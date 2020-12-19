Koleksiyoner olmak da demokratikleşti

Nefise Karatay ve Mehmet Ali Erbil 2001 yılında Elele Dergisi’ne verdikleri kapak pozunun bugün bir ikon haline geleceğini nereden bilebilirlerdi?

Öyle bir poz ki, bugün bile hâlâ konuşuluyor, Whatsapp’larda görsel olarak kullanılıyor. Önceki gün Şokopop’ta yeniden bu çıplak poza denk gelince şunları düşündüm:

◊ “Şimdi her iki ünlü de başka başka yollarda. Bu pozun gündeme gelmesinden utanıyor olabilirler mi?” İkonik poza dair en çok bu yorum yapılıyor.

Özellikle Nefise Karatay’ın evli oluşunun altı çiziliyor.

Bu yorumları yapanları hiç anlamıyorum. Evet, geçmiş geçmişte kaldı tamam da, insan geçmişte yaptığı bir çekimden neden utansın? Zorla mı yapmış? Yo, hayır.

Üstelik çok güzel bir fotoğraf. Kimse kötü bir şey söyleyemez bu pozla ilgili.

Gayet estetik gayet şık.

◊ “Şimdi böyle pozlar verecek bir ünlü çift yok” deniliyor. Doğru, yok.

Ama o zamanın ünlüleri de seviyordu medyaya böyle işler çıkarmayı. Konuşulmayı, ses getirmeyi seviyorlardı.