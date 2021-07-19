Nobu’nun ikinci perdesi nasıl başladı

21. yüzyılın en çok konuşulan ve tartışılan tarihçisi Yuval Noah Harari pandeminin ilk günlerindeki röportajlarında şöyle diyordu:“Covid-19 sonrası sosyalleşme her zamankinden daha yüksek seviyelere çıkacak.”



Harari’nin öngörüsü Covid-19 bitmeden çoktan gerçekleşti.

Öyle ki, Cihangir ve Kadıköy’de gece geç saatlere kadar süren sokak sosyalleşmelerinin içine Harari beş dakikalığına dalsaydı, “Bu kadarını ben bile beklemiyordum” diyebilirdi.

Cihangir’deki o sokak sosyalleşmelerine birkaç kez ben de düştüm.

Hissettiğim ve analizlediğim özetle şuydu:

İnsan evde oturmaya programlanmış bir varlık değil.

Dışarıda olmak ve kendini göstermek istiyor.

