Meryem Uzerli’nin de ortak olduğu İsviçreli

Hafta içi Sunset’te ünlü yönetmen Bryan Singer için verilen yemek, İstanbul sosyal hayatının gündem maddelerinden biriydi.
Yemeğin kitlesi hayli karma bir topluluktu: İlker Kaleli, Belçim Bilgin, Engin Altan Düzyatan ve Ketche’nin yanı sıra futbolcular Jose Sosa ve Nazım Sanger de masada bulunanlar arasındaydı.
Yemeğin mimarlarından biri ise Mehmet Korutürk’tü.
Pek fazla bilinmiyor, ama Korutürk aslında Vanguart adlı İsviçre kökenli saat markasının kurucu ortaklarından.
Üstelik Doğuş Balbay ve Sinan Güler gibi basketbol starları ve Meryem Uzerli de Vanguart’ın ortakları arasında.
Ortakları arasında Türklerin de olmasıyla dikkat çeken bu markanın başlangıcı ise saat yapımı konusunda uzman iki isme dayanıyor:
Thierry Fisher ve Jeremy Frelechox.
Her ikisi de İsviçre’nin önemli bağımsız saat firmalarının tohumlarının atıldığı, mekanizmalar konusunda ekol olan Audemars Piguet Renaud&Papi’de çalışmış.
İki ustanın yeni bir marka yaratma fikrine Axel Leuenberger’in yanı sıra Mehmet Korutürk de ortak olunca İsviçre’nin saat yapım merkezi La Chaux-de-Fonds’da Vanguart’ın hikâyesi başlamış.
Nasıl değişti
Birkaç yıl öncesine kadar Bebek Otel’in restoranı semt sakinlerinin yürüyüş ya da koşu sonrası çay içip miskinlik yaptığı, akşamüstleri de deniz manzarasına karşı martıları beslediği fazlasıyla klasik, kendi halinde bir mekandı.
Pek kimsenin aklına gelmez, arada bir uğranılırdı.
Stay grubu burayı devraldıktan sonra ise ambiyansı tamamen değişti.
Şu anda özellikle hafta sonları bar kısmında adım atacak yer bulmak imkansız.
Üstelik gelen kitlenin çoğu yeni nesil.
Gündüzleri ise ortam Papermoon’un bir versiyonu gibi oldu.
Hatta orada boy göstermek statü sembolü bile sayılmaya başlandı.
Kısacası düne kadar terkedilmiş gibi duran bir mekan şimdi şehrin en gözde yerlerinden biri.
Tam bir başarı hikâyesi.
Hafta sonu sayıklamaları
◊ TAVSİYE
Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel ürettiği büyük ölçekli enstalasyonu “Limbo” görülmeli.
◊ TİYATRO MODASI
Tiyatro oyunları şaha kalktı. Dizi izlemeyi bırakıp onlara yönelmeli. “Toz” ilk sıradaki tavsiye. İkinci sırada ise yeni başlayan “Kum Zambakları” var. Yarın Zorlu PSM’de.
Meryem Uzerli’nin de ortak olduğu İsviçreli
Hafta içi Sunset’te ünlü yönetmen Bryan Singer için verilen yemek, İstanbul sosyal hayatının gündem maddelerinden biriydi.
Yemeğin kitlesi hayli karma bir topluluktu: İlker Kaleli, Belçim Bilgin, Engin Altan Düzyatan ve Ketche’nin yanı sıra futbolcular Jose Sosa ve Nazım Sanger de masada bulunanlar arasındaydı.
Yemeğin mimarlarından biri ise Mehmet Korutürk’tü.
Pek fazla bilinmiyor, ama Korutürk aslında Vanguart adlı İsviçre kökenli saat markasının kurucu ortaklarından.
Üstelik Doğuş Balbay ve Sinan Güler gibi basketbol starları ve Meryem Uzerli de Vanguart’ın ortakları arasında.
Ortakları arasında Türklerin de olmasıyla dikkat çeken bu markanın başlangıcı ise saat yapımı konusunda uzman iki isme dayanıyor:
Thierry Fisher ve Jeremy Frelechox.
Her ikisi de İsviçre’nin önemli bağımsız saat firmalarının tohumlarının atıldığı, mekanizmalar konusunda ekol olan Audemars Piguet Renaud&Papi’de çalışmış.
İki ustanın yeni bir marka yaratma fikrine Axel Leuenberger’in yanı sıra Mehmet Korutürk de ortak olunca İsviçre’nin saat yapım merkezi La Chaux-de-Fonds’da Vanguart’ın hikâyesi başlamış.
Nasıl değişti
Birkaç yıl öncesine kadar Bebek Otel’in restoranı semt sakinlerinin yürüyüş ya da koşu sonrası çay içip miskinlik yaptığı, akşamüstleri de deniz manzarasına karşı martıları beslediği fazlasıyla klasik, kendi halinde bir mekandı.
Pek kimsenin aklına gelmez, arada bir uğranılırdı.
Stay grubu burayı devraldıktan sonra ise ambiyansı tamamen değişti.
Şu anda özellikle hafta sonları bar kısmında adım atacak yer bulmak imkansız.
Üstelik gelen kitlenin çoğu yeni nesil.
Gündüzleri ise ortam Papermoon’un bir versiyonu gibi oldu.
Hatta orada boy göstermek statü sembolü bile sayılmaya başlandı.
Kısacası düne kadar terkedilmiş gibi duran bir mekan şimdi şehrin en gözde yerlerinden biri.
Tam bir başarı hikâyesi.
Hafta sonu sayıklamaları
◊ TAVSİYE
Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel ürettiği büyük ölçekli enstalasyonu “Limbo” görülmeli.
◊ TİYATRO MODASI
Tiyatro oyunları şaha kalktı. Dizi izlemeyi bırakıp onlara yönelmeli. “Toz” ilk sıradaki tavsiye. İkinci sırada ise yeni başlayan “Kum Zambakları” var. Yarın Zorlu PSM’de.