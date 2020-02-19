Modern yalanlara buyurun

BOHEM YALANLAR - Tüm klasikleri okudum, çocukken evimizde büyük bir kütüphane vardı.
- Yeni isimleri okumaya vaktim yok.
- Cihangir’den sonra Moda’yı da bitirdiler, yakında taşınacağım.
- Ana akıma çok uzağım, sosyal medyayla hiç aram yok.
- Bonjuk’taki üç ay bana çok iyi geldi, arındım.
SOSYAL HAYAT YALANLARI
- Aa sen de burada mıydın, inan görmemişim aşkito!
- Kim bu sarışın kadın, ünlü mü? Ben tanımıyorum valla.
- Geçen hafta Londra’da yediğim somona bak, bir de buradakine. Pes diyorum...
POPÇU YALANLARI
- Bu şarkı için Sezen Aksu’nun kapısında yattım.
- Bu albüm içime çok sindi, gece gündüz çalıştık.
- Hayatım müzik, aşka vaktim yok.
- İngilizce albümle dünyaya açılacağım.
İLİŞKİ YALANLARI
Kadınlar: Etraftaki düzgün adamların çoğu evli!
Erkekler: Durmadan mesaj atıyor, oysa ben karımı seviyorum.
Herkes: Aşk arıyorum, tek gecelik ilişki değil.
VE HAVALI YALANLAR
- Yüzde yüz organik besleniyorum, evime organik olmayan hiçbir şey sokmuyorum.
- Bu yaz Bodrum-Çeşme asla yapmam, bıktım şekerim hep aynı insanlar...
- Ben o ünlü ressamın eserini ilk alanlardan biriyim, o zamanlar çok ucuzdu eserleri.
- Filanca ünlü mü? Yakın arkadaşım, numarasını vereyim al konuş.
Üç aylık bebekle podyuma neden çıkılır
Tülin Şahin, Yakup Biçer’in Londra’daki defilesine üç aylık kızıyla beraber çıkmış.
Kucağında minik bebeğiyle yürüyen Şahin’in fotoğrafını görünce yine koca bir “Nedeen?” sorusu döküldü ağzımdan.
“Tatlı bir anı oldu” filan deniliyor da o tatlı anının sırf gündem olmak için yapıldığı pek açık.
Bir de böyle hareketler tasarımın, defile temasının, kıyafetin fena halde önüne geçiyor.
Niye yapılır ki ısrarla?
Ecem Erkek’i hangi yönüyle bilirdiniz
Herkesin bütün yönlerini ortaya döktüğü bir çağdayız.
Eskiden bu konuda tutucu, çekingen davranılırdı.
Neyse ki o dönem bitti.
Mesela ben Ecem Erkek’i Taksim Trio ile birlikte seslendirdiği “Nereden Bileceksiniz” performansıyla tanıyorum.
Kral Müzik’in Youtube kanalında rastgelmiştim performansına.
Çok etkileyiciydi, dönüp dönüp tekrar dinledim.
Meğer Ecem Erkek aslında Güldür Güldür’ün yıldızlarından biriymiş.
Onu da yeni öğrendim. (Valla modern yalan değil!)
O programda herkesi güldüren birinin böyle acayip damar bir şarkıyı şahane yorumlaması nefis bir ters köşe!
Taylor Swift de çok çekti
Taylor Swift’in Miss Americana belgeselini izlerken önce çok sıkıldım.
Hırs küpü bir şarkıcının samimi gelmeyen iç dökmelerinden tam bunalmıştım ki,
belgeselin bir yerinde bulunduğu konumla ilgili yaptığı sıkı analiz beni ansızın Taylor’cı yaptı. Şöyle diyor Swift:
“Bu sektörde ilk iki yıl herkes yeni bir oyuncak gibi.
Tanıdığım kadın sanatçıların hepsi kendilerini erkek sanatçıların 20 katı baştan yarattı.
Buna mecburlar, yoksa işsiz kalırlar.
Sürekli kendilerini yenilemek, sürekli, insanların seveceği yeni yönlerini bulmak zorundalar.
Bizim için yeni ol, genç ol ama sadece yeni ve bizim istediğimiz
şekilde!
Kendini baştan yarat ama bizim rahat olacağımız ve seni zorlayacak şekilde.
Bizi eğlendirecek kadar ilginç bulacağımız ama bizi korkutacak kadar delice olmayan şeyler yap!”
Acı gerçeği çok iyi özetlemiş Taylor.
Modern yalanlara buyurun
BOHEM YALANLAR - Tüm klasikleri okudum, çocukken evimizde büyük bir kütüphane vardı.
- Yeni isimleri okumaya vaktim yok.
- Cihangir’den sonra Moda’yı da bitirdiler, yakında taşınacağım.
- Ana akıma çok uzağım, sosyal medyayla hiç aram yok.
- Bonjuk’taki üç ay bana çok iyi geldi, arındım.
SOSYAL HAYAT YALANLARI
- Aa sen de burada mıydın, inan görmemişim aşkito!
- Kim bu sarışın kadın, ünlü mü? Ben tanımıyorum valla.
- Geçen hafta Londra’da yediğim somona bak, bir de buradakine. Pes diyorum...
POPÇU YALANLARI
- Bu şarkı için Sezen Aksu’nun kapısında yattım.
- Bu albüm içime çok sindi, gece gündüz çalıştık.
- Hayatım müzik, aşka vaktim yok.
- İngilizce albümle dünyaya açılacağım.
İLİŞKİ YALANLARI
Kadınlar: Etraftaki düzgün adamların çoğu evli!
Erkekler: Durmadan mesaj atıyor, oysa ben karımı seviyorum.
Herkes: Aşk arıyorum, tek gecelik ilişki değil.
VE HAVALI YALANLAR
- Yüzde yüz organik besleniyorum, evime organik olmayan hiçbir şey sokmuyorum.
- Bu yaz Bodrum-Çeşme asla yapmam, bıktım şekerim hep aynı insanlar...
- Ben o ünlü ressamın eserini ilk alanlardan biriyim, o zamanlar çok ucuzdu eserleri.
- Filanca ünlü mü? Yakın arkadaşım, numarasını vereyim al konuş.
Üç aylık bebekle podyuma neden çıkılır
Tülin Şahin, Yakup Biçer’in Londra’daki defilesine üç aylık kızıyla beraber çıkmış.
Kucağında minik bebeğiyle yürüyen Şahin’in fotoğrafını görünce yine koca bir “Nedeen?” sorusu döküldü ağzımdan.
“Tatlı bir anı oldu” filan deniliyor da o tatlı anının sırf gündem olmak için yapıldığı pek açık.
Bir de böyle hareketler tasarımın, defile temasının, kıyafetin fena halde önüne geçiyor.
Niye yapılır ki ısrarla?
Ecem Erkek’i hangi yönüyle bilirdiniz
Herkesin bütün yönlerini ortaya döktüğü bir çağdayız.
Eskiden bu konuda tutucu, çekingen davranılırdı.
Neyse ki o dönem bitti.
Mesela ben Ecem Erkek’i Taksim Trio ile birlikte seslendirdiği “Nereden Bileceksiniz” performansıyla tanıyorum.
Kral Müzik’in Youtube kanalında rastgelmiştim performansına.
Çok etkileyiciydi, dönüp dönüp tekrar dinledim.
Meğer Ecem Erkek aslında Güldür Güldür’ün yıldızlarından biriymiş.
Onu da yeni öğrendim. (Valla modern yalan değil!)
O programda herkesi güldüren birinin böyle acayip damar bir şarkıyı şahane yorumlaması nefis bir ters köşe!
Taylor Swift de çok çekti
Taylor Swift’in Miss Americana belgeselini izlerken önce çok sıkıldım.
Hırs küpü bir şarkıcının samimi gelmeyen iç dökmelerinden tam bunalmıştım ki,
belgeselin bir yerinde bulunduğu konumla ilgili yaptığı sıkı analiz beni ansızın Taylor’cı yaptı. Şöyle diyor Swift:
“Bu sektörde ilk iki yıl herkes yeni bir oyuncak gibi.
Tanıdığım kadın sanatçıların hepsi kendilerini erkek sanatçıların 20 katı baştan yarattı.
Buna mecburlar, yoksa işsiz kalırlar.
Sürekli kendilerini yenilemek, sürekli, insanların seveceği yeni yönlerini bulmak zorundalar.
Bizim için yeni ol, genç ol ama sadece yeni ve bizim istediğimiz
şekilde!
Kendini baştan yarat ama bizim rahat olacağımız ve seni zorlayacak şekilde.
Bizi eğlendirecek kadar ilginç bulacağımız ama bizi korkutacak kadar delice olmayan şeyler yap!”
Acı gerçeği çok iyi özetlemiş Taylor.