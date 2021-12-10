Paralel evrenlerde çeşitli Ajdalarca

Manifestonun teması nefisti: 15 yıl içinde dünyayı değiştirebilecek fikirlerin sunulduğu bir gelecek vizyonu. Yani herkes 2036’da hayal ettiği dünyayı yazdı diyebiliriz.
Şu sıralar Chanel No5 için Miami’de yaptığı Five Echoes adlı işiyle gündemde olan Es Devlin de manifesto yazanlardan biriydi.
Devlin’in 15 yıl sonrasına ait vizyonunda öne çıkan ana fikir öyle heyecan verici ki, paylaşmasam olmazdı:
“Arabaları ağaçlarla takas edin...”
HAYAL EDİN, YIL 2036...
Tam da Fatih Akın’ın filme çekeceği türden bir hikâye!
Peki gençler arasında Los Angeles’tan ilhamla “Esencılıs” diye bilinen Esenyurt’u bu kadar cazip kılan neydi?
Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Başakşehir arasında, otoyollar arasında sıkışıp kalmış, Afrikalısından Suriyelisine dek her milletten insanı barındıran, kalabalık ve kaotik, çok katlı yüksek binaları yıllar içinde mantar gibi çoğalmış, İstanbul’un en büyük AVM’lerinden üçünün ilçe sınırları içinde olduğu, kavgası silahlı çatışması nedeniyle “üçüncü sayfa” haberlerine sürekli konu olan ama aynı zamanda kendi magazinini de yaratan bir yer.
Mesela geçen yıl bir mekanında düzenlenen “Miss Uganda” yarışması hâlâ hafızalarımızda taze.
Aynı şekilde ilçede yaşayan Afrikalıların düğün salonunda yaptığı pazar ayini de...
“1+1 YA DA 1+0 HAYATLAR”
Rap müzik de Esenyurt’un ana damarlarından biri.
Tepebaşı’ndaki Çok Çok Thai o restoranlardan biri.
Dile kolay, 16 yılı doldurmuşlar.
Bu bilgiyi de Çok Çok Thai’ye gittiğimde değil, bu grubun yeni açtığı restoranda öğrendim, Çok Çok Pera’da.
16 yıllık eski restorana çok yakın mesafede, Soho House’un yanı başında açılan Çok Çok Pera’nın tarzı hayli farklı.
Daha fine-dining, daha ağır ve daha şık.
Üstelik bulunduğu tarihi binadan dolayı mekan bölüm bölüm ilerliyor, sürprizli.
En son bir arkadaşım, Uber’deki ismini Arapça bir isimle değiştirdiğini söyledi.
Bir türlü taksi bulamayıp canına tak edince ve “Gör bak, bazen işe yarıyor” diye çevresinden duyunca, böyle bir yönteme başvurmuş.
Sonuç?
Evet, işe yaramış. Uber’den bir tane taksi bulmuş. Ama taksici gelmeden önce uygulama üzerinden mesaj atarak, belirtilen konuma 100 liraya gideceğini yazmış.
“Ne yapayım, o an mecbur kaldım ve 25 lira yazacak yere 100 liraya gitmeyi kabul ettim” diyordu arkadaşım.
Bunu yapmaya mecbur kalmasından da nefret ediyordu tabii.
Sokaklar asla güvenli değil.
Hele inşaat olan yerlerden kesinlikle geçmemeli.
Her an bir şey uçabilir, kafaya düşebilir.
Çatalca’daki gibi “yapı sorumluluğu” sıfır, ucube bir saat kulesi de devrilebilir...
Ben bu fırtınada en çok Hayko Cepkin’e özendim ve “Şehirde ne yapıyoruz böyle?” oldum. Hayko, Ege’deki evinde fırtınayla imtihanını bize bahçe kamerasından izlettirdi.
Fırtınadan dolayı uçamayan serçeyle olan konuşması pek şahaneydi.
Odunpazarı’ndaki sergi
Maziye Bakma Mevzu Derin...
Zaten daha önce U2, Kanye West, Billie Eilish ve Adele için de setler tasarlamıştı.
Louis Vuitton’un 2020 sonbahar kış koleksiyonu için hazırladığı defile tasarımı ayrıca müthişti.
İngiliz sanatçı ve tasarımcı Es Devlin’den bahsediyorum.
Devlin, son dönemin dikkat çeken isimlerinden.
Popüler kültür alanında işler yapıyor gibi görünse de, yelpezesi çok geniş.
En son Londra Tasarım Bienali için yaptığı değişim için orman adlı tasarımı konuşulmuştu.
Devlin şimdi de dikkat çekici bir başka işe imza atmaya hazırlanıyor:
Demo kayıtlarını sessiz sedasız YouTube kanalından yayınlamaya devam ediyor Sezen Aksu.
O şarkılardan sonuncusu cuma günü düştü ortamlara: “Belki de Aşk Lazım Değildir”.
Aslında bu şarkıyı Sertab Erener son albümünde söylemişti.
Ama şimdi sahibinin sesinden dinlemek daha farklı ve anlamlı oldu.
Çünkü 2019 tarihli şarkıdaki önerme hayli beklenmedik yerden.
“Belki de aşk lazım değildir, sıcacık bir el yeter, kimse ölmez aşktan maşktan, öyle gelir” diyor Sezen Aksu şarkıda.
Oysa yıllarca “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” dememiş miydi?
Trafikten tırstığım için erkenden geçtim. Ama bu kez de fazla erken oldu galiba!
Çünkü buluşma saatimize 2-3 saat filan vardı.
Aradaki zamanı Ataşehir’de açılan Han Spaces içinde bilgisayara gömülerek geçirdim.
2 saat sonra da kendimi Koşuyolu’ndaki Kaen’de buldum.
Mekanın ahşap tarzı, tavrı ve arkadaki bahçesi sebebiyle bir an kendimi Bangkok’ta gibi hissettim.
Orada gittiğim birkaç mekanı anımsattı Kaen: Sıcak, samimi ve tropikal.
Kaen’in suşi seçenekleri de çok fazlaydı.
Aslında topladığı eserlerin büyük kısmı bir depoda muhafaza ediliyormuş.
“Keşke orayı da görsem” deyince, “Çok fazla karışık” dedi Kocabeyoğlu.
Bunun üzerine bir “keşke” dileğinde daha bulundum:
“Keşke Rotterdam’daki Museumpark’ta açılan sanat deposu gibi bir yerimiz olsa”.
Aslında ünlü derginin bu komplolu kapaktan daha ilginç başka bir geleneği daha var.
O da geleceğe dair olası senaryoların yer aldığı “What If?” bölümü.
Bu bölümdeki senaryoların her biri kurgu.
Ama The Economist bu senaryoların temelinin tarihsel gerçeklere, güncel spekülasyonlara ve bilime dayandığını da not düşmeden geçmiyor.
Bu yılki senaryolardan bazıları şöyle:
◊ Ya bir yapay zeka Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırsa?
◊ Ya ölümcül bir sıcak hava dalgası Hindistan’ı vurursa?
Bir süre sonra kendini müziğin ritmine kaptırmış bir adam yanımıza doğru süzülüyor.
Arkadaşlarımdan biriyle dans etmek istiyor.
Arkadaşım nazik bir şekilde “Hayır” yanıtını verince adam da gülümseyip kibar bir şekilde uzaklaşıyor.
Haliyle, “Keşke İstanbul’da da şöyle net bir flört ortamı olsa” diyorum.
Buradaki kendiliğinden medeni flört ortamının nedeni, ortamın Birleşmiş Milletler gibi oluşu. Bu her milletten insan ise tek bir ortak amaç için şehirde:
Daha iyi para kazanmak ve daha iyi yaşamak.
Tıpkı ‘expat’ların yoğun olduğu Dubai ve Singapur’da olduğu gibi...
Doha’da da expat’lar çoğunluk ama kuralları onlar belirlemiyor tabii.
1947 yılının kasvetli Paris’i...
Batıl inançları çok kuvvetli olan 42 yaşındaki Christian Dior, ilk koleksiyonunu Avenue Montaigne’deki bir malikanede hazırlamaya başlamadan önce sokakta metal bir yıldız bulur ve bunun iyiye işaret olduğunu hisseder.
Dior’un batıl inancı doğru çıkar. Çünkü ilk koleksiyonu hayal edebileceğinden çok daha fazla bir başarıya ulaşır.
Öyle ki, Dior’un adı kısa süre sonra Paris’in cazibesiyle eş anlamlı hale gelir.
Hikâyenin çıkış noktası böyle. Abartılı ya da değil.
Ama zaten modanın kendisi bu ikilem arasında gidip gelmiyor mu?
Bana kalırsa, her daim!
Elbette herkes trend olacak durumları kendine göre yorumlayıp yönlendirme yapar.
Ama bu yıl ortak bir payda var.
WTTC’den (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) Hilton’a kadar tüm 2022 seyahat raporlarında rastlanan tanım şu:
Daha az ama iyi seyahat.
“İyi seyahat”ten kastedilen şey, seyahat süresinin daha uzun ve içeriğinin daha dolu, daha anlamlı, daha kaliteli hale gelmesi...
Bir başka üzerinde durulan tanım ise “sürdürülebilir seyahat”.
Evet, sürdürülebilir kelimesi çok fazla kullanılıyor ve bu yüzden de anlamını yitirmek üzere.
Çünkü sahnede son dönemin en popüler gruplarından Sakiler vardı.
Levent’teki La Boucherie’nin açılış gecesinde çıkan Sakiler’i popüler yapan cover şarkı malum, Pinhani’nin “Dünyadan Uzak” adlı hiti.
Elbette grup bu şarkıyla açılış yaptı ve sonrasında peş peşe ‘damarlarla’ dertli kuyulara düşürdüler herkesi. Hakan Altun’dan başlayıp herkesin bir yerden bildiği, mırıldandığı meyhane alaturka ve arabeskleri sıraladılar.
Sakiler’i dinleyenler arasında Fırat
Çelik de vardı, Birkan Sokullu’yla sevgilisi Eda Gürkaynak da...
Bir başka masada Aybüke Pusat, menajeri Önem Günal’la oturuyordu.
Gün gelip de bir gözlem raporu hazırlasaydım gecelerle ilgili, herhalde baş köşeye “flört edememe” halini koyardım.
Bu konuda uzman olduğumdan filan değil, sadece kadınlar ve erkeklerin flört edeceğim derken birbirlerini ne kadar yanlış anladığına şahit olduğumdan...
Genelde şöyle oluyor:
1- Erkek kendine göre normal ama bir kadına göre fazla aceleci davranıyor.
Kadınla bakışır bakışmaz onun yanına gelip bir şekilde tanışmak istiyor.
Eğer kadının yanında arkadaşları varsa, o an bittiği an.
Kadın, adamı arkadaş grubunun içinde nazikçe tersliyor.
Yapımcıların bu tür hikâyeleri bile uzaklarda arayıp adaptasyon peşinde koşmalarına şaşırmamak elde değil.
Oysa geçmiş zaman Türkiye’sinde ne örnekler var.
En çılgın örneği malum; Hülya Avşar ve Tanju Çolak aşkı.
Şimdilerde bu eski aşk yeniden gündemde. Elbette Hülya Avşar sayesinde.
Bir talk şovda şöyle bir demeç topu yuvarlayarak eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu Avşar:
“Hatırlarsınız, Happily Ever After’daydım” dedi Meryem Uzerli gibi kırık ama akıcı, sempatik Türkçe’siyle.
Aslen Napolili ama uzun süredir bizden biri, yani İstanbullu olan Claudio, Terrazza’daki yemekleri şu ana fikirden yola çıkarak hazırladığını söylüyor:
“Masaya gelen her tabak, topraktan başlayıp incelikle ve emekle örülen upuzun bir zincirin nihai halkası”.
Şef Chinali’nin üzerinde durduğu bir başka şey de, İtalyan geleneğiyle hazırladığı günlük ev yemeklerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden topladığı yerel malzemeyi kullanması.
Bu yüzden bir makarnayı sunarken, “İçindeki şu ürün Antakya’dan geldi” diyor heyecanla.
Peki Zorlu Center’daki Eataly içine konuşlanan Terrazza nasıl bir ambiyansa sahip?
Sade, sıcak, samimi bir havası var diyebilirim.
Aynı zamanda sıkı bir hikâye anlatıcısıydı.
Her koleksiyonu bir felsefeye, bir sorgulamaya dayanır, kıyafetler aracılığıyla bize yeni hikâyeler sunardı.
Şairdi de... Bahar Korçan kreasyonundan bir ürün aldığınızda içinden onun yazdığı bir şiir çıkması en özel sürprizlerden biriydi.
Modayı sanat gibi gördüğü için defilelerini de buna göre düzenliyordu.
Beyhan Murphy ile çalıştıktan sonra opera, bale ve tiyatro kostümlerine yönelip bu alanda üretmeye başlaması bu nedenle sürpriz değildi, olması gereken “olmuştu”.
Çünkü hikâyenin peşindeydi Bahar Korçan.
Ona esas cazip gelen oydu.
Zaten hem yeni dizi çok hem de günde bir dizi bitirmek artık olağan bir rutin.
O zaman bugün sosyal hayat ortamlarından değil, kanepemden yayılarak bildireyim.
İzlediklerimden aklımda kalanların özeti şöyle...
INVASION: İSTİLAYA FARKLI BAKIŞ
Uzaylı istilasını konu alan yapımlarda genelde aksiyon bellidir:
Uzaylıların yıkıcı marifeti bol bol sergilenir, her yer karışır, arabalar son sürat sürülür ve tabii insanlar kaçışır.
Paralel evrenlerde çeşitli Ajdalarca
Ajda hepimizi yanılttı.
Bugüne kadar “Ajda Forever” diyorduk.
Ama o son videosu “Bi Tık”la diyor ki, “Ajdalar forever...”
Çünkü klipte farklı zaman dilimleri ve boyutlarda ve hatta uzayın sonsuzluğunda farklı farklı Ajdalar olarak çıkıyor karşımıza.
“Game of Thrones”u andıran zamanlardan bir savaşçı Ajda olarak...
Narin bir Ajda prenses olarak...
Buzlar kraliçesi Ajda olarak...
Şehrin içinde otomobiliyle giden bir Kylie Minogue olarak...
Finalde ise “Gravity” filmindeki Sandra Bullock misali uzayın
sonsuzluğunda
George Clooney’sini kaybetmek üzere olan astronot olarak...
Bu paralel evrenlerdeki Ajdalar’ın ortak mesajı şu:
“Ajda olmak zor iş. Öyle köşene çekilip oturmak yok.
Daima göz önünde ol ve hep bir şeyler yap”.
Normal hayat seyrinde sistemin senden beklediği nedir?
Ajdalar’ın yaşına geldiğinde durup dinlenmek ya da emekli olmak.
Ajdalar’ın “yeni normal”i ise bunun tam tersi.
Emekli olmak, bir kenara çekilmek, yaştan dolayı rafa kaldırılıp bekletilmek onlara göre değil.
O yüzden bundan sonra yeni motto budur: Ajdalar forever.
Davetten partiye
İstanbul bugünlerde iki yıl önceki aralık ayında olduğu gibi.
Her yerde peş peşe yeni yıl davetleri, partiler...
Önceki gün Edwina Sponza’nın Jaune markasının Aman da Bravo’da verdiği davetteydim.
Mücevher tasarımcısı Noor Fares için verilen davet, doğal olarak şehrin tüm kadınlarını bir araya getirmişti.
Oradan çıkıp Tuba Ünsal’ın Lucky Loser’daki doğum günü partisine uğradım.
Kabataş’taki Lucky Loser, aynı mahalledeki Setup’çıların yeni mekanı.
Tuba’nın doğum günü partisine gelenler uzun bir masanın etrafında toplanmıştı.
Masanın üstü ise lunapark gibi süslenmişti.
Ayrıca mekanın her yerinde rengarenk heykeller, tablolar vardı.
Tuba’ya yakışan bir doğum günü partisi oldu.
Bu ne Bizantinizm?
Pera Müzesi’nde birbirine paralel iki nefis sergi var.
Biri, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Bizans hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyen “İstanbul’dan Bizans’a...”
Diğeri ise “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?”
İlk sergi İstanbul’un her yerine sinmiş tarihe tanıklık etmeye çağırıyor.
İkincisi ise 50’yi aşkın sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının Bizans imgelerini farklı açılardan yorumlayan işlerine yer veriyor.
Benim favorim ikinci sergi.
Bu arada serginin “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?” ismini aldığı yer Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama adlı romanı.
Türkiye’nin yakın tarihinden bir dönemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası yılların toplumsal ve siyasal karmaşasını konu edinen romanda, “Bu Ne Bizantinizm?’” ifadesini romanın baş karakteri kullanmış.