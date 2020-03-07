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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Kimi bayılıyor kimi nefret ediyor: O bir koronastar!

7 Mart 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın videolarını önce WhatsApp grupları paylaşmaya başladı.

Kimi bayılıyor kimi nefret ediyor: O bir koronastar

Çünkü bir YouTube kanalına koronavirüsle ilgili gayet iç rahatlatan ve herkesin anlayabileceği türden açıklamalar yapmıştı.

Konuşması akıcıydı, rahattı ve dikkat çekiciydi.

Herkes o videoyu gönderiyordu birbirine. Ben de o sayede keşfettim Oytun Erbaş’ı. Sonra deyim yerindeyse bir ‘koronastar’ oldu Oytun Erbaş. Sürekli bu konuda yeni demeçler vermeye başladı.

Gördüğü müthiş ilgi sonrası bu kez sevenleri kadar sevmeyenleri de oluştu.

Ekşi Sözlük’te şu anda hakkında yazılmış 81 tane ‘entry’ var mesela.

Bazısı “Bayılıyorum, adam haklı beyler” diyor. Bazısı da “Yeni şovmenimiz, verdiği tüm bilgiler yanlış” diye yerden yere vuruyor Erbaş’ı. Ortası yok yani.

Son olarak doktorlar da onun bazı tezlerini eleştirmeye başladı.

Özellikle de, Asyalı erkeklerin virüsten daha çok etkilenmesinin nedeni olarak açıkladığı ACE/2 protein tezini...

Sonuç ne olursa olsun:

Tıpkı deprem zamanı kimi uzmanların daha çok ön plana çıkması ve ilgi görmesi gibi Doç. Dr. Oytun Erbaş da bu dönemin ‘starı’ oldu. Ben ne zaman çıkıp bir şey söylese ilgiyle dinliyorum, doğruya doğru.

Galiba sırrı burada: İnandığı ya da bildiği şeyleri samimi bir şekilde aktarabilmesinde...

Şehirde son durum

YAKINDA...

New York’un ‘cupcake’leri ve pasta çeşitleriyle meşhur ikonik markası Magnolia Bakery’sini tatlı sevenler yakından biliyordur.

Ya da tatlı sevmeyip sadece New York aşığı olanlar...

İşte o marka yakında İstanbul’a geliyor.

Emaar’da açılacak Magnolia büyük olasılıkla yaz başına yetişecek.

Unutmadan; dünya üzerinde 20’den fazla şubesi olan Magnolia’nın İstanbul şubesi aynı zamanda Avrupa’da açılan ilk Magnolia olacak.

SONAR’A GİTMELİ...

Perşembe günü başladı, bugün de son günü.

Dördüncü kez Zorlu PSM’de yapılan Sonar’dan bahsediyorum.

Ve yeri gelmişken bu istikrarlı vaziyet nedeniyle hem festivali buraya getiren Zorlu PSM’cileri hem de Sonar’ın yurtdışı ekibini teker tekler tebrik ediyor ve öpüyorum.

Çünkü sadece sıradan bir elektronik müzik festivali değil Sonar.

Kapsamı geniş. Teknolojik yeniliklere ve yaratıcı tüm alanlara açık.

Misal: Mimar Begüm Aydınoğlu’nun Sonar’a özel yaptığı, 3D printer ile üretilmiş dört metre yüksekliğindeki kolon prototipini mutlaka görmeniz lazım.

 

 

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