Pijamanla katılacağın partilere hazır mısın

Evet, ünlü şarkıcıların Instagram’dan yaptığı canlı yayın konserleri çok güzel ama peki evde dans etmek isteyen neler yapıyor? Buyurun pijamanızla katılacağınız partilere...
Perşembe gecesi Miami’deki Club Space’de parti vardı.
Orada olmamıza gerek yoktu.
Çünkü Space’in terasına çıkan DJ Marco Carola’nın çaldığı müzikleri tüm dünya aynı anda kulübün sosyal medya hesaplarından dinleyebildi.
Miami’dekiler 16.00’da, Londra’dakiler 20.00’de, Tokyo’dakiler sabaha karşı 05.00’de. Space ve diğer dünya şehirlerindeki büyük kulüpler benzer canlı yayınlarla evde kalan insanları eğlendirmeye devam ediyor.
PEKİ BİZDE DURUM NE?
Geçen hafta sonu Klein Phönix “Disdancing, for social distancing” adıyla ilk canlı yayın partisini yapmıştı.
Farklı DJ’lerin peş peşe kendi ev ortamlarında çaldığı parti 22.30’da başlayıp sabah 02.30 dolaylarına dek sürmüştü.
Ben bu yazıyı yazarken henüz duyurusu yoktu ama bu gece de her an bir hareket gelebilir Klein Phönix’ten.
‘PARTYMAG’TEN ONLINE FESTİVAL
Bu gecenin asıl büyük parti organizasyonu ise kişiye özel gece hayatı rehberi Partymag’ten geliyor.
Almanya’da her yaz Wustrow’daki bir gölün yakınındaki ormanda yapılan ünlü 3000Grad Festivali ile işbirliği yapmış Partymag’ciler.
Türkiye saatiyle saat 21.00’de başlayacak parti gece 02.00’e kadar devam edecek. 3000Grad Festivali’nin tüm içeriğinin açık olacağı bu online festival Partymag’in YouTube ve Instagram hesaplarından (@partymagapp) takip edilebilecek.
LUCCA EVİNİZDE...
Bu gecenin bir diğer atraksiyonu Lucca’dan.
Bebek’in ünlü mekanı “home party” serisinin ilkine DJ Yakuza ile bu akşam başlıyor.
Lucca müdavimleri özledikleri müzikleri dinleyerek bir nebze olsun hasretlerini dindirmiş olacak böylece.
BAŞKA NELER VAR?
Ben hali hazırda Babylon’un
@babylonistanbul hesabından paylaştığı ‘playlist’leri ve farklı isimlerin verdiği 1 dakikalık instagram konserlerini takipteyim.
Bir de Çeşme’nin ünlü
plajı Before Sunset’in instagram hesabından (@beforesunsetbeach) bazı akşamüstleri yaptığı canlı DJ performanslarını seviyorum.
Saat 19.00 gibi başlıyor Before Sunset’in performansları.
Unutmadan, DJ Cüneyt Öztürk’ün SoundCloud hesabındaki setleri dinlemek de kendimi plajdaymışım gibi hissettiriyor, tavsiye ederim.
Nusret ve Mehmet Öz’ün efsane canlı yayını
Artık alıştık, herkes arkadaşıyla instagram’da canlı yayın sohbeti yapmaya başladı.
Kimisi ultra sıkıcı kimisi gayet komik.
Ama bence en efsane olanı perşembe gecesi yaklaşık 47 bin kişinin izlediği Nusret ile Mehmet Öz arasındaki canlı yayın sohbetiydi.
Önce Türkçe gerçekleşen sonra yabancı takipçilerin “Neden Türkçe konuşuyorsunuz, anlamıyoruz?” yorumları üzerine bir de İngilizce yapılan sohbetten unutulmaz bir anı buraya aktarayım.
Nusret, “Esemmatematik hastalarla virüs yayılıyor mu?” diye bir soru sordu Mehmet Öz’e.
“‘Daktır” Öz ilk kelimeyi (iki kere tekrarlanmasına rağmen) doğal olarak anlayamadığı için “Sesin gelmiyor” demeye başladı Nusret’e.
Sonunda takipçiler imdada yetişti:
“Asemptomatik demek istiyor.”
Kısaca semptom göstermeyen deseydi keşke Nusret.
Soru metinlerini kim yazdıysa onu bir güzel haşlayabilir bence...
Pijamanla katılacağın partilere hazır mısın
Evet, ünlü şarkıcıların Instagram’dan yaptığı canlı yayın konserleri çok güzel ama peki evde dans etmek isteyen neler yapıyor? Buyurun pijamanızla katılacağınız partilere...
Perşembe gecesi Miami’deki Club Space’de parti vardı.
Orada olmamıza gerek yoktu.
Çünkü Space’in terasına çıkan DJ Marco Carola’nın çaldığı müzikleri tüm dünya aynı anda kulübün sosyal medya hesaplarından dinleyebildi.
Miami’dekiler 16.00’da, Londra’dakiler 20.00’de, Tokyo’dakiler sabaha karşı 05.00’de. Space ve diğer dünya şehirlerindeki büyük kulüpler benzer canlı yayınlarla evde kalan insanları eğlendirmeye devam ediyor.
PEKİ BİZDE DURUM NE?
Geçen hafta sonu Klein Phönix “Disdancing, for social distancing” adıyla ilk canlı yayın partisini yapmıştı.
Farklı DJ’lerin peş peşe kendi ev ortamlarında çaldığı parti 22.30’da başlayıp sabah 02.30 dolaylarına dek sürmüştü.
Ben bu yazıyı yazarken henüz duyurusu yoktu ama bu gece de her an bir hareket gelebilir Klein Phönix’ten.
‘PARTYMAG’TEN ONLINE FESTİVAL
Bu gecenin asıl büyük parti organizasyonu ise kişiye özel gece hayatı rehberi Partymag’ten geliyor.
Almanya’da her yaz Wustrow’daki bir gölün yakınındaki ormanda yapılan ünlü 3000Grad Festivali ile işbirliği yapmış Partymag’ciler.
Türkiye saatiyle saat 21.00’de başlayacak parti gece 02.00’e kadar devam edecek. 3000Grad Festivali’nin tüm içeriğinin açık olacağı bu online festival Partymag’in YouTube ve Instagram hesaplarından (@partymagapp) takip edilebilecek.
LUCCA EVİNİZDE...
Bu gecenin bir diğer atraksiyonu Lucca’dan.
Bebek’in ünlü mekanı “home party” serisinin ilkine DJ Yakuza ile bu akşam başlıyor.
Lucca müdavimleri özledikleri müzikleri dinleyerek bir nebze olsun hasretlerini dindirmiş olacak böylece.
BAŞKA NELER VAR?
Ben hali hazırda Babylon’un
@babylonistanbul hesabından paylaştığı ‘playlist’leri ve farklı isimlerin verdiği 1 dakikalık instagram konserlerini takipteyim.
Bir de Çeşme’nin ünlü
plajı Before Sunset’in instagram hesabından (@beforesunsetbeach) bazı akşamüstleri yaptığı canlı DJ performanslarını seviyorum.
Saat 19.00 gibi başlıyor Before Sunset’in performansları.
Unutmadan, DJ Cüneyt Öztürk’ün SoundCloud hesabındaki setleri dinlemek de kendimi plajdaymışım gibi hissettiriyor, tavsiye ederim.
Nusret ve Mehmet Öz’ün efsane canlı yayını
Artık alıştık, herkes arkadaşıyla instagram’da canlı yayın sohbeti yapmaya başladı.
Kimisi ultra sıkıcı kimisi gayet komik.
Ama bence en efsane olanı perşembe gecesi yaklaşık 47 bin kişinin izlediği Nusret ile Mehmet Öz arasındaki canlı yayın sohbetiydi.
Önce Türkçe gerçekleşen sonra yabancı takipçilerin “Neden Türkçe konuşuyorsunuz, anlamıyoruz?” yorumları üzerine bir de İngilizce yapılan sohbetten unutulmaz bir anı buraya aktarayım.
Nusret, “Esemmatematik hastalarla virüs yayılıyor mu?” diye bir soru sordu Mehmet Öz’e.
“‘Daktır” Öz ilk kelimeyi (iki kere tekrarlanmasına rağmen) doğal olarak anlayamadığı için “Sesin gelmiyor” demeye başladı Nusret’e.
Sonunda takipçiler imdada yetişti:
“Asemptomatik demek istiyor.”
Kısaca semptom göstermeyen deseydi keşke Nusret.
Soru metinlerini kim yazdıysa onu bir güzel haşlayabilir bence...