazlık versiyonunu düzgün yapanlar kazanacak.
Plajlara giriş çıkışlar, hatta şezlonglar randevulu ve mesafeli olacak.
Otobüs firmalarının işi zor. Grup turları azalacak.
Yan yana oturmanın yasak olduğu otobüslerde en fazla
20-25 kişi bulunabilecek.
Kongre turizmi, motivasyon gezileri, büyük şirket toplantıları, seminerler için sona yaklaşıldı.
Kongreler sanal ortamda yapılmaya başlandı bile...
Acente ve tur operatörleri ise konsept değiştirecek.
Kitle turizminden uzaklaşacaklar.
Kişiye özel turlara yönelecekler.”
ARABAYLA KISA MESAFELERE...
Seyahat danışmanı Özlem Avcıoğlu ise “Bu yaz daha dikkatli hareket edeceğiz” diyor: “Uçağa binmek yerine arabayla kısa mesafelere yolculuk edeceğiz. Yurtdışı yerine iç turizm patlayacak.”
Şunu da söylemeden geçmiyor Avcıoğlu:
“Ama çok seyahat eden biri olarak tabii ki gerekli önlemleri alıp uçağa bineceğim.
Uçuşlar açılır açılmaz New York’a gideceğim.
Korkunun ecele faydası yok!”
BİLET FİYATLARI YÜKSELİR
Jules Verne Travel&Event’in genel müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar, “Bu kadar evde oturduktan sonra bir yerlere gitme isteği elbette olacak ama seyahat etmek eskisi kadar kolay olmayacak” görüşünde.
“Çünkü” diyor Büyükpınar, “Koltuk sayısı azaltmak, yani 200 koltuklu uçağı 100-120 koltuktan satışa çıkarmak gibi önlemler nedeniyle havayollarının maliyeti artacak. Bu nedenle bilet fiyatları yükselecek.”
KARAVAN VE TEKNE TATİLİ GÖZDE OLUR
Büyükpınar bu yaz karavan ve tekne tatilinin gözde olacağını söylüyor:
“Bu yaz endişeliler bir süre bir yere gitmeyecek.
Ancak 2021’de kendilerine gelirler.
O nedenle bu yaz butik otellere, sakin beldelere gitme eğilimi artacak.
Karavan ve tekne tatili popüler olacak.”
Büyükpınar uçuşların ise kademeli olarak mayıs ortası gibi başlayacağını düşünüyor.
Sahilde yürüyene ceza var da...
Bu hafta sonu hava çok güzel. Tam anlamıyla evde kalma halimizi sınayacağız yani. Neyse ki dışarı çıkıp uzun yürüyüşlere kalkanlar için cezalar caydırıcı.
Ama cezalar neden sadece sahil hattındakiler için çok yoğun?
Şehrin diğer ana ve ara hatları bu konuda gayet rahat...
Yeni şarkıların ‘en’leri
◊ EN ESPRİLİ
Emir Can İğrek’in “Ecza Deposu” şarkısındaki “Ecza deposuydu şu vücudun. İlacından içe içe serseri oldum” dizesine bayıldım. Esprili ve romantik.
◊ EN SAMİMİ VE EROTİK
Edis’in “Perişanım” adlı son şarkısındaki, “Dün yatağımda biri yattı. Senden daha tanıdıktı” sözleri Türk popunda pek rastlanmayan türden bir samimiyet, bir erotik itiraf içeriyor.
◊ EN BAHARLIK
Hüsnü Arkan ve Zuhal Olcay düeti “Eyvallah”taki şu dizeler tabii ki:
“Yaseminler üstüne yemin ederim aşk biziz.”
Madonna komploları: Corona daktilosu!
Komplo teorilerinde son nokta Madonna’nın önceki yıl Eurovision’da yaptığı şov.
Hatırlayalım; bu şovda “Future” şarkısını söylerken gaz maskesi takmış siyah ve beyaz kostümlü dansçılarla sahneye çıkıyordu Madonna ve arkasındaki görüntülerde kıyamet görselleri yayınlanıyordu.
“Future” şarkısının sözleri ise şöyle:
“Herkes geleceğe gelmiyor, herkes geçmişten ders çıkarmıyor, buradaki herkes dayanamayacak.”
Hem şovun alt metnindeki bin türlü detay hem de şarkının sözleri komplo teorisyenleri için bulunmaz nimet, kabul.
İnsan, “Bu Madonna’nın kesin bir gizli bildiği var” filan oluyor.
Ama son albümünün (“Madame X”) kapağında, Corona marka daktilonun fotoğrafı var diye “Madonna virüsü önceden biliyordu” demek abartılı ve mantıksız.
130 yıllık meşhur bir daktilo markası yani
Smith-Corona.
Kapak konseptine
uymuş en ünlü daktiloyu kullanmışlar işte.