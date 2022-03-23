Metaverse’teki ilk moda haftası

Geçtiğimiz hafta Gökay Gündoğdu’nun İstanbul Moda Haftası kapsamındaki sanal defilesini hemen önümüzde duran dev posterlere kameramızı konumlandırarak izlemiştik.
Şimdi dünya bunun daha da ötesine hazırlanıyor.
Çünkü global sanal gerçeklik platformu Decentraland, Metaverse’te yapılacak ilk moda haftasına ev sahipliği yapacak.
Yarın başlayacak Metaverse Moda Haftası 27 Mart’a kadar sürecek.
Okuduklarımdan anladığım şu:
Markalar sanal podyumlarda yürüyen avatarlar üzerinde dijital giysiler sergileyecek.
Davetli olarak girilebilen geleneksel moda haftalarının aksine Metaverse Moda Haftası dünyanın her yerinden insana ücretsiz ve açık olacak.
Tabii izleyebilmek için bilgisayar donanımının yeterli olması şart.
Ayrıca defile sırasında beğenilen kıyafetleri NFT olarak satın alma imkanı da varmış.
Satın alınan ürünle kendi avatarınızı giydirebiliyorsunuz.
Fiziksel olarak kıyafeti satın almak isterseniz de takas imkanı varmış.
Hatta onun için de ayrı bir platform var.
Yani hayli kapsamlı, bol katmanlı bir dijital moda haftası bu...
Moda Haftası’na katılan markalardan biri olan The Fabricant iddialı.
On dakikalık şovlar için insanların dünyanın bir ucundan diğerine uçtuğu geleneksel moda haftalarına gelecekte yer olmadığını düşünüyorlar.
Hani haksız da değiller.
Ama web sitelerinde iddiaları daha da yükselerek devam ediyor. Şu cümlelerle:
“Dijital gelecekte Dakar’daki bir çocuk, Paris’teki bir çocuk kadar fikirlerini hayata geçirecek araçlarla, etkili bir moda gücü olma şansına sahip.
Sanatçılar, eski moda fikirlerin yerine, birbirlerinin çalışmalarının küratörleri ve patronu olacaklar. Biz buna ‘RenaiXance’ diyeceğiz”.
Tamam, bir
yandan heyecan verici ama Metaverse’ün Instagram gibi yaygın ve herkesin rahatça kullanacağı bir şey haline gelme süreci ne kadar demokratik olacak, orası tartışılır.
Bekleyip (belki bir beş yıl daha) göreceğiz.
Bu mevsimde Alaçatı
Alaçatı’da bu hafta sonu Ot Festivali var.
Bu kez Kenan Doğulu konserli, Çağla Şıkel’in sunduğu yarışmalı bir festival bekliyor katılımcıları.
İlk yıllarında gayet mütevazı ve gastronomi odaklı olan festivalin geldiği şimdi geldiği yer:
Her şeyden bir tutam.
Bu arada köyün içindeki yollar altüst haldeydi geçtiğimiz hafta sonu.
Altyapı problemleri nedeniyle.
Umarım yetişir festivale...
Bu mevsimde gidilecek restoran sayısı da sınırlı Alaçatı’da.
Belli başlı klasikler var.
Bir de yaz-kış açık olanlar.
Onlardan biri Alavya Otel’in bahçesine konuşlanmış olan Amavi.
Geçtiğimiz yaz sezonu ortalarında açılan Amavi, deniz mahsulleri ağırlıklı bir restoran.
Şef Can Aras mutfağın başında.
Mutfağın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise “dry-aged”, yani kuru dinlendirilmiş balıkları. Şef Aras bu tekniği Türkiye’de ilk kez kullanan mutfak olduklarını söylüyor.
Normal şartlarda balığın yüzde 40’ı kullanılmazken bu teknik sayesinde ürün en doğru şekilde değerlendiriliyormuş.
Amavi’nin favori tabaklarını da söyleyeyim:
İsli midye, hamsi turşusu ve deniz mahsullü linguini.
Metaverse’teki ilk moda haftası
Geçtiğimiz hafta Gökay Gündoğdu’nun İstanbul Moda Haftası kapsamındaki sanal defilesini hemen önümüzde duran dev posterlere kameramızı konumlandırarak izlemiştik.
Şimdi dünya bunun daha da ötesine hazırlanıyor.
Çünkü global sanal gerçeklik platformu Decentraland, Metaverse’te yapılacak ilk moda haftasına ev sahipliği yapacak.
Yarın başlayacak Metaverse Moda Haftası 27 Mart’a kadar sürecek.
Okuduklarımdan anladığım şu:
Markalar sanal podyumlarda yürüyen avatarlar üzerinde dijital giysiler sergileyecek.
Davetli olarak girilebilen geleneksel moda haftalarının aksine Metaverse Moda Haftası dünyanın her yerinden insana ücretsiz ve açık olacak.
Tabii izleyebilmek için bilgisayar donanımının yeterli olması şart.
Ayrıca defile sırasında beğenilen kıyafetleri NFT olarak satın alma imkanı da varmış.
Satın alınan ürünle kendi avatarınızı giydirebiliyorsunuz.
Fiziksel olarak kıyafeti satın almak isterseniz de takas imkanı varmış.
Hatta onun için de ayrı bir platform var.
Yani hayli kapsamlı, bol katmanlı bir dijital moda haftası bu...
Moda Haftası’na katılan markalardan biri olan The Fabricant iddialı.
On dakikalık şovlar için insanların dünyanın bir ucundan diğerine uçtuğu geleneksel moda haftalarına gelecekte yer olmadığını düşünüyorlar.
Hani haksız da değiller.
Ama web sitelerinde iddiaları daha da yükselerek devam ediyor. Şu cümlelerle:
“Dijital gelecekte Dakar’daki bir çocuk, Paris’teki bir çocuk kadar fikirlerini hayata geçirecek araçlarla, etkili bir moda gücü olma şansına sahip.
Sanatçılar, eski moda fikirlerin yerine, birbirlerinin çalışmalarının küratörleri ve patronu olacaklar. Biz buna ‘RenaiXance’ diyeceğiz”.
Tamam, bir
yandan heyecan verici ama Metaverse’ün Instagram gibi yaygın ve herkesin rahatça kullanacağı bir şey haline gelme süreci ne kadar demokratik olacak, orası tartışılır.
Bekleyip (belki bir beş yıl daha) göreceğiz.
Bu mevsimde Alaçatı
Alaçatı’da bu hafta sonu Ot Festivali var.
Bu kez Kenan Doğulu konserli, Çağla Şıkel’in sunduğu yarışmalı bir festival bekliyor katılımcıları.
İlk yıllarında gayet mütevazı ve gastronomi odaklı olan festivalin geldiği şimdi geldiği yer:
Her şeyden bir tutam.
Bu arada köyün içindeki yollar altüst haldeydi geçtiğimiz hafta sonu.
Altyapı problemleri nedeniyle.
Umarım yetişir festivale...
Bu mevsimde gidilecek restoran sayısı da sınırlı Alaçatı’da.
Belli başlı klasikler var.
Bir de yaz-kış açık olanlar.
Onlardan biri Alavya Otel’in bahçesine konuşlanmış olan Amavi.
Geçtiğimiz yaz sezonu ortalarında açılan Amavi, deniz mahsulleri ağırlıklı bir restoran.
Şef Can Aras mutfağın başında.
Mutfağın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise “dry-aged”, yani kuru dinlendirilmiş balıkları. Şef Aras bu tekniği Türkiye’de ilk kez kullanan mutfak olduklarını söylüyor.
Normal şartlarda balığın yüzde 40’ı kullanılmazken bu teknik sayesinde ürün en doğru şekilde değerlendiriliyormuş.
Amavi’nin favori tabaklarını da söyleyeyim:
İsli midye, hamsi turşusu ve deniz mahsullü linguini.