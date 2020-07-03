Ozan Güven’le Ahmet Kural’ın ortak söylemi

Her şey çok tanıdık. Hem de fazlasıyla.
Sıla, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü açıkladığı zaman şunlar olmuştu:
Ahmet Kural ilk ifadesinde Sıla’nın kendisini yaraladığını söyleyip, “Sıla’nın eylemleri neticesinde dudağımın içi yaralandı. Fakat şikâyet etmeyi düşünmediğim için sağlık raporu almadım” demişti.
Sıla’nın, “Seni bitireceğim Ahmet Kural” cümlesini sarf ettiğini de ekleyerek...
Sonradan mahkemede bu söylemi sıkça kullanmaya devam etti Kural:
“Kariyerimi, ailemi ve kamuoyunda beni bitirmeye yönelik bir projedir.”
Şimdi yeni bir şiddet vakası ortaya çıktı. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’den bir saat boyunca şiddet gördüğünü söyleyip mahkemeye başvurdu.
Ozan Güven’in bu iddiaya karşı sunduğu şeyler Ahmet Kural’ınkilerle aynı.
Güven’in avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle deniliyor:
◊ Müvekkilimiz (Ozan Güven) olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır.
◊ Bulutsuz, müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.
AYNI NAKARAT ANLAT ANLAT
Nazan Öncel’in “Aynı Nakarat” şarkısında söylediği gibi, “Aynı nakarat hep aynı aynı, yarısı bayat anlat anlat”.
Tutunulan en önemli klişe dalın da “Kariyerimi bitirmekle tehdit etti” olması, ayrıca çok aciz, hayli yüksek ego ve bu iki erkek adına acınası bir durum.
Yorumda bulunacaklar mı
Deniz Bulutsuz’un şiddet gördüm mesajının ardından şu ana kadar sadece iki kadın oyuncu ona destek verdi: Hazal Kaya ve Demet Özdemir.
Peki Ozan
Güven’le aynı dizide oynamış Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi konuyla ilgili sessiz kalmayı mı tercih edecek?
Ya da sektördeki diğer kadın oyuncular?
Ozan Güven’le arkadaşlıkları olanlar?
Herhangi bir yorumda bulunacaklar mı?
Şimdi en çok merak edilen şey bu.
Kimse kimseyi herhangi bir tepki göstermesi konusunda zorlayamaz elbet.
Ama bir süre sonra bir başka kadına şiddet haberine tepki verdiklerinde samimiyetleri doğal olarak sorgulanır.
Vazgeçelim
Olayın bir de şu tarafı var.
Hem erkekler hem de kadınlar söylüyor bunu:
“Kadınlar neden gidip arızalı erkekleri seçiyor?”
Şiddet söz konusu olduğunda bu tartışılacak en son şey aslında.
Bir tür yaşanan olayı onaylama da içeriyor kendi içinde.
Farkında olmadan.
O yüzden bu klişe sorudan da vazgeçelim artık.
Ozan Güven’le Ahmet Kural’ın ortak söylemi
Her şey çok tanıdık. Hem de fazlasıyla.
Sıla, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü açıkladığı zaman şunlar olmuştu:
Ahmet Kural ilk ifadesinde Sıla’nın kendisini yaraladığını söyleyip, “Sıla’nın eylemleri neticesinde dudağımın içi yaralandı. Fakat şikâyet etmeyi düşünmediğim için sağlık raporu almadım” demişti.
Sıla’nın, “Seni bitireceğim Ahmet Kural” cümlesini sarf ettiğini de ekleyerek...
Sonradan mahkemede bu söylemi sıkça kullanmaya devam etti Kural:
“Kariyerimi, ailemi ve kamuoyunda beni bitirmeye yönelik bir projedir.”
Şimdi yeni bir şiddet vakası ortaya çıktı. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’den bir saat boyunca şiddet gördüğünü söyleyip mahkemeye başvurdu.
Ozan Güven’in bu iddiaya karşı sunduğu şeyler Ahmet Kural’ınkilerle aynı.
Güven’in avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle deniliyor:
◊ Müvekkilimiz (Ozan Güven) olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır.
◊ Bulutsuz, müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.
AYNI NAKARAT ANLAT ANLAT
Nazan Öncel’in “Aynı Nakarat” şarkısında söylediği gibi, “Aynı nakarat hep aynı aynı, yarısı bayat anlat anlat”.
Tutunulan en önemli klişe dalın da “Kariyerimi bitirmekle tehdit etti” olması, ayrıca çok aciz, hayli yüksek ego ve bu iki erkek adına acınası bir durum.
Yorumda bulunacaklar mı
Deniz Bulutsuz’un şiddet gördüm mesajının ardından şu ana kadar sadece iki kadın oyuncu ona destek verdi: Hazal Kaya ve Demet Özdemir.
Peki Ozan
Güven’le aynı dizide oynamış Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi konuyla ilgili sessiz kalmayı mı tercih edecek?
Ya da sektördeki diğer kadın oyuncular?
Ozan Güven’le arkadaşlıkları olanlar?
Herhangi bir yorumda bulunacaklar mı?
Şimdi en çok merak edilen şey bu.
Kimse kimseyi herhangi bir tepki göstermesi konusunda zorlayamaz elbet.
Ama bir süre sonra bir başka kadına şiddet haberine tepki verdiklerinde samimiyetleri doğal olarak sorgulanır.
Vazgeçelim
Olayın bir de şu tarafı var.
Hem erkekler hem de kadınlar söylüyor bunu:
“Kadınlar neden gidip arızalı erkekleri seçiyor?”
Şiddet söz konusu olduğunda bu tartışılacak en son şey aslında.
Bir tür yaşanan olayı onaylama da içeriyor kendi içinde.
Farkında olmadan.
O yüzden bu klişe sorudan da vazgeçelim artık.