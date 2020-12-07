Nasıl geçti habersiz hafta sonu

Yeme-içme sektörü bugünden itibaren sadece paket servisine açık. Yani aslında ikinci kez ‘kapandılar’. İlk kapanma olduğunda yine sektöre kulak verip onların görüşlerini aktarmıştım. Şimdi bu ikinci kapanma vesilesiyle söz yine onlarda...

YOKSA FEDAKARLIK SONUÇSUZ KALACAK

* (TURYİD Başkanı ve Frankie’nin sahibi Kaya Demirer)

Mekan sahipleri isyan etmekte haklı. Ama ben bilim kurulunun bu eksik kalan kararlarını kamunun daha da sertleştireceğini düşünüyor ve doğru buluyorum.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta sonu yasaklara dönmesinin ve hatta hafta içi de akşamları 22.00-07.00 arası yasakların uygulanmasının hızlı sonuç almak için mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Aksi takdirde süreç uzayacak. İşte o zaman koca bir sektörün fedakârlığı sonuçsuz kalacak. Bu durumu yaşamamalıyız.

Bu ikinci kapanma farklı bir formatta olacak diye düşünüyorum. Şöyle:

Sert önlemler alınırsa rakamlar daha kontrol edilebilir seviyeye geldiği anda yeniden hizmete gireriz. Zira ne bizim ne çalışanlarımızın ne de devletin bu yükü daha fazla taşıyacak gücü var. Ama bu aşamadan sonra hem müşteriler hem de işletmeler bu ikinci kapanmadan gereken dersleri çıkarmazsa ve “Çok özledik” edasıyla Covid’i hiçe sayarlarsa, o zaman işte çok hızlı ve ani kararlarla tekrar kapanmalar gelebilir.

Aşının yaygın uygulanma dönemine, yaz sıcaklarına, açık hava dönemlerine kadar aç-kapa sistemiyle çılgın bir vaziyette ruh ve ekonomik sağlığımızı kaybederiz!