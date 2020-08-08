O saygı albümünün tek parlayan ismi

Bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak en iyisi. 30 şarkılık “Atilla Özdemiroğlu Besteleri” albümünden gün yüzüne çıkan 10 şarkıyı dinledikten sonra böyle düşündüm. Albümün tamamı 14 Ağustos’ta yayınlanıyor.
“Kalbim Ege’de Kaldı”, “Hasret”, “Yara”, “Eskidendi Çok Eskiden”, “Firuze”, “Bir Vurgun Bu Sevda” ve “Rakkas”ın ilk dinlediğimiz, bildiğimiz formları hâlâ o kadar güçlü ve iyi ki; başka yorumcular tarafından seslendirilmiş, yeni versiyonları maalesef çok zoraki ve sıradan.
Bir de tüm bu saygı albümlerinde düzenlemeler bir türlü ilk versiyonun önüne geçemiyor, yeni bir şey yapılamıyor.
Sanırım o da bu tarz albümlerin genel sorunu:
O kadar çok şarkı seçiliyor ki, hepsine tek tek kafa yormak bir noktadan sonra mümkün olmuyor. Ortaya bütünlükten yoksun çorba bir ürün çıkıyor.
O zaman da dinleyici olarak soruyorsun kendine; “İlki daha şahaneyken bu duygudan yoksun yeni versiyonla neden zaman kaybedeyim?”
Arada sürprizler oluyor tabii.
Dinlediğim 10 şarkıdan tek öne çıkan versiyon, Pamela’nın seslendirdiği “Dayanamıyorum”.
Zamanında Zerrin Özer’in seslendirdiği bu arabesk şarkıyı alıp bambaşka, pop rock bir forma sokmuş Pamela.
Dinlerken yerinde duramıyorsun, nakaratı tekrar ederken (içinden geçtiğimiz günlere de uyduğundan sözleri herhalde) zıp zıp zıplıyorsun.
Zekice bir iş yaptığı, “Cover nasıl yapılır”ı hatırlattığı için Pamela’ya bin tebrik!
‘Güllerim Soldu’ olmuş mu?
90’lardan bir klasik şarkı daha yaz gündeminde: “Güllerim Soldu”.
Emrah Karaduman bu Sezen Aksu şarkısına sakin, rahat, güncel, hem salınıp hem de sözlerine eşlik edilebilecek nefis bir versiyon yapmış.
Dila Uzun da gayet iyi seslendirmiş.
Evet, 90’lardaki Onno Tunç versiyonu kendi klasmanında hâlâ çok iyi.
Ama Karaduman’ın yaptığı iş, başka bir kulvarda gayet iyi olmuş.
Kuzey Ege’de başlayan aşk
La Boom, La Boucherie, Gizli Kalsın ve Chicki Boom adlı popüler mekanların sahibi Umut Evirgen’le Tuba Büyüküstün’ün ilişkisi birkaç ay önce sessiz sedasız sona ermişti. Evirgen son zamanlarda vaktinin çoğunu Kuzey Ege tarafında geçiriyor, G.O.G.U adlı sekiz bölümlük YouTube serisi için yönetmen arkadaşları Veli Kuzlu ve Ali Bilgin’le beraber çekim yapıyordu.
Meğer o çekimlerde ekibe eşlik eden biri daha varmış: Melisa Şenolsun.
15 gün önce başlamış Evirgen’le Şenolsun’un ilişkisi.
Yakın çevrelerine beraberliklerini söylemeye yeni başlamışlar.
Esinlenme var mı yok mu?
Evirgen cephesinden ilginç bir esinlenme dedikodusu da var: Umut Evirgen geçen yıl senaryosunu yazıp yönettiği bir uzun metraj çekmişti.
“Ben Bir Denizim” adlı film, karton toplayan bir gencin aşk hikayesi üzerine kuruluydu ve film sadece yurtdışındaki festivallere gönderilmişti.
Kulislerde konuşulanlara göre, Evirgen’in yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy da karton toplayan bir gencin hikayesini yakında Netflix için çekmeye hazırlanıyormuş.
Şimdilerde bu ilginç durum dillerde.
Esinlenme olup olmadığı konuşuluyor.
O saygı albümünün tek parlayan ismi
Bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak en iyisi. 30 şarkılık “Atilla Özdemiroğlu Besteleri” albümünden gün yüzüne çıkan 10 şarkıyı dinledikten sonra böyle düşündüm. Albümün tamamı 14 Ağustos’ta yayınlanıyor.
“Kalbim Ege’de Kaldı”, “Hasret”, “Yara”, “Eskidendi Çok Eskiden”, “Firuze”, “Bir Vurgun Bu Sevda” ve “Rakkas”ın ilk dinlediğimiz, bildiğimiz formları hâlâ o kadar güçlü ve iyi ki; başka yorumcular tarafından seslendirilmiş, yeni versiyonları maalesef çok zoraki ve sıradan.
Bir de tüm bu saygı albümlerinde düzenlemeler bir türlü ilk versiyonun önüne geçemiyor, yeni bir şey yapılamıyor.
Sanırım o da bu tarz albümlerin genel sorunu:
O kadar çok şarkı seçiliyor ki, hepsine tek tek kafa yormak bir noktadan sonra mümkün olmuyor. Ortaya bütünlükten yoksun çorba bir ürün çıkıyor.
O zaman da dinleyici olarak soruyorsun kendine; “İlki daha şahaneyken bu duygudan yoksun yeni versiyonla neden zaman kaybedeyim?”
Arada sürprizler oluyor tabii.
Dinlediğim 10 şarkıdan tek öne çıkan versiyon, Pamela’nın seslendirdiği “Dayanamıyorum”.
Zamanında Zerrin Özer’in seslendirdiği bu arabesk şarkıyı alıp bambaşka, pop rock bir forma sokmuş Pamela.
Dinlerken yerinde duramıyorsun, nakaratı tekrar ederken (içinden geçtiğimiz günlere de uyduğundan sözleri herhalde) zıp zıp zıplıyorsun.
Zekice bir iş yaptığı, “Cover nasıl yapılır”ı hatırlattığı için Pamela’ya bin tebrik!
‘Güllerim Soldu’ olmuş mu?
90’lardan bir klasik şarkı daha yaz gündeminde: “Güllerim Soldu”.
Emrah Karaduman bu Sezen Aksu şarkısına sakin, rahat, güncel, hem salınıp hem de sözlerine eşlik edilebilecek nefis bir versiyon yapmış.
Dila Uzun da gayet iyi seslendirmiş.
Evet, 90’lardaki Onno Tunç versiyonu kendi klasmanında hâlâ çok iyi.
Ama Karaduman’ın yaptığı iş, başka bir kulvarda gayet iyi olmuş.
Kuzey Ege’de başlayan aşk
La Boom, La Boucherie, Gizli Kalsın ve Chicki Boom adlı popüler mekanların sahibi Umut Evirgen’le Tuba Büyüküstün’ün ilişkisi birkaç ay önce sessiz sedasız sona ermişti. Evirgen son zamanlarda vaktinin çoğunu Kuzey Ege tarafında geçiriyor, G.O.G.U adlı sekiz bölümlük YouTube serisi için yönetmen arkadaşları Veli Kuzlu ve Ali Bilgin’le beraber çekim yapıyordu.
Meğer o çekimlerde ekibe eşlik eden biri daha varmış: Melisa Şenolsun.
15 gün önce başlamış Evirgen’le Şenolsun’un ilişkisi.
Yakın çevrelerine beraberliklerini söylemeye yeni başlamışlar.
Esinlenme var mı yok mu?
Evirgen cephesinden ilginç bir esinlenme dedikodusu da var: Umut Evirgen geçen yıl senaryosunu yazıp yönettiği bir uzun metraj çekmişti.
“Ben Bir Denizim” adlı film, karton toplayan bir gencin aşk hikayesi üzerine kuruluydu ve film sadece yurtdışındaki festivallere gönderilmişti.
Kulislerde konuşulanlara göre, Evirgen’in yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy da karton toplayan bir gencin hikayesini yakında Netflix için çekmeye hazırlanıyormuş.
Şimdilerde bu ilginç durum dillerde.
Esinlenme olup olmadığı konuşuluyor.