Kerimcan’ın finalde verdiği mesaj

Yerli popüler kültür aleminde hafta sonu tek bir isim konuşuldu:Kerimcan Durmaz.
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
İyi bir koreografiyle gerçekten hissederek dans etmek bizim müzik dünyasında pek olan bir şey değildir maalesef.
Kerimcan bunu da başarmış videosunda.
Laf olsun diye dans etmemiş, hakkını vermiş.
Peki ya şarkı?
Peşimde şarkısı ona buna laf yetiştirme ve marka tekerlemesi üzerine kurulu. Çok şahane bir şarkı değil. Ama eğlenceli mi eğlenceli.
Elbette sesi bolca‘auto-tone’a boğmuşlar.
Ama zaten hip hop, rap şarkılarını söyleyen herkes aynı şeyi yapıyor.
Neden müzik yapıyorlar
Reynmen, Enes Batur, Berkcan Güven, şimdi de Kerimcan Durmaz.
Belki arada adını unuttuklarım vardır.
Neden sosyal medya fenomenlerinin hepsi bir noktada müzik yapmaya yöneliyor?
Gerçekten dertleri müzik yapmak mı, yoksa daha çok tık almak uğruna mı yapılıyor bu müzik videoları?
Asıl mesele şu galiba:
İçerikleri bir noktada tükendiği için hepsi müziğe sarılıyor.
Nereye kadar “challenge” videosu çekebilirsiniz ki?
Bir noktada sizi takip eden de sıkılır.
Müzikte ise her şey var. Kendini daha çok ifade edebilir, yaratıcılığını sonuna kadar kullanabilir, takipçine bambaşka dünyalar sunabilirsin.
Şu anda en çok izlenen iki video sahibinin; Enes Batur’un “Ayaz”la, Kerimcan Durmaz’ın “Peşimde” ile yaptığı tam da bu.
En çok merak ettiğim...
En çok merak ettiğim şey de şu: İşi sadece müzik yapmak olanların, yani gerçek müzisyenlerin fenomenlerin yaptığı müziği nasıl buldukları...
Ciddiye almıyorlar mı?
Kıskanıyorlar mı?
Yeni dünyanın, yeni anlayışın yeni müziği
bu mu diyorlar?
Gerçekten merak ediyorum...
Kerimcan’ın finalde verdiği mesaj
Yerli popüler kültür aleminde hafta sonu tek bir isim konuşuldu:Kerimcan Durmaz.
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
İyi bir koreografiyle gerçekten hissederek dans etmek bizim müzik dünyasında pek olan bir şey değildir maalesef.
Kerimcan bunu da başarmış videosunda.
Laf olsun diye dans etmemiş, hakkını vermiş.
Peki ya şarkı?
Peşimde şarkısı ona buna laf yetiştirme ve marka tekerlemesi üzerine kurulu. Çok şahane bir şarkı değil. Ama eğlenceli mi eğlenceli.
Elbette sesi bolca‘auto-tone’a boğmuşlar.
Ama zaten hip hop, rap şarkılarını söyleyen herkes aynı şeyi yapıyor.
Neden müzik yapıyorlar
Reynmen, Enes Batur, Berkcan Güven, şimdi de Kerimcan Durmaz.
Belki arada adını unuttuklarım vardır.
Neden sosyal medya fenomenlerinin hepsi bir noktada müzik yapmaya yöneliyor?
Gerçekten dertleri müzik yapmak mı, yoksa daha çok tık almak uğruna mı yapılıyor bu müzik videoları?
Asıl mesele şu galiba:
İçerikleri bir noktada tükendiği için hepsi müziğe sarılıyor.
Nereye kadar “challenge” videosu çekebilirsiniz ki?
Bir noktada sizi takip eden de sıkılır.
Müzikte ise her şey var. Kendini daha çok ifade edebilir, yaratıcılığını sonuna kadar kullanabilir, takipçine bambaşka dünyalar sunabilirsin.
Şu anda en çok izlenen iki video sahibinin; Enes Batur’un “Ayaz”la, Kerimcan Durmaz’ın “Peşimde” ile yaptığı tam da bu.
En çok merak ettiğim...
En çok merak ettiğim şey de şu: İşi sadece müzik yapmak olanların, yani gerçek müzisyenlerin fenomenlerin yaptığı müziği nasıl buldukları...
Ciddiye almıyorlar mı?
Kıskanıyorlar mı?
Yeni dünyanın, yeni anlayışın yeni müziği
bu mu diyorlar?
Gerçekten merak ediyorum...