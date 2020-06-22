Pek yakında: Kişiye özel 3D maskeler

Maske artık hayatımızın en önemli, hayat kurtaran aksesuvarı.
Bu nedenle maske tasarlayanlar arttı.
Kimi kendi maskesini dikiyor, kimi markaların çıkardığı maskeleri edinmeye çalışıyor.
Kısacası maskenin işlevsel tarafı bir yana bırakıldı, şimdi orijinal maske peşinde koşuluyor.
Boston ve Toronto’da ofisleri bulunan LuxMea Studio’nun sahibi Ryan Cook ve ekibi ise çoktan özgün maskenin formülünü bulmuş!
Onların maskesi tam anlamıyla kişiye özel.
Çünkü 3D baskı ve yapay zeka ürünü.
Nuo 3D adı verilen bu maskeleri oluşturmak için yapılan tek şey gözleriniz, burnunuz ve çeneniz arasındaki mesafeyi işaretleyen temel bir ölçüm seti.
Bu ölçümleme doğru yapıldıktan sonra hemen kişisel yüz maskenizin 3D baskısını alabiliyorsunuz.
Fotoğraf, yüz taraması veya başka herhangi bir kişisel veri gerekmiyor.
Aslında Cook ve ekibi bu maskeyi yılda yaklaşık 7 milyon insanı öldüren hava kirliliğini filtrelemek için tasarlamış.
Yani salgından çok önce çalışmaya başlamışlar.
Salgınla beraber
3D maske projeleri bir anda popüler olmuş.
Azure dergisine verdiği röportajda şöyle diyor Cook:
“İki yıldır bu kişiselleştirilmiş maske üzerinde çalışıyoruz.
Şu an her tasarım yüzde 100 benzersiz. Nuo 3D Mask, ilk PPCP (Kişiselleştirilmiş Profil ve Özelleştirilmiş Ürün) sürümümüz. Maskenin yanı sıra kişiselleştirilmiş gözlükler, ayak basıncına yanıt verebilen 3D ayakkabılar üzerinde de çalışıyoruz.”
Yine Cook’un anlattığına göre Nuo 3D maskeler iki bölümden oluşuyor.
İlk kısım yeniden kullanılabilir 3D baskılı bir kabuk.
İkinci kısım ise değiştirilebilir bir filtre.
Bu filtre N95 standardına uygunmuş...
3D baskı bu maskelere kim, ne kadar erişebilir bilinmez ama 2020’nin ikinci yarısında bir “maske savaşı”na tanık olacağız gibi.
“En iyi maske bizimki” savaşı.
Cook ve benzerleri ise bu savaşta bir adım önde olacak.
‘Artsy’nin yerli
versiyonu gibi: Kolekta
500’e yakın sanatçı...
4 bin adet sanat eseri...
Dünden beri ilk yerli dijital sanat ağı Kolekta’nın içine düşmüş durumdayım.
Kolekta meşhur Artsy uygulamasının yerli versiyonu gibi. Henüz yolun başında, ama giderek arşivinin büyüyeceği ortada.
Kolekta şu 3 şeyi sağlayacak bence:
◊ Yeni koleksiyonerler ortaya çıkacak. Çünkü Kolekta’da ulaşılabilir fiyata sahip eserler de bulunuyor.
◊ Yaptığı işler ve tarzı hakkında fikir sahibi olmadığımız bir sanatçı hakkında doğru kaynaktan veri elde etmemize yarayacak. Böylece yeni sanatçılarla daha çabuk tanışmış olacağız.
◊ Sanat dünyasının belli bir kesime hapsolmasının önüne geçilmiş olacak.
Çünkü daha fazla insan sanatçıların işlerini görmüş olacak. Önüne serilen arşivden yararlanarak bilgi sahibi olacak.
Hafta sonundan kalan...
∆ HABER... Beren Saat evi terk etmiş, emlakçılara haber salmış, ev arıyormuş.
Hafta sonunun her yere düşen dedikodusu buydu.
Zerre heyecan vermeyen, artık sıkan, bunaltan bir haberdi ne yazık ki...
∆ ŞARKI... Üç-dört gün önce yazmıştım. Sertab Erener’in “Farzet”i bu yazın şarkısı olur diye. Hafta sonu gördüm ki, olmuş bile! Her gittiğim yerde 10 kere filan bu şarkıyı dinledim.
∆ DİZİ... The Politician’ın ikinci sezonu geldi, yaşasın! İlk bölüm bombaydı. Hele eski ve yeni siyasetçi profillerinin kapıştığı anlar...
Pek yakında: Kişiye özel 3D maskeler
Maske artık hayatımızın en önemli, hayat kurtaran aksesuvarı.
Bu nedenle maske tasarlayanlar arttı.
Kimi kendi maskesini dikiyor, kimi markaların çıkardığı maskeleri edinmeye çalışıyor.
Kısacası maskenin işlevsel tarafı bir yana bırakıldı, şimdi orijinal maske peşinde koşuluyor.
Boston ve Toronto’da ofisleri bulunan LuxMea Studio’nun sahibi Ryan Cook ve ekibi ise çoktan özgün maskenin formülünü bulmuş!
Onların maskesi tam anlamıyla kişiye özel.
Çünkü 3D baskı ve yapay zeka ürünü.
Nuo 3D adı verilen bu maskeleri oluşturmak için yapılan tek şey gözleriniz, burnunuz ve çeneniz arasındaki mesafeyi işaretleyen temel bir ölçüm seti.
Bu ölçümleme doğru yapıldıktan sonra hemen kişisel yüz maskenizin 3D baskısını alabiliyorsunuz.
Fotoğraf, yüz taraması veya başka herhangi bir kişisel veri gerekmiyor.
Aslında Cook ve ekibi bu maskeyi yılda yaklaşık 7 milyon insanı öldüren hava kirliliğini filtrelemek için tasarlamış.
Yani salgından çok önce çalışmaya başlamışlar.
Salgınla beraber
3D maske projeleri bir anda popüler olmuş.
Azure dergisine verdiği röportajda şöyle diyor Cook:
“İki yıldır bu kişiselleştirilmiş maske üzerinde çalışıyoruz.
Şu an her tasarım yüzde 100 benzersiz. Nuo 3D Mask, ilk PPCP (Kişiselleştirilmiş Profil ve Özelleştirilmiş Ürün) sürümümüz. Maskenin yanı sıra kişiselleştirilmiş gözlükler, ayak basıncına yanıt verebilen 3D ayakkabılar üzerinde de çalışıyoruz.”
Yine Cook’un anlattığına göre Nuo 3D maskeler iki bölümden oluşuyor.
İlk kısım yeniden kullanılabilir 3D baskılı bir kabuk.
İkinci kısım ise değiştirilebilir bir filtre.
Bu filtre N95 standardına uygunmuş...
3D baskı bu maskelere kim, ne kadar erişebilir bilinmez ama 2020’nin ikinci yarısında bir “maske savaşı”na tanık olacağız gibi.
“En iyi maske bizimki” savaşı.
Cook ve benzerleri ise bu savaşta bir adım önde olacak.
‘Artsy’nin yerli
versiyonu gibi: Kolekta
500’e yakın sanatçı...
4 bin adet sanat eseri...
Dünden beri ilk yerli dijital sanat ağı Kolekta’nın içine düşmüş durumdayım.
Kolekta meşhur Artsy uygulamasının yerli versiyonu gibi. Henüz yolun başında, ama giderek arşivinin büyüyeceği ortada.
Kolekta şu 3 şeyi sağlayacak bence:
◊ Yeni koleksiyonerler ortaya çıkacak. Çünkü Kolekta’da ulaşılabilir fiyata sahip eserler de bulunuyor.
◊ Yaptığı işler ve tarzı hakkında fikir sahibi olmadığımız bir sanatçı hakkında doğru kaynaktan veri elde etmemize yarayacak. Böylece yeni sanatçılarla daha çabuk tanışmış olacağız.
◊ Sanat dünyasının belli bir kesime hapsolmasının önüne geçilmiş olacak.
Çünkü daha fazla insan sanatçıların işlerini görmüş olacak. Önüne serilen arşivden yararlanarak bilgi sahibi olacak.
Hafta sonundan kalan...
∆ HABER... Beren Saat evi terk etmiş, emlakçılara haber salmış, ev arıyormuş.
Hafta sonunun her yere düşen dedikodusu buydu.
Zerre heyecan vermeyen, artık sıkan, bunaltan bir haberdi ne yazık ki...
∆ ŞARKI... Üç-dört gün önce yazmıştım. Sertab Erener’in “Farzet”i bu yazın şarkısı olur diye. Hafta sonu gördüm ki, olmuş bile! Her gittiğim yerde 10 kere filan bu şarkıyı dinledim.
∆ DİZİ... The Politician’ın ikinci sezonu geldi, yaşasın! İlk bölüm bombaydı. Hele eski ve yeni siyasetçi profillerinin kapıştığı anlar...