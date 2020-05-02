Önümüzdeki 15 yılda ne olacak diyorsanız

Nihayet şu karantina bir döneminde bir diziyi merakla izleyebildim.
Hayır, tabii ki “Aşk 101” filan değil. Bir İngiliz dizisi “Years and Years”.
HBO’nun da işin içinde olduğu BBC One dizisi “Years and Years” aslında geçen yıl tam da bu zamanlar yayınlanmış.
Keşfim geç. Ama bu karantina döneminde dizi yeniden gizli bir popülerliğe erişmiş durumda izolasyon kardeşlerim.
Dizi bağımlıları şu sıra birbirine altı bölümlük bu yapımı öneriyor. Nedeni de şu:
Dizi, önümüzdeki 15 yılda olması muhtemel kurgu olayları bir ailenin üzerinden anlatıyor. Şu anda en çok merak ettiğimiz şeylerden biri de “Gelecek nasıl gelecek?” olduğuna göre dizinin yeniden popüler olması anlaşılabilir.
Peki dizinin olasılık dahilinde sunduğu olaylar ne?
Hemen sıralayayım; ama bundan sonrası konuya dair ipuçları içereceğinden okuyup okumamak size kalmış!
◊ ‘TRANSHUMAN’ HAYAL DEĞİL
Ergenliğini yaşayan genç kız bir gün ailesine açılır.
“Bu bedende mutlu değilim” der.
Aile ultra bir anlayışla durumu karşılar.
“Seni her halinle seviyoruz canım, kızımız ya da oğlumuz olarak, her türlü.”
Genç kız şaşırır, “Ben cinsiyet değiştirmekten bahsetmiyorum ki, trans insan olmaktan bahsediyorum” diye.
Bu kez şaşırma sırası ailededir. Önce bunun ne olduğunu anlamazlar. Kızları açıklayınca da dehşete düşerler: “Sonsuz bir data olup özgür olmak istiyorum. Bu bedenden kurtulacağım.”
Evet, bir tür Johnny Depp’in oynadığı “Transcendence” filminde olduğu gibi...
◊ YENİ POPÜLER AMELİYAT
Nitekim dizinin bir yerinde bir doktor şöyle der: “90’larda yüz gerdirme operasyonları modaydı. Bu operasyonları ucuza, illegal yapan yerler bir hayli çoktu. 2000’lerde cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yapan çoğaldı. 2020’lerde ise trans insan operasyonlarını.”
◊ AMERİKA VE ÇİN GERİLİMİ
Amerika ve Çin arasındaki gerilimin acı bir şekilde sonuçlandığı olaylar serisi de dizinin arka planındaki olaylardan biri.
Uzakta gerçekleşen olayların bir ailenin yaşamını nasıl etkilediğini görmek de dizinin esas marifeti.
◊ MÜLTECİ SORUNUNA TERS KÖŞE
Mülteci sorununa dair izlediğim en ters köşe sahnelerden birine sahipti dördüncü bölüm. Hem beklenmedik hem de “Bir gün hepimiz bu duruma düşebiliriz”in en dramatik örneği olduğu için...
◊ GÜVENLİK KANUNLARI
Oturduğunuz semtin etrafı tel örgülerle çevrilse ve giriş çıkışlarda kimlik göstermeniz istense ne yaparsınız? Gerekçe olarak da önünüze şu sunulsa: “Bu semtte suç oranı çok yüksek. Suç oranı yüksek bir semtte oturduğunuz için tedbir için bir güvenlik duvarı oluşturuldu.”
◊ DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY: POPÜLİZM
Dizinin geleceğe dair değişmeyeceğini öngördüğü tek şey popülist yaklaşımla siyaset yapmayı sürdüren politikacılar ve onların peşinde sürüklenenler.
Gelecekteki İngiltere seçimleri sırasında yaşananları öyle iyi anlatıyor ki “Years and Years”. Artık daha fazla anlatmayayım, izleyin bir yerlerden diziyi işte.
Önümüzdeki 15 yılda ne olacak diyorsanız
Nihayet şu karantina bir döneminde bir diziyi merakla izleyebildim.
Hayır, tabii ki “Aşk 101” filan değil. Bir İngiliz dizisi “Years and Years”.
HBO’nun da işin içinde olduğu BBC One dizisi “Years and Years” aslında geçen yıl tam da bu zamanlar yayınlanmış.
Keşfim geç. Ama bu karantina döneminde dizi yeniden gizli bir popülerliğe erişmiş durumda izolasyon kardeşlerim.
Dizi bağımlıları şu sıra birbirine altı bölümlük bu yapımı öneriyor. Nedeni de şu:
Dizi, önümüzdeki 15 yılda olması muhtemel kurgu olayları bir ailenin üzerinden anlatıyor. Şu anda en çok merak ettiğimiz şeylerden biri de “Gelecek nasıl gelecek?” olduğuna göre dizinin yeniden popüler olması anlaşılabilir.
Peki dizinin olasılık dahilinde sunduğu olaylar ne?
Hemen sıralayayım; ama bundan sonrası konuya dair ipuçları içereceğinden okuyup okumamak size kalmış!
◊ ‘TRANSHUMAN’ HAYAL DEĞİL
Ergenliğini yaşayan genç kız bir gün ailesine açılır.
“Bu bedende mutlu değilim” der.
Aile ultra bir anlayışla durumu karşılar.
“Seni her halinle seviyoruz canım, kızımız ya da oğlumuz olarak, her türlü.”
Genç kız şaşırır, “Ben cinsiyet değiştirmekten bahsetmiyorum ki, trans insan olmaktan bahsediyorum” diye.
Bu kez şaşırma sırası ailededir. Önce bunun ne olduğunu anlamazlar. Kızları açıklayınca da dehşete düşerler: “Sonsuz bir data olup özgür olmak istiyorum. Bu bedenden kurtulacağım.”
Evet, bir tür Johnny Depp’in oynadığı “Transcendence” filminde olduğu gibi...
◊ YENİ POPÜLER AMELİYAT
Nitekim dizinin bir yerinde bir doktor şöyle der: “90’larda yüz gerdirme operasyonları modaydı. Bu operasyonları ucuza, illegal yapan yerler bir hayli çoktu. 2000’lerde cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yapan çoğaldı. 2020’lerde ise trans insan operasyonlarını.”
◊ AMERİKA VE ÇİN GERİLİMİ
Amerika ve Çin arasındaki gerilimin acı bir şekilde sonuçlandığı olaylar serisi de dizinin arka planındaki olaylardan biri.
Uzakta gerçekleşen olayların bir ailenin yaşamını nasıl etkilediğini görmek de dizinin esas marifeti.
◊ MÜLTECİ SORUNUNA TERS KÖŞE
Mülteci sorununa dair izlediğim en ters köşe sahnelerden birine sahipti dördüncü bölüm. Hem beklenmedik hem de “Bir gün hepimiz bu duruma düşebiliriz”in en dramatik örneği olduğu için...
◊ GÜVENLİK KANUNLARI
Oturduğunuz semtin etrafı tel örgülerle çevrilse ve giriş çıkışlarda kimlik göstermeniz istense ne yaparsınız? Gerekçe olarak da önünüze şu sunulsa: “Bu semtte suç oranı çok yüksek. Suç oranı yüksek bir semtte oturduğunuz için tedbir için bir güvenlik duvarı oluşturuldu.”
◊ DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY: POPÜLİZM
Dizinin geleceğe dair değişmeyeceğini öngördüğü tek şey popülist yaklaşımla siyaset yapmayı sürdüren politikacılar ve onların peşinde sürüklenenler.
Gelecekteki İngiltere seçimleri sırasında yaşananları öyle iyi anlatıyor ki “Years and Years”. Artık daha fazla anlatmayayım, izleyin bir yerlerden diziyi işte.