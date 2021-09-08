O kural uçuş öncesi nasıl uygulandı?

Eylül ortasından sonra uygulanmak üzere “aşısızlar” için yeni önlemler tartışılıyor.

Onlardan biri de kamu kurumları, lokanta ve kafelere aşısızlar için ayrı bir bölüm yapılması.

Öyle hayatın içinden olmayan bir öneri ki, “Nasıl uygulanacak?” diye tartışmak bile anlamsız geliyor.

Diyelim ki arkadaşımla kafede buluşacağım.

Ben aşılıyım, o aşısız.

Kafede aşısızlar için ayrı bölüm var. Garson aşısız arkadaşıma oraya oturmasını söyleyecek, peki bu durumda ben ne yapacağım? Ayrı mı oturacağım yoksa onun yanına mı ilişeceğim?

Eğer ayrı oturacaksam, arada bir aşısız arkadaşımın yanına gidip bir dakika kadar sohbet edip sonra tekrar yerime mi döneceğim?

Haliyle saçma olur böylesi.

Dolayısıyla bu “ayrı bölüm” olayı hayatta tutmaz.