Müjde Ar’ın gürültüyle mücadelesinde çözüm ne?

Bodrum’da yaşayan Müjde Ar’ın gürültüyle inatçı mücadelesi dikkat çekmeyecek gibi değil.
Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberiydi:
Müjde Ar, Belediye Başkanı ve gürültü yapan mekanla mahkemelik olmuş, “Gürültüsüz Yaşam” adında bir platform kurmak üzereymiş, dahası sadece Bodrum değil tüm tatil beldelerindeki gürültüye karşı savaş açmış.
Aslında yeni bir şey değil, her yıl bir şekilde gündeme geliyor bu gürültü meselesi.
Hatta Bodrum unutulmuş, Alaçatı’nın gürültüsünü konuşur olmuştuk son yıllarda.
O zaman en havalı yerden örnek vereyim:
İbiza’nın dünyaca ünlü tüm kulüplerine gittim, dans ettim.
Hepsinin üstü kapalıydı.
Sadece bir tanesinde, Privilege’de, mekanın üstü açık bölümleri vardı.
Ama o bölümlerde de müzik sesi içerideki kadar yüksek değildi.
Alakasız dipnot:
Privilege’deki parti sabahın köründe başlamıştı.
Sabahın 8’inde mekanın girişinde kuyruğa dahil olmuştum, nasıl bir azimse artık... Bir örnek daha:
Ushuaia Oteli var İbiza’da.
Onun akşamüstü başlayan partileri açık havada gerçekleşiyor.
Gece yarısına dek sürmüyor ama. Erken bitiyor.
Nitekim bu gürültü kirliliği zamanında İbiza’da da çok konuşulmuş, tartışılmış.
Nihayetinde sabaha kadar müzik yapan kulüplerin üstü kapatılarak çözüm bulunmuş.
O kapalı kulüpler halen deli gibi iş yapıyor.
Yani bizde de olması gereken bu.
Gece 12’den sonra o müzik hâlâ devam ediyorsa mekanın üstünün kapalı olması şart.
Müjde Ar bu protestoları dener mi acaba?
Müjde Ar legal yollardan, efendi gibi gürültüyle mücadelesine devam ediyor ama gürültüye karşı çılgın protestolar yapanlar da olmuştu zamanında.
İlk efsane örnek 15 yıl öncesinin Bodrum’undan:
O dönem Emre Ergani’nin başında olduğu bir mekan var Türkbükü’nde.
Mekanın tam karşısındaki bir evin sahibi ise mekandan gelen müzik sesinden rahatsız.
Yüksek sese karşı yöntemi şu oluyor:
Gece yarısı yüksek sesle İstiklal Marşı çalmak!
Hemen peşinden de en acılı arabesk şarkıları dayamak...
Dert belli:
Mekandaki müzik sesini bastırmaya çalışmak.
İkinci ve benzer bir örnek ise Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda evi olan Çelebioğlu ailesinin koydaki mekanları protesto etme biçimi.
Aile önce evlerinin bahçesine dev kolonlar koydurmuş, Mehter Marşı çalmıştı!
Daha sonra da yüzlerce watt’lık ampulleri kullanarak Aya Yorgi’deki kulüplerin üzerini stat gibi aydınlatarak “ışıklı taciz” yapmıştı!
‘Emekli’ tanımını neden kullanmışlar?
Söylemeden olmaz:
Müjde Ar’ın şikayetçi olduğu BVS Bosphorus Oteli içindeki Günay Restoran’ın ünlü sanatçıya yönelik “emekli” tabiri de hiç hoş olmamış. Tek kelimeyle ayıp etmişler.
Bir, konuyla alakası yok.
İki, emekli olsa ne değişir?
Bunun altını çizmenin nedeni nedir?
Üç, Müjde Ar hâlâ çalışmaya devam ediyor zaten.
Müjde Ar’ın gürültüyle mücadelesinde çözüm ne?
Bodrum’da yaşayan Müjde Ar’ın gürültüyle inatçı mücadelesi dikkat çekmeyecek gibi değil.
Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberiydi:
Müjde Ar, Belediye Başkanı ve gürültü yapan mekanla mahkemelik olmuş, “Gürültüsüz Yaşam” adında bir platform kurmak üzereymiş, dahası sadece Bodrum değil tüm tatil beldelerindeki gürültüye karşı savaş açmış.
Aslında yeni bir şey değil, her yıl bir şekilde gündeme geliyor bu gürültü meselesi.
Hatta Bodrum unutulmuş, Alaçatı’nın gürültüsünü konuşur olmuştuk son yıllarda.
O zaman en havalı yerden örnek vereyim:
İbiza’nın dünyaca ünlü tüm kulüplerine gittim, dans ettim.
Hepsinin üstü kapalıydı.
Sadece bir tanesinde, Privilege’de, mekanın üstü açık bölümleri vardı.
Ama o bölümlerde de müzik sesi içerideki kadar yüksek değildi.
Alakasız dipnot:
Privilege’deki parti sabahın köründe başlamıştı.
Sabahın 8’inde mekanın girişinde kuyruğa dahil olmuştum, nasıl bir azimse artık... Bir örnek daha:
Ushuaia Oteli var İbiza’da.
Onun akşamüstü başlayan partileri açık havada gerçekleşiyor.
Gece yarısına dek sürmüyor ama. Erken bitiyor.
Nitekim bu gürültü kirliliği zamanında İbiza’da da çok konuşulmuş, tartışılmış.
Nihayetinde sabaha kadar müzik yapan kulüplerin üstü kapatılarak çözüm bulunmuş.
O kapalı kulüpler halen deli gibi iş yapıyor.
Yani bizde de olması gereken bu.
Gece 12’den sonra o müzik hâlâ devam ediyorsa mekanın üstünün kapalı olması şart.
Müjde Ar bu protestoları dener mi acaba?
Müjde Ar legal yollardan, efendi gibi gürültüyle mücadelesine devam ediyor ama gürültüye karşı çılgın protestolar yapanlar da olmuştu zamanında.
İlk efsane örnek 15 yıl öncesinin Bodrum’undan:
O dönem Emre Ergani’nin başında olduğu bir mekan var Türkbükü’nde.
Mekanın tam karşısındaki bir evin sahibi ise mekandan gelen müzik sesinden rahatsız.
Yüksek sese karşı yöntemi şu oluyor:
Gece yarısı yüksek sesle İstiklal Marşı çalmak!
Hemen peşinden de en acılı arabesk şarkıları dayamak...
Dert belli:
Mekandaki müzik sesini bastırmaya çalışmak.
İkinci ve benzer bir örnek ise Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda evi olan Çelebioğlu ailesinin koydaki mekanları protesto etme biçimi.
Aile önce evlerinin bahçesine dev kolonlar koydurmuş, Mehter Marşı çalmıştı!
Daha sonra da yüzlerce watt’lık ampulleri kullanarak Aya Yorgi’deki kulüplerin üzerini stat gibi aydınlatarak “ışıklı taciz” yapmıştı!
‘Emekli’ tanımını neden kullanmışlar?
Söylemeden olmaz:
Müjde Ar’ın şikayetçi olduğu BVS Bosphorus Oteli içindeki Günay Restoran’ın ünlü sanatçıya yönelik “emekli” tabiri de hiç hoş olmamış. Tek kelimeyle ayıp etmişler.
Bir, konuyla alakası yok.
İki, emekli olsa ne değişir?
Bunun altını çizmenin nedeni nedir?
Üç, Müjde Ar hâlâ çalışmaya devam ediyor zaten.