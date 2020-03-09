Metrodaki uygulamayı sevdim

İçlerinde uzman doktorların olduğu, kendilerine İstanbul Gönüllüleri diyen bir grup kadın, metroya binip koronadan nasıl korunulacağı üzerine konuşmalar yapıyor.
Konuşmayı izledim. Gayet yararlı bilgiler içeriyor.
Mesela detaylı bir şekilde ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyorlar.
Konuşmanın bir yerinde su ve sabun bulamıyorsanız, kolonyayla ellerinizi ovuşturabilirsiniz deniliyor.
Ama şunu eklemeyi unutuyorlar:
Sadece yüzde 80-90 arasında alkol içeren kolonyalar virüse karşı etkili.
Onun dışındakiler etkili değil...
En iyi 8 Mart reklamı
Markaların özel günler için reklam filmleri çekmesine artık alıştık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınlanan en etkili reklam filmi ise Yapı Kredi’nin Afife Jale reklamı oldu.
Başından sonuna kadar seyrettim reklamı.
Hem kurgusu iyiydi hem de mesajı...
Ünlü Fransız şef Anadolu Yakası’nda
Restoranların yurtdışından konuk şef getirmesi, bir ya da iki gün, bazen de bir hafta o şefin yemeklerinin servis edilmesi sadece İstanbul’a has bir durum değil.
Diğer metropollerde de sıkça bu yapılıyor.
Misal: Bundan 1 yıl önce Lizbon’da tesadüfen şef Maksut Aşkar’ı kaldığım otelin yakınındaki restoranda görmüştüm.
Aşkar, konuk şef olarak restorana geldiğini anlatmıştı sonradan.
Bu hafta da İstanbul’da bir konuk şef var.
Anadolu Yakası’nın en iyi restoranlarından Neni Brasserie’nin mutfağına Paris’teki
La Régalade’nin sahibi ve şefi Bruno Doucet geliyor...
Ünlü Fransız şefin yaptığı yemekleri bu çarşamba ve perşembe Neni’ye gidenler tatma imkanı bulacak.
Nasıl geçti habersiz hafta sonu
◊ ESKİ BEYOĞLU RUHU...
Cuma gecesi en çok eğlendiğim yer Markus Tavern oldu.
Çünkü eski Beyoğlu ruhu denen bir şey varsa, o Markus’ta canlanmış kendiliğinden. Birbirinden farklı, orijinal insanlar, kafasına göre çalan bir DJ (Ace of Base’in ünlü klasiği All That She Wants’ı Arapça çaldı, daha ne olsun?), kimsenin kimseye gözüne dikip bakmadığı alabildiğine rahat ve özgür bir ortam...
Küçücük bir mekan olan Markus birçok mekanın yapamadığını yapmış kısacası.
◊ NAOMİ’NİN YEMEKLERİ...
Nişantaşı’ndaki meşhur suşici Naomi’nin suşilerini ilk kez yedim. Suşisinden daha çok ‘ceviche’sine bayıldım.
Her yerde bu kadar iyi yapamıyorlar ama Naomi’de hakkını vermişler.
Metrodaki uygulamayı sevdim
İçlerinde uzman doktorların olduğu, kendilerine İstanbul Gönüllüleri diyen bir grup kadın, metroya binip koronadan nasıl korunulacağı üzerine konuşmalar yapıyor.
Konuşmayı izledim. Gayet yararlı bilgiler içeriyor.
Mesela detaylı bir şekilde ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyorlar.
Konuşmanın bir yerinde su ve sabun bulamıyorsanız, kolonyayla ellerinizi ovuşturabilirsiniz deniliyor.
Ama şunu eklemeyi unutuyorlar:
Sadece yüzde 80-90 arasında alkol içeren kolonyalar virüse karşı etkili.
Onun dışındakiler etkili değil...
En iyi 8 Mart reklamı
Markaların özel günler için reklam filmleri çekmesine artık alıştık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınlanan en etkili reklam filmi ise Yapı Kredi’nin Afife Jale reklamı oldu.
Başından sonuna kadar seyrettim reklamı.
Hem kurgusu iyiydi hem de mesajı...
Ünlü Fransız şef Anadolu Yakası’nda
Restoranların yurtdışından konuk şef getirmesi, bir ya da iki gün, bazen de bir hafta o şefin yemeklerinin servis edilmesi sadece İstanbul’a has bir durum değil.
Diğer metropollerde de sıkça bu yapılıyor.
Misal: Bundan 1 yıl önce Lizbon’da tesadüfen şef Maksut Aşkar’ı kaldığım otelin yakınındaki restoranda görmüştüm.
Aşkar, konuk şef olarak restorana geldiğini anlatmıştı sonradan.
Bu hafta da İstanbul’da bir konuk şef var.
Anadolu Yakası’nın en iyi restoranlarından Neni Brasserie’nin mutfağına Paris’teki
La Régalade’nin sahibi ve şefi Bruno Doucet geliyor...
Ünlü Fransız şefin yaptığı yemekleri bu çarşamba ve perşembe Neni’ye gidenler tatma imkanı bulacak.
Nasıl geçti habersiz hafta sonu
◊ ESKİ BEYOĞLU RUHU...
Cuma gecesi en çok eğlendiğim yer Markus Tavern oldu.
Çünkü eski Beyoğlu ruhu denen bir şey varsa, o Markus’ta canlanmış kendiliğinden. Birbirinden farklı, orijinal insanlar, kafasına göre çalan bir DJ (Ace of Base’in ünlü klasiği All That She Wants’ı Arapça çaldı, daha ne olsun?), kimsenin kimseye gözüne dikip bakmadığı alabildiğine rahat ve özgür bir ortam...
Küçücük bir mekan olan Markus birçok mekanın yapamadığını yapmış kısacası.
◊ NAOMİ’NİN YEMEKLERİ...
Nişantaşı’ndaki meşhur suşici Naomi’nin suşilerini ilk kez yedim. Suşisinden daha çok ‘ceviche’sine bayıldım.
Her yerde bu kadar iyi yapamıyorlar ama Naomi’de hakkını vermişler.