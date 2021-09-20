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Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Lil Nas X kuşağı: Yalan söylemek değil yaşamak istiyorum
GeriOnur BAŞTÜRK Lil Nas X kuşağı: Yalan söylemek değil yaşamak istiyorum
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Onur Baştürk

Onur Baştürk

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Lil Nas X kuşağı: Yalan söylemek değil yaşamak istiyorum

20 Eylül 2021

Tüm hafta sonu Lil Nas X’in ilk albümü “Montero”yu dinlemiş olabilirim.

Çünkü dinlememek imkansızdı.

Günler, haftalar, hatta aylar öncesinden albümün öyle bir tanıtımını yaptı ki fırlama Lil Nas, merak etmemek ayıptı neredeyse.

‘Baby Shower’ından tutun da hastanedeki doğum anına kadar bıkmadan sürdürdüğü “hamileliği” ise herhalde son zamanlardaki en iyi albüm tanıtım fikirlerinden biriydi.

Ne olursa olsun konuşuldu, fikir zekiceydi, hatta Lil Nas’ı hamile pozlarıyla göre göre neredeyse gözüm alıştı diyebilirim.

Ve nihayet “Montero” cuma günü dijital platformlara düştüğünde Lil Nas’ın YouTube kanalında klibi çıkmamış diğer tüm şarkıların da birer “official audio” videosu yayınlandı.

Hepsi özenle hazırlanmış animasyon kliplerdi.

İlginç olan, hepsi belli bir sahneden sonra tekrar ediyor, hipnotize etmek için galiba...

HER YERDEN O ÇIKIYOR

Bu müthiş özenli ve nefis organize bombardıman aslında şunu da gösteriyor:

Zamanında (sonradan viral olacak) “Old Town Road” şarkısını tanıtacak parası olmayan, bu yüzden “internet meme”lerine başvurmuş genç bir adamın şimdi daha kapsamlı ve boşluk bırakmayacak bir şekilde algoritmanın her tarafından görünmek istemesi...

Nitekim görünüyor da; her yerden Lil Nas X fışkırıyor.

HİKÂYESİ VAR

Doğrusu Lil Nas X’in, bol rekorlu TikTok viral şarkısı “Old Town Road” ve sonrasında “Montero (Call Me By Your Name)” ile taçlandırdığı ve hızla gelip oturduğu starlık zirvesi katlanarak sürecek gibi.

Çünkü Lil Nas tam da bir starda olması gereken şeye sahip: Hikâyesi var.

Geçtiğimiz kış TikTok üzerinden hayat hikâyesini kısaca özetlemişti.

Depresyon, dışlanmışlık, aile sorunları; her şey vardı.

Keza son albümdeki “Sun Goes Down” şarkısında da tüm yaralarını döküyor ortaya:

“10 yaşından beri yalnız hissediyorum. Arkadaşlarım vardı ama hep benimle uğraşırlardı. Hep düşünürdüm, dudaklarım niye bu kadar büyük? Çok mu karayım? Korkularımın farkına varırlar mı?”

MONTERO İSMİNİN VERİLME NEDENİ

Gerçek adı Montero Lamar Hill olan Lil Nas, kendisine neden Montero ismi verildiğini de şöyle söylemişti Jimmy Fallon’ın programında:

“Annem Mitsubishi Montero’yu istemiş ve hiçbir zaman alamamış... Yani evet, bana bir arabanın adı verildi”.

“GERÇEK ŞU Kİ...”

Lil Nas X’in eski dönem starlardan en büyük farkı kendini gizlememesi. 

Haziran 2019’da Twitter’da herkese açık bir şekilde gay olduğunu açıkladı Lil Nas X.

O günden beri rap ve country müzik topluluklarında bir LGBT simgesi.

The Guardian’a verdiği bir demeçte, “Gerçek şu ki, bu sırla ölmeyi planladım... Ama bu, Lil Nas X adını aldığımda değişti...”

Z kuşağına ilham veren Lil Nas X’in pek sevdiğim şarkısı “Sun Goes Down”daki şu sözlerle yazı bitsin o zaman:

“Kaçmak istiyorum

Yalan söylemek değil yaşamak istiyorum.”

Arka mahalle mi residence mı?

Hafta sonu bizim pop aleminde de yeni bir şarkı yayınlandı.

Edis’in “Arıyorum” şarkısı.

“Martılar”ın nefis Akdeniz pozitifliğinden sonra tam bu kez kafası karışık bir arabesk, hip hop, 90’lar popu melezi şarkıyla çıkageldi Edis.

Bir bölümü Tarkan bir başka bölümü Reynmen havasındaki şarkının nakaratı dile takılıyor mu takılıyor, evet.

Ama şarkının ana damarı arka mahalle arabeski mi yoksa ‘residence’ arabeski mi?

Belli değil.

Şarkının videosunda metroda oturup düşünen Edis gibi bu konu üzerinde düşüneceğim.

Aramaya devam yani.

 

X

Riva Surf House: İstanbullu sörfçülerle tanışın

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

19 Eylül 2021
Sörf deyince akla gelen belli başlı yerler vardır.Mesela Avustralya, mesela Kaliforniya.

Peki İstanbul’da da sörf yapıldığını söylesem?
Bu hiç aklınıza gelir miydi?
Doğrusu düne kadar benim de gelmiyordu.
Ta ki Riva’daki Surf House’a gidip sörf yapanları kanlı canlı görene dek.
Ortam, hiç abartmıyorum, Sidney’deki Bondi Beach’in mikro bir versiyonu gibiydi.
Sabah 06.00’da, “Dalga bugün çok iyi” mesajını alıp gelmiş, 1 saat suda kaldıktan sonra duş alıp ofisine gidecek olan bir şirket sahibi bile vardı Riva sahilinde.
Sidney’le aramızdaki sosyo-ekonomik fark ise şuydu: Bir yanda denizde sörf yapanlar varken bir yandan da o güzelim sahile vurmuş çöpler arasından dedektörle yüzük, mücevher ve benzeri değerli eşya arayanların olması...


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Gece hayatında Türk işi bir durum

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

18 Eylül 2021
Gece 24’ten sonra mekanlarda müzik yok.


Yaz başı karar böyleydi. Anlamsızdı, yeme-içme sektörü de bu kararı kendi içinde eleştirdi ama kısa sürede malum karara göre gecelerini şekillendirdi.
Canlı müzik performansları 21.30 gibi başladı, DJ performansları da öyle...
Bir süredir ise durum farklı.
İstanbul’un çoğu mekanında gece 24’ten sonra müzik var.
Sektörde tüm işletmeciler bunu konuşuyor, “kimine göz yumuluyor, kimine ise göz açtırılmıyor” deniliyor.
Tam Türk işi bir durum:

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Bir trend olarak ‘sürdürülebilirlik’

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

15 Eylül 2021
Bir dönem “enerji” kelimesini sıkça kullandık.

Pozitif enerjiler, negatif enerjiler havada uçuştu.
Evrene enerji göndermeler, “İsteyince olur” enerjileri, “Senden iyi enerji almadım”lar; kısacası yok yoktu.
Gerçek anlamda hissedip uygulayan başarılı oldu ama bir noktada “enerji”nin de içi boşaltıldı. Şimdi aynı şey “sürdürülebilirlik” kavramı için uygulanıyor sanki.
Markalar, kurumlar bu kavramı çılgınca sahiplenmek istiyor.
Ama uygulamaya gelince gerçekten bir şey yapmıyorlarsa bu kavramı sahiplenmelerinin de bir anlamı yok aslında.
Sadece havalı bir şekilde “sürdürülebilir” sıfatını her yerde kullanmış oluyorlar, o kadar.
Peki gerçek sürdürülebilirlik ne?

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‘Artweeks’ten geriye kalanlar

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

13 Eylül 2021
19 Eylül’e kadar sürecek Akaretler’deki Artweeks’ten parlayanlar, dedikodular, eser fiyat aralıkları ve daha bin türlü şey... İzlenim dünyasına buyurunuz.

EN GENÇ SANATÇI

Bana kalırsa bu tür etkinliklerde en önemli şey genç sanatçı keşfetmeye çalışmak.

O nedenle Artweeks’teki koleksiyoner sergisinden daha çok etkinliğin en genç sanatçısı, 1993 doğumlu Pelin Çağlar’ın işlerine dikkat kesildim. Mutlaka bakın derim.

ŞARJ KRİZİME TERCÜMAN OLAN TABLO

Pelin Çağlar’ın yanı başında Can İncekara’nın işleri de şahane bir şekilde parlıyor. İncekara’nın suluboya tekniğiyle yaptığı işlerden biri hepimize çuvaldız:

iPhone şarj aleti ve kulaklıklar!

Şarj aletli tabloyu gördüğümde şarjım yine çok azdı ve gün içinde girdiğim yüzüncü şarj krizi dolayısıyla

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Matrix de dönüyor, ABBA da

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

12 Eylül 2021
Matrix’in ilk filmi 1999’da çıktı.



ABBA grubu ise 1972’de müzik kariyerine başladı.
Ve aradan onca yıl geçtikten sonra (saymadım, sayamadım) her ikisi de gündemde, geri dönüşlerde bugünlerde.
Matrix’teki gibi bir döngüdeyiz galiba. Aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz.
Bir Matrix hayranı olarak serinin aralık ayında gösterime girecek “Resurrections” adlı dördüncü film fragmanını heyecanla açıp seyrettim.
Ama berbat bir heyecansızlıkla da fragmanı bitirdim.

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Berfu haklı ama esprisi de erkeği yüceltmiyor mu?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

11 Eylül 2021
Berfu ve Eser Yenenler çifti bir yarışmada sunuculuk yaparken kendi aralarında tatlı tatlı atışmış.


İşte o atışma esnasında Berfu, eşi Eser’e “Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye espri yapmış.
Aslında bir yanıyla, belki de farkında olmadan, fena halde erkek tarafını yücelten, göklere çıkaran bir espri.
Ya da bana öyle geldi, tartışabiliriz de...
Nihayetinde bu espri vesilesiyle çılgınca eleştirilince Berfu açıklama yapmış:
“Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.”
Orası doğru.

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O kural uçuş öncesi nasıl uygulandı?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

8 Eylül 2021
Önceki gün Dalaman Havalimanı’nda check-in sırası bekleyen herkesin aşı kartı ya da PCR testi göstermesini istediler.

Kuyrukta bekleyenler apar topar hazırlık yapmaya başladı.
Ben de HES’ten aşı bilgilerimin olduğu sayfayı açtım.
Bir aşı kartı henüz oluşturmamıştım, kontuardaki görevliye sadece HES’imdeki Covid-19 aşı bilgileri sayfasını gösterdim.
O sayfada da isim filan yok tabii. Sadece iki aşının da yapıldığı yazıyor.
Yani kötü niyetli biri olsan o anda herhangi birinin aşı bilgilerinin ‘screen shot’ını (ekran görüntüsü) alıp onu göstererek de gayet uçabilirsin.
Belki ilk gün diye böyle bir karmaşa vardı ama söyleyeyim, bu şekilde kimin gerçekten aşılı kimin gerçekten negatif PCR testli olduğu asla anlaşılmaz.
Suistimal edilmeye çok açık bir kural bu.

M mi yoksa U mu

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Türkiye’nin en yanık tenli, enerjik ve neşeli topluluğu

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

6 Eylül 2021
Cumartesi öğleden sonra Akyaka’nın kite yapılan meşhur sahilinde ortamın şenlikli haline kapılıp gitmemek imkansızdı.

Gün batmaya yakın dalgalar üzerinde son turlarını yapan sörfçüler, kumlar üzerinde DJ’in çaldıklarıyla dans edenler, kite’larını toplayıp günün yorgunluğunu atanlar...

Her yaz daha da büyüyor Akyaka’nın kite sahili.

Yıllar önce geldiğimde sadece bir-iki tane kite okulu vardı.

Şimdi ise yan yana çok fazla kite okulu var. Ayrıca hayli büyük bir bar açılmış.

Kite dışında vakit geçirmek de mümkün artık sahilde.

En önemlisi buradaki topluluk tabii. Burayı büyüten, geliştiren onlar.

Akyaka’nın sembolü No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman, 2012’de açtığı mekanı için bir sohbetimizde şöyle demişti bana:

“Tatlı, hareketli, yanık tenli, insan canlısı bir çocuk büyüttük Akyaka’da”.

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Yeni nesil Bodrumlulardan Bodrum ‘gibi’ bir hikâye

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

5 Eylül 2021
İstanbullu yazlık mekanlar birer birer Bodrum’u terk ederken geride mekanın sahipleri, yani yaz-kış orada yaşayan gerçek Bodrumlular kaldı. Şimdi onlarla tanışma zamanı. İşte 6 genç Bodrumlunun kurduğu “Gibi” oluşumu ve kendi ağızlarından hikâyeleri...

Yeni nesil Bodrumlular diyorum ben onlara.
Birbirinden şahane altı genç Bodrumlu:
Mehmet Öksüz, Tarık Gül, Beyza Küngürlü, Gökhan Gökdemir ve Merve-İrem Çopuroğlu kardeşler.
Hepsi yaz kış Bodrum merkezde yaşıyor.
Aralarında doğma büyüme Bodrumlu olan da var, sonradan Bodrum’a yerleşmiş olan da...
Ortak noktaları ise şu: Beraber bir şeyler üretmeyi ve hayatı paylaşmayı sevmeleri.
Şimdi bir ortak noktaları daha var: Gibi Bodrum.

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Aşısızlara ayrı bölüm olayı tutmaz

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

3 Eylül 2021
Eylül ortasından sonra uygulanmak üzere “aşısızlar” için yeni önlemler tartışılıyor.

Onlardan biri de kamu kurumları, lokanta ve kafelere aşısızlar için ayrı bir bölüm yapılması.

Öyle hayatın içinden olmayan bir öneri ki, “Nasıl uygulanacak?” diye tartışmak bile anlamsız geliyor.

Diyelim ki arkadaşımla kafede buluşacağım.

Ben aşılıyım, o aşısız.

Kafede aşısızlar için ayrı bölüm var. Garson aşısız arkadaşıma oraya oturmasını söyleyecek, peki bu durumda ben ne yapacağım? Ayrı mı oturacağım yoksa onun yanına mı ilişeceğim?

Eğer ayrı oturacaksam, arada bir aşısız arkadaşımın yanına gidip bir dakika kadar sohbet edip sonra tekrar yerime mi döneceğim?

Haliyle saçma olur böylesi.

Dolayısıyla bu “ayrı bölüm” olayı hayatta tutmaz.

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Şehre dönüş notları

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

1 Eylül 2021
Eylül geldi, şehirde kıpırdanmalar başladı. Bünye bir “Oh” çekti. İşte şehrin en kuzeyinden başlayarak çeşitli şehre dönüş notları...

Tam da İstanbul’un berbat neminden bunalmaya başlamışken önceki gün bir tatlı rüzgâr, bir bulutlu hava geldi şöyle kuzeyden kuzeyden, bünye bir “Oh” çekti.

Üstelik o sırada şehrin en kuzey noktasındayım, Emirgan’daki La Boom’un terasında. 

Masada Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk, Armutlu’daki Steakroom’un sahibi Gökhan Uyanık ve tabii mekanın Assos ellerinden dönmüş patronu Umut Evirgen var.

Burak, yeni dizisi için “romantik, sert” bir imaja bürünmüş. Kıvanç’ın fit zayıflığı baki.

Umut, yeni filmi “Kimya”nın Varşova Film Festivali’nde gösterileceğinden bahsediyor.

Ayrıca 15 güne Chicki Boom ve La Boucherie’yi açıyormuş.

Mekanın bir başka ucunda ise Danla Bilic ve Mert Vidinli var.

Onlar da eylüldeki etkinlikleri konuşuyor.

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Peki ya diğer otellerdeki bantlar?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

30 Ağustos 2021
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Antalya Belek’teki Port Nature Luxury otelinin bulunduğu sahilde caretta yuvalarıyla ilgili çalışma yaparken fark ediyor.

Sahildeki yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı konulmuş.
Yürüme bandı kaldırılınca, sıkışıp ölmüş 60 yavru kaplumbağa karşılarına çıkıyor.
Haberi okuyunca Antalya’daki birçok otelin plajında bu ahşap bantlardan olduğunu anımsadım.
Ve tatilcilerin o bantların üzerinden yürüyüp geçerken kaplumbağaları bilmeden nasıl ezdiğini...
Umarım bu korkunç olay diğer otellerin farkındalığını artırır.
Bu bantları yuvalama alanlarına koymaktan vazgeçerler.

Deniz Akkaya’nın

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900 feet’teki en havadar uçuşum

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

29 Ağustos 2021
Başımda bir kask. Göğsümün ön tarafı emniyet kemerleriyle kaplı.

Dudağımın ucunda bir mikrofon. Tüm bunlardan daha önemli olan şey ise 900 feet yükseklikteki mini bir uçakta olmam ve dört bir tarafımın penceresiz, yani açık oluşu.
Bu nedenle havayı, rüzgârı dibine kadar hissediyorum, tüyler diken!
Hatta şımarıklık yapıp iki elimi yana açarak havayı kucaklıyorum.
Bu nasıl bir uçak mı? Uzun ismiyle, MTOnautic Gyroplane.
Daha çok bilinen ismiyle “Beach Plane”.
Bu modelden dünya üzerinde 20 tane varmış.

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Tarkan’ın geç aşısı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

28 Ağustos 2021
Tarkan da kafası karışıkgillerdenmiş.

Aşı konusunda yani.
Önceki gün Instagram’ında itiraflamış, “Ne yalan söyleyeyim, benim de kafam karışıktı” diye.
Sonunda direnmenin manası olmadığını görüp aşı olduğunu söylemiş Tarkan.
Kendisini çok iyi anlıyorum.
Benim de kafam karışıktı, hatta aşı tereddütü yaşayanlar diye bir yazı da yazmıştım.
Sonunda oldu da bitti maşallah ama aşı konusunda “Ya acaba olmasam mı?” diyenlere de çemkirmeyin. Bir işe yaramaz.
Çok ısrar edince daha da şüpheye düşüyor insan.

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Alaçatı’nın sorunu

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

27 Ağustos 2021
Alaçatı’daki son cinayet olayının en berbat tarafı, mekan sahiplerinin cinayeti işleyen valelerle ilgili “Valeler bizim değil, tanımıyoruz” demesi.

Böyle bir şey olabilir mi?

Alaçatı’nın son yıllardaki en büyük sorunu bu işte:

Kalitesiz mekanların çoğalması. Valesini tanımayan, sorumluluk almayan mekanlar yüzünden olan Alaçatı’ya oluyor.

Ve bir kez daha o nostaljik cümleyi kuruyor insan: “Nerede o eski Alaçatı?”

Sağlığın magazini olur mu

Bu da günümüz yaşam tarzının en kolay itirafı herhalde:

Gözüne kestirdiğin birine “testi pozitif çıkmış” diye sallamak.

En son bir magazin programında

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En büyük proje arıları oraya geri çağırmak

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

25 Ağustos 2021
Pazartesi günkü Özge Özpirinçci röportajında sayfaya sığmayan bir bölüm vardı. Orman yangınlarıyla ilgili o bölümde Özge’nin söylediği çözüm odaklı fikirlere buyurun şimdi...

Son orman yangınlarına hepimiz üzüldük. Sen yangınlar esnasında ne düşündün, neler yaptın?
- Doğa olayları benim en çok hırpalandığım, kendimi çaresiz hissettiğim bir durum.

Beni çok iyi tanıyan, özellikle Marmaris bölgesinde yaşayan arkadaşlarım yangınlar sırasında hemen aradılar. Bire bir haber aldım onlardan. Çünkü sosyal medyada biri bin yapma huyu var maalesef. Hangi kaynağı takip edeceğinizi bilemiyor, güvenemiyorsunuz.

Bu nedenle sosyal medya detoksu yaptım. Instagram hesabım duruyor ama ondan uzaklaştırdım kendimi. Çünkü sonu yok. Kendi yardımlarımı, kendi bildiğim yolla, oradaki insanlarla bire bir bağlantı kurarak yaptım.

Şu an yapmamız gereken, bir sonraki adımı bilmek. Zaten doğa kendi kendini iyileştirecek. Bunu nasıl yapacağını biliyor. Orada evi yanan insanlara, hayvanlara nasıl yardım edebiliriz diye düşünmek gerekiyor.

Akyaka’dan arkadaşım Özgür Ceylan, doğayı tekrar canlandırma adına bazı projelerden bahsetti bana. O projelerden biri arılarla ilgili. Tüm arılar terk etti orayı. Biliyorsun, arılar olmazsa yok oluruz. Şimdi, en büyük proje arıları tekrar oraya geri çağırmak.

Merak ettim, nasıl olacak bu? - Yer yer meyve ağacı ağaçlandırmasıyla, ayrıca köylülerle iletişime geçerek. Onlara bunu anlatarak. Doğru kovan yerleşimi yaparak... Kısacası bizim oradaki hayvan nüfusunu tekrar eski haline döndürmemiz lazım.

Bunun için köylülere yardım yapmamız lazım, ama doğru yardım çok önemli. Şuursuzca yardım yaptığın zaman orayı da zora sokuyorsun.

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Özge Özpirinçci: Umut olmasaydı şu an karnımda beş buçuk aylık bir bebek taşıyamazdım

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

23 Ağustos 2021
Özge Özpirinçci’nin Salih Bademci ile başrol paylaştığı “İlk ve Son” adlı dizisi bu hafta yayınlanmaya başlıyor. Dizide oynadığı Deniz karakteri için “Hayatımda oynadığım en öfkeli kadın” diyor Özge. Dizi için heyecanlı ama başka bir heyecanı daha var bugünlerde. O da önümüzdeki aylarda dünyaya gelecek olan kızı. Assos’taki Kozluyalı’da buluştuğum Özge’yle hem ilişkileri konuştuk hem de arada sevgilisi Burak Yamantürk’ü çekiştirdik...

“İlk ve Son” dizisi neyi anlatıyor?

- Bir ilişkinin ilk zamanlarındaki duygularıyla son zamanlarında duygusuzluk gibi görünen ama aslında çok yoğun şeylerin yaşandığı dönemini, yani bir ilişkinin anatomisini anlatıyor. İki yaralı ruh başlarda birbirine iyi geldiğini sanıyor. Ama ilişki içinde kendilerini tedavi etmeye hiç çalışmadıkları için bir süre sonra birbirlerine zarar vermeye başlıyor. Etrafımızda örneğini çok sık gördüğümüz bir ilişki modeli bu aslında.

Neden hep böyle olur? İki yaralı ruh bir araya gelir ve hep bir arıza çıkar...

- Çünkü dünyadaki en zor şey kendini tanımaya başlamak, kendinle ilgilenmek, iç yolculuğuna çıkmak. Ben bunları 33 yaşında yapmaya başlayabildim. Daha doğrusu 33’te kafam açıldı, 35’te yaptım. Bu çok zor bir yolculuk. Çünkü finalde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Karşılaştığın şeyle yaşamaya devam etmek zorundasın. Kendinden uzaklaşamazsın. Kendini olduğun gibi sevmek en zor şeylerden biri. İki kişi bir arada yaşarken bir süre sonra şu olabiliyor: Kendi canını acıtmamak için karşındakine saldırmaya başlıyorsun. Kendi içimize yönelmenin korkusuyla karşımızdakinin negatifliklerini, arızalarını görmeye başlıyoruz. Mesela birisi bana gelip “Sende şöyle şöyle bir şey var” dediğinde, “Acaba bunu ona söyleten şey ne?” diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü büyüdükçe dışardan gelen verilerin bizden bağımsız olduğunu unutuyoruz. Karşıdan gelen verinin benden bağımsız olduğunu düşündüğümde o kadar özgürleşiyorum ki! Yaşadığımız toplum zaten sürekli kendimizden şüpheye düşmemizi istiyor. Senin kendini sevmemeni istiyor.

Fotoğraflar: Muhsin AKGÜN

Evet, özgüvenimiz sürekli çalınıyor. Bir de yetiştiriliş tarzından dolayı geç yetişkin oluyoruz. İlişki arızaları bundan da kaynaklanıyor olabilir mi?

- Katılıyorum. Yetişkin olmanın getirdiği sorumlulukları farklı algılıyoruz. Bir yandan da “Ben böyleyim abi, yerse”ciliğe doğru evrildik. Dayanışmayı unuttuk. Her şeyin bize hizmet etmesini istiyoruz. İlişkilere baktığında mesela başta bir özellik hoşuna gidiyor. Adam diyor ki, “Bizim kız deli abi, o yapar”. Sonra bu laf, “Deli bu kadın, bitirecek beni”ye dönüşüyor. Sorun aslında şu: Kendini tanımadıkça karşındakine göre şekil alıyorsun. Ya da karşındaki biraz değişince “Sen çok değiştin” deniliyor.

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Ünlü restorandan NFT atağı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

21 Ağustos 2021
Özellikle mart ve nisan aylarında NFT (Non-Fungible Token) dünyası sıkça gündeme gelmiş, milyon dolarlık satışlar havada uçuşmuş, Beeple ve Pak başta olmak üzere dijital sanatçılar birer birer ‘star’ haline gelmiş, ünlü müzayede evleri peş peşe NFT dünyasına dahil olmuştu.

NFT’nin gazı bizde de kendini göstermiş, ünlülerden kahkahasını satışa çıkaran filan olmuştu.
Ama şöyle yenilikçi bir şey ortaya çıkmamıştı.
Nihayet gastronomi dünyasından ters köşe bir hareket geldi.
Neolokal’in sahibi şef Maksut Aşkar, markasını NFT olarak satışa çıkardı.
Nasıl mı?
5 adet orijinal Neolokal yemeğinin nasıl yapıldığını gösteren 15 saniyelik gif’ler hazırlandı ve bunlar NFT olarak Opensea’de satışa sunuldu.
90 günlük açık artırma sonunda Neolokal gif’lerine sahip olanları bir sürpriz daha bekliyor.

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Bodrum’da “Man O To” gecesi

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

20 Ağustos 2021
Elektronik müzikle pek ilgisi olmayan biri bile mutlaka bir yerde denk gelmiş, dinlerdinlemez de eminim büyüsüne kapılmıştır bu yumuşak tınılı şarkının.


Asıl adı Fabian Lamar olan, “modern zaman göçebesi” diye tanımlanan, Berlinli DJ ve prodüktör NU’nun 2017’de yayınlanmış “Man O To (Sen ve Ben)” şarkısından bahsediyorum.
Şarkının esas özelliği, Farsça sözlerinin Mevlana’nın Divan-Kebir’indeki “Sen ve Ben” isimli eserinden alınmış olması.
Şöyle diyor o sözler:
“Saadet zamanı; avluya doğru oturmuşuz, sen ve ben. Endamımız çift, suretimiz çift, ruhumuz tek, sen ve ben. Bulandıran palavralardan azâde, gamsız bir keyif, sen ve ben.
Sen ve ben, ne sen varsın ne de ben, bir olmuşuz aşk elinden.”
İşte bu klasikleşmiş hit şarkının sahibi NU, bu akşam Bodrum Yalıkavak’taki WU’da olacak. Benim gibi zamanında “Man O To” büyüsüne kapılmışlara şiddetle önerimdir.

Yazın son Bodrum sosyalleşmeleri

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