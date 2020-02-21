Klişe savaşçısı Tuvana’ya tam destek

Müzisyenin klişesi “Gece gündüz stüdyodaydık, çok emek verdik” ise oyuncunun klişesi de bellidir: “Çekimler sırasında çok eğlendik.”
Tuvana Türkay adlı oyuncu bu berbat klişeyi kullanan sıkıcı biri olmak istememiş işte.
Oynadığı filmdeki partneri Onur Tuna’nın o klişeyi kullanmasına atıfta bulunarak, şıkırtılı galanın tam orta yerinde, “Hiç o klişelere girmeyeceğim” diyerek şahane bir kahkaha atmış.
Dibine kadar samimi davranmış.
Ve fakat o da ne?
O geceden sonra herkes Tuvana Türkay’ın üzerine yürüdü.
“Çok terbiyesiz”, “Ne kadar ayıp!” filan diye...
Çünkü istenilen şey belli:
Hanım hanımcık çıksın, kameralara tatlı tatlı gülümseyerek “Çok eğlendik, çekimler sırasında nasıl da uyumlu bir ekiptik” gibi üç cümlelik o beylik lafları söylesin ve işini bitirsin...
Tuvana Türkay tam aksini yapıp içinden geldiği gibi davrandığı için ayıplanıyor.
Ayarları bozduğu için terbiyesiz diyerek karalanıyor.
Oysa Tuvana Türkay iyi bir şey yapmış: Klişeye teslim olmamış.
Sonradan yaptığı açıklamada bile teslim bayrağını çekmemiş.
Kesinlikle doğru yolda.
Darısı diğer sıkıcı ve sette hep çok eğlendiğini söyleyen oyuncuların başına...
Yapma bana lagalugalation
Türk pop müziği şahane bir şekilde evriliyor.
En çarpıcı ve soluk kesen misal:
Yasemin Mori’nin dün yayınlanan “Rampa Stampa” adlı yeni şarkısı ve videosu.
Şarkı; sözlerinden tut da peş peşe kullanılan güncel sound’lara kadar şahane bir melez.
İçinde her şey var. Lunapark gibi.
Şarkıda en bayıldığım söz ise “Yapma bana lagaluga”nın bir versiyonu olan “Yapma bana lagalugation” oldu.
Bir de “Nihilim sana bin kaç gündür” dizesi.
Kısacası:
Epeydir sesi soluğu çıkmayan, Edis’e yazdığı ve onunla beraber söylediği şarkıdan (Sevişmemiz Olay) ibaret sanılmaya başlanan Yasemin Mori’nin dönüşü hayli evlere şenlik oldu.
Kendisini içtenlikle kutlamalı derim Hande Yener ve Demet Akalın adlı kız kardeşleri...
10 yaşındaki
Atakan’ı görünce...
Herkesin konuştuğu 10 yaşındaki Atalan Kayalar’ı görünce düşündüklerim:
◊ Netflix bağımlılığına ara verip geceleri biraz kitap mı okusam?
Ayıptır yani, her gece 10 bölüm dizi izle dur...
◊ Atakan’ın okuduğu kitaplardan bazılarını ilk okuduğumda sıkılmıştım.
Atakan hiç sıkılmıyor mu acaba?
◊ Yeni neslin önündeki örnekler bir tek YouTube fenomenleri gibi duruyordu.
Şimdi Atakan gibi bambaşka bir örnek çıktı karşılarına.
Denge kuruldu.
◊ Atakan gibi çocuklar olduğu sürece geleceğimiz sağlam. Bakın ne söylemiş:
“Okuldan önce felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum.”
Klişe savaşçısı Tuvana’ya tam destek
Müzisyenin klişesi “Gece gündüz stüdyodaydık, çok emek verdik” ise oyuncunun klişesi de bellidir: “Çekimler sırasında çok eğlendik.”
Tuvana Türkay adlı oyuncu bu berbat klişeyi kullanan sıkıcı biri olmak istememiş işte.
Oynadığı filmdeki partneri Onur Tuna’nın o klişeyi kullanmasına atıfta bulunarak, şıkırtılı galanın tam orta yerinde, “Hiç o klişelere girmeyeceğim” diyerek şahane bir kahkaha atmış.
Dibine kadar samimi davranmış.
Ve fakat o da ne?
O geceden sonra herkes Tuvana Türkay’ın üzerine yürüdü.
“Çok terbiyesiz”, “Ne kadar ayıp!” filan diye...
Çünkü istenilen şey belli:
Hanım hanımcık çıksın, kameralara tatlı tatlı gülümseyerek “Çok eğlendik, çekimler sırasında nasıl da uyumlu bir ekiptik” gibi üç cümlelik o beylik lafları söylesin ve işini bitirsin...
Tuvana Türkay tam aksini yapıp içinden geldiği gibi davrandığı için ayıplanıyor.
Ayarları bozduğu için terbiyesiz diyerek karalanıyor.
Oysa Tuvana Türkay iyi bir şey yapmış: Klişeye teslim olmamış.
Sonradan yaptığı açıklamada bile teslim bayrağını çekmemiş.
Kesinlikle doğru yolda.
Darısı diğer sıkıcı ve sette hep çok eğlendiğini söyleyen oyuncuların başına...
Yapma bana lagalugalation
Türk pop müziği şahane bir şekilde evriliyor.
En çarpıcı ve soluk kesen misal:
Yasemin Mori’nin dün yayınlanan “Rampa Stampa” adlı yeni şarkısı ve videosu.
Şarkı; sözlerinden tut da peş peşe kullanılan güncel sound’lara kadar şahane bir melez.
İçinde her şey var. Lunapark gibi.
Şarkıda en bayıldığım söz ise “Yapma bana lagaluga”nın bir versiyonu olan “Yapma bana lagalugation” oldu.
Bir de “Nihilim sana bin kaç gündür” dizesi.
Kısacası:
Epeydir sesi soluğu çıkmayan, Edis’e yazdığı ve onunla beraber söylediği şarkıdan (Sevişmemiz Olay) ibaret sanılmaya başlanan Yasemin Mori’nin dönüşü hayli evlere şenlik oldu.
Kendisini içtenlikle kutlamalı derim Hande Yener ve Demet Akalın adlı kız kardeşleri...
10 yaşındaki
Atakan’ı görünce...
Herkesin konuştuğu 10 yaşındaki Atalan Kayalar’ı görünce düşündüklerim:
◊ Netflix bağımlılığına ara verip geceleri biraz kitap mı okusam?
Ayıptır yani, her gece 10 bölüm dizi izle dur...
◊ Atakan’ın okuduğu kitaplardan bazılarını ilk okuduğumda sıkılmıştım.
Atakan hiç sıkılmıyor mu acaba?
◊ Yeni neslin önündeki örnekler bir tek YouTube fenomenleri gibi duruyordu.
Şimdi Atakan gibi bambaşka bir örnek çıktı karşılarına.
Denge kuruldu.
◊ Atakan gibi çocuklar olduğu sürece geleceğimiz sağlam. Bakın ne söylemiş:
“Okuldan önce felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum.”