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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Merak ettiğim tek film

25 Nisan 2020

Christopher Nolan’ın son filmi “Tenet”tan bahsediyorum.

Bu filmi merak ediyorum, çünkü...
◊ Nolan’ın filmleri zihin açıcı oluyor. “Inception”, “Interstellar”, daha da geçmişten “Memento” bunun en iyi örnekleri.
◊ Filmin konusu ilgi çekici duruyor.
Bir casusluk hikayesi gibi ama tam değil.
Aslında zamanın kırılmasıyla ilgili bir hikaye.
Zaten fragmanında bunun ipuçları veriliyor:
Otoyoldaki kazanın ardından arabanın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ya da başrol oyuncularından John David Washington’ın kurşun izlerine bakarak “Henüz bu gerçekleşmedi” dediği sahne...

Merak ettiğim tek film

◊ “Interstellar”daki kara delik mevzusunu bilim insanlarıyla beraber çalışmış titiz yönetmen
Nolan, eminim zaman mevzusuyla ilgili daha derin araştırmalar yapmış ve filmde yeni bir şeyler söylemek istemiştir.
◊ Peki “Tenet” ne demek? “İlke” ya da “öğreti” anlamında.
Ya da bir inanç prensibi. Filmde sanki “Tenet”, ikinci bir hayata sahip olanları da işaret ediyor.
Fragmanda “Öteki
dünyaya hoş geldin” diyen Martin Donovan da bu “Tenet” denen birliğin kurucusu ya da yaratıcısı gibi...
◊ Kısacası film daha şimdiden birçok şey söylüyor. Fragmanından bile bin tane analiz yapılmış durumda.
Dahası, filmin Estonya’da geçen bazı sahneleri var.
O sahneler için 225 milyon dolar harcanmış.
◊ Peki “Tenet” ne zaman gösterimde? Tüm dünyada vizyon tarihi 17 Temmuz.
Umarım o tarihlerde sinema salonlarında olabiliriz.

Merak ettiğim tek film

Şu an yaşadığımız zaman

“Tenet” filminden ilhamla soruyorum:
Evde geçen zaman ilk başta hiç geçmeyecekmiş gibi dururken şimdi haftaların peş peşe bitmesini neye borçluyuz? Zaman neden hızlı akmaya başladı?
Bunun adı alışmak mı? Alışınca zaman hızlı mı geçiyor?
Derin kuyulardayım sevgili okur...

Şu korona döneminde en çok...

◊ Doğa nefes alıyor, insanlık dersini...
◊ Bir virüs dünyanın öğrenemediği bir gerçeği bize zorla öğretiyor...
◊ Koronayla beraber insanlık aydınlanıyor, farkındalıklar artıyor...
◊ Ah insan, asla biricik ve eşsiz değilsin işte!
◊ Evren bize bir mesaj veriyor...
◊ Bu süreç, ah bu süreç, o kadar önemli ki, güçlü olmalıyız...
◊ Gezegenler açı yaptı, daha çok virüs görürüz...
◊ Önemli olan kalbindeki koronalardan kurtulman...
◊ Tüm bunlar özümüze dönmemiz için...
◊ İçine dön, için sana dönsün...
Gibi klişe cümlelerle başlayan konuşmalar ilk başlarda iyiydi hoştu, ama suyu çıktı.
Aradan geçti bilmem kaç gün.
Artık yeni bir şey söyleseniz Insta aydınlanmacılar?

 

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