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Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Kahvaltı sosyalleşmesi için bugün nereye

Onur Baştürk

Onur Baştürk

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Kahvaltı sosyalleşmesi için bugün nereye

14 Kasım 2020

Malum, bizde kahvaltı sosyalleşmesi diye bir şey var.

Özellikle hafta sonları uzun saatlere kadar yayılan bir durum bu.
Hafta içi avokadolu yumurtası ve ‘americano’sundan vazgeçmeyen, ‘hep fit kalmalıyım’ düşüncesinde olan bile hafta sonu kahvaltı sosyalleşmesi olduğunda kendini pişilerin, simitlerin, reçellerin, türlü peynir çeşitleri ve menemenlerin havada uçuştuğu bir masada mutlu mesut bulabiliyor.
İlki ne kadar bireysel ve hızlıysa, diğeri, yani serpme olan bir o kadar kalabalık ve ‘uzun oturmalık’.
O zaman hafta sonu kahvaltıya nereye gitsem diye düşünenlere gelşin:
Kahvaltı sosyalleşmesi için bugün nereye
◊ SERPMECİLERE: Karacabey Künefe (Maltepe), Vosvos Cafe (Beykoz), Ethemefendi Kahvaltı, Galata Galista, Kanlıca Teras, Emek Cafe (Yeniköy), Çeşme Bazlama Kahvaltı (Nişantaşı), Nezih Kebap (Rumelihisarı), Cabbar (Nişantaşı), Sade Kahve (Rumelihisarı).
Kahvaltı sosyalleşmesi için bugün nereye

◊ YENİ NESİL KAHVALTICILARA: Minoa (Akaretler), Gabfoods (Kuruçeşme), Isola (Bomonti), Setup (Kabataş), Kruvasan (Nişantaşı), Apartıman (Yeniköy), All Sports Bakery (Etiler), Padoca (Reşitpaşa), Misk (Reşitpaşa), Prep (Reşitpaşa).


Menü fiyatlarıyla aranız nasıl
Yıllardır o restoran senin bu kafe benim gezip durduğumdan, hayatımın yüzde 90’ı dışarıda geçtiğinden olsa gerek, insan menü fiyatlarının sürekli artmasına bir süre sonra alışıyor. Hatta bağışıklık kazanıyor. Üç lira beş lira artışları bazen fark ediyorsun, ama “Ne yapalım” diyorsun, “Dışarıda takılıyorsam bedeli bu galiba.” Ben ilk kez annemle ünlü bir restorana gittiğimde fark etmiştim. Annem, “Bu yemeğe bu kadar para verilir mi?” dediğinde...
İnsan çocukluğundaki o eşiği hızlı bir şekilde unutuyor.
Her şeyin fiyatına hakim olduğun ortadirek eşiğini. Doğrusu benim o eşiği hatırlamam karantina sayesinde oldu. Evde yemek yapınca.
Yemek için kullanılan malzemelerin fiyatlarına hakim olunca...
Ama doğruya doğru, o günler geride kaldı. Şimdi yine yeniden dışarıdayım ve menülerde giderek artan fiyatları hepiniz gibi ben de gözlemliyorum.
Bir yandan diyorsun, mekanların şu şu maliyetleri onlar ne yapsın?
Onca sene bu sektör üzerine yazıp içince o tarafı da anlıyorsun. Yine de, iki arada bir dere durumu işte. Sahi sizin menü fiyatlarıyla aranız nasıl?

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Ne diyelim, kısmet mi?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

13 Kasım 2020
Uçağa bindiniz. Gideceğiniz yere vardınız.

İki gün, hatta bir gün sonra şöyle bir telefon gelebilir:
“Bindiğiniz uçaktaki yolculardan biri pozitif çıktı. Lütfen bulunduğunuz yerden 14 gün boyunca ayrılmayın.”
Bir arkadaşımın iş arkadaşının başına geldi:
İstanbul’dan İzmir’e uçakla gitti.
İki gün sonra bu telefonu alınca İstanbul’a geri dönemedi.
İşi ve ailesi İstanbul’da olduğu halde...
14 gün boyunca İzmir’de kaldı.

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Şehrin kurtarıcısı güncel sanat

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

11 Kasım 2020
Şehir tek kelimeyle ölü gibi.

Tek hareket sanatta var.
Mamut Art ve Artweeks Akaretler organizasyonları daha yeni bitti.
Özellikle Mamut Art’ta keşfedilecek çok sanatçı vardı.
Randevulu bir şekilde tüm eserleri gördük, genç sanatçıların hepsiyle tanışamasak da en azından instagram’daki tanıtım videolarını izledik.
Bomontiada’nın ortamı da güzeldi.
Monochrome’un açık alanında kahve içtik, oradan çıkıp ‘Bomonti’nin Lucca’sı Isola’da kokteyl içtik.

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Şimdi de avukatlık hikâyeleri geliyor

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

9 Kasım 2020
Şu sıra yerli dizilerde psikiyatristlerin terapi hikayelerinden geliştirilen hikâyeler revaçta. Yakında bunlara yeni bir dalga daha eklenecek: Avukatların hikâyeleri.

Bir yapım şirketi ünlü bir avukatla bu konuda çalışmaya başlamış bile. Anlaşılan o ki, bu “gerçek hayat hikâyesi” akımından dalga dalga tüm meslek dalları nasibini alacak...

‘Ben fiyat konuşmam’
Pazartesi pazartesi herkese Bülent Ersoy coşması diliyorum.
Malum, divalar divası Bodrum’da 40 milyon liraya iki villa aldı ve şöyle konuştu:
“Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok. Çok beğendim ve iki villayı da aldım.”
Sadece Bülent Ersoy’a özgü bir şey değil bu aslında.
Bazı insanların sürekli dilindedir bu “Ben fiyat konuşmam” klişesi.

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Bir adet ZZD Zoraki zincirleme Dallas

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

8 Kasım 2020
Yıl bitmeden kesin kanaat: 2020’nin magazini de ultra sıkıcı.

Dile dolanan bir Ajda’nın satılamayan evi vardı (bir türlü satılamayan Adnan Şen malikânesini konuşan Beverly Hills alemine inat bizim ellerin ‘Ajda house’u var, rica ederim).
Bir de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi var dile dolanmaktan kördüğüm olan.
O ilişki de bitmiş işte.
Hatta haberlere bakarsanız yeni bir “üçüncü kişi” var ortada.
Cem Yılmaz’ın kendisi reddetti ama magazin diyarları ısrarla üçüncü kadını sürüyor satranç tahtasının üstüne Serenay’a alternatif olarak.
Cem aslında ondan hoşlanıyormuş, vesaire.
Serenay’a da sormuşlar, “Takipten çıkmışsınız o üçüncü kişiyi” filan filan.

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Sabahın beşinde...

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

4 Kasım 2020
Sabahın beşinde pat diye uyandım.

Garip, kaç zamandır öyle.
“Çünkü rüyalarım tam o saatte bitiyor” diye kendimle dalga geçtim.
Sabahın beşi, gıcık bir saat.
Tekrar uyusam mı diyorsun ya da kalkıp hayata başlasam mı?
Ve sonra hızla akan düşünceler nehrinde buluyorsun kendini:
Misal, oturduğum apartmanı düşündüm.
Ne kadar sağlam acaba diye.

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Bu kış neredesin

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

2 Kasım 2020
Koronanın en çok yaradığı şey iç turizm olabilir.

Yazın memleketin sadece güneyine değil, farklı bölgelerine gidip keşfedenler bu kış da aynı şeyin peşinde koşacak.
Şimdilerde en çok duyduğum şey bu zaten:
“Kışın Kapadokya’ya mı gitsek?”
Evet, belli ki Kapadokya en çok tercih edilen yerlerden biri olacak. Otel alternatiflerinin çeşitliliği dolayısıyla.
İkinci sırada şehirlere yakın, arkadaş grubuyla beraber konaklanıp kapatılabilecek küçük oteller var. Üçüncü sırada kayak otelleri.
Dördüncü sırada ise yine güneydeki tatil beldeleri var. Hatta bu kez “gidip de dönmeyenler” çok olacak güneyden. Şu sıra mesela Bodrum’un kış nüfusunun geçen yıla göre çok daha fazla olacağı konuşuluyor.
Tabii tüm bunlar son dakikada bir şehirler arası seyahat yasağı gelmezse geçerli olacak...

Büyük sıfırlama

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YouTuber’ların lüks otomobilleri

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

1 Kasım 2020
Daha önce Enes Batur’un lüks otomobili gündeme gelmişti.

Şimdi de Danla Bilic 1 milyon 350 bin liralık cipi ile konuşuluyor.
Elbette YouTuber’lar iyi kazanıyor, bunda tuhaf bir şey yok. Bu olaydaki tek hayal kırıklığı şu: Yeni nesilden umutluydum ben.
Daha farklı bir yaşam tarzları olur, başka şeylerin peşinde koşarlar diye umuyordum.
Gayet yanılmışım. İyi para kazanınca ilk akıllarına gelen hemen en havalısından pahalı bir araba sahibi olmak.
Demek ki anne babalarından farklı düşünmüyorlar.
Kendilerini böyle iyi hissediyorlar.
Üzücü.

Nusret’in

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O belgeseli izledikten sonra herkesin sorduğu soru

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

31 Ekim 2020
David Attenborough’nun belgeselini izlemiş olanlarda hep aynı duygu:“Acaba ben dünya için ne yapabilirim?”

Belgeselin ilk 1 saatinde aslında bildiğimiz, o üzücü şeyleri söylüyor Attenborough.
Dünya giderek ısınıyor, mercan resifleri ölüyor, ormanlar yok oluyor...
Ama sona doğru çözüm önerilerini sıralayınca diyorsun ki, “Aslında dünyanın yeniden eskisi gibi olması o kadar da zor değilmiş”.
Bu arada Attenborough’nun belgeselde değil ama “Başka ne yapılmalı?” diye soranlara söylediği bir şey daha var:
“Her türlü israfı durdurun. Güç israfını, yiyecek israfını ve plastik israfını.”
Durdurulamayan noktada atıklar ne yapılmalı peki?
Deezen’da okudum. 21’inci yüzyılın zeki tasarımcıları bu konuda hepimize ilham veren türden işler yapıyormuş meğer.

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Kenan ve Beren’in yıllar önceki ‘fanus gecesi’

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

30 Ekim 2020
Tam da herkesin yaşadığı gibi bir ilişki yaşıyorlar.

Kırılıp dökülmeleriyle, birbirlerine bazen aşırı yakın bazen de aşırı uzak olmalarıyla, kopmak isteyip de bir türlü kopamayan halleriyle...

İlişkilerinin, evliliklerinin başlangıcı pek romantikti ama, tipik bir ünlü âşık çift masalı hiç olmadı onlarınki.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden bahsediyorum.

L’Officiel Dergisi’ne verdiği röportajda şöyle söylemiş Beren:

“Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışır ve evde hissedersin.

Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz.

Bizim öyle oldu.

Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık.

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Adadan bildiriyorum

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

28 Ekim 2020
En son pandemi öncesi gittiğim Şişli’deki bomontiada (neden o ‘b’yi küçük yazarlar, yıllardır çözemedim), etrafını sarmalayan Dubai gökdelenlerinin ortasında bir Berlin havasındadır her daim.

Telaşa mahal yok, bu hava aynen devam ediyor.
Evet, Babylon açık değil.
Ama Monochrome ve The Populist’in açık alanları burayı canlı tutmaya devam ediyor.
Önceki gün Mamut Art Project dolayısıyla yolum düştü bu ‘adaya’.
Monochrome’un en üst katı Mamut’a ayrılmış.
Bu yılki 1500 başvurunun arasından seçilen sanatçılar ve işleri sergileniyor o katta.
Düzenlenmeyi Studio Mada yapmış.

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Hafta sonu şehir nasıldı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

26 Ekim 2020
Sosyal hayat kelebeğiniz hafta sonu uçtuğu noktalardan mini gözlem raporu paylaşıyor. Buyurunuz...

◊ Tabii ki bir numaralı gündem virüstü. Bin kez “Çember daralıyor” cümlesini işittim.
Ek olarak, korku filmlerine layık şu cümleyi: “Kaçış yok, hepimize bulaşacak”.
◊ En dikkat etmeyen bile artık korkmaya, çekinmeye başlamış, “Bir süre evden çıkmasam mı?” diyordu.
◊ Buna rağmen hafta sonu gittiğim çoğu mekan kalabalıktı. Elbette herkes açık alanı olan yerlerde oturuyordu.
◊ Ben de açık alanı olan yerlerde sosyalleştim. Cuma gecesi Kadıköy’deki DoubleTree by Hilton Otel’in tepesinde konuşlanmış Hood’un terasında.
Cumartesi ise önce Kemer Country Club’ın kafesindeki balkonda, sonra Bebeköy’deki Momo’nun açık alanında.
◊ Uçuk kaçık tasarım maskesiyle birkaç kişi, “Hatırladınız mı, şurada tanışmıştık” diyerek yanıma geldi.

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Aslında iki kadını birden sevmiyor

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

25 Ekim 2020
Herkesin dilinde “Sadakatsiz” dizisindeki o vurucu konuşma var.

Hani Caner Cindoruk’un oynadığı Volkan karakteri şöyle bir konuşma yapıyor ya:
“Evli olmak âşık olmaya engel değilmiş.
İkisini de aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden...
İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?”
Karşısındaki, “Nasıl olur böyle bir şey? Delirdin mi?” diye tepki gösterince Volkan bu kez şöyle diyor:
“Beni anlamıyorsun. İnsan yaşamadan anlamıyor.”
Doğruya doğru, söylediği sözler tartışma yaratsa da Volkan karakterini gayet samimi buldum ben.

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Kenan ve Sinem’in hastane çıkışı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

24 Ekim 2020
Ünlü çiftler bebek sahibi olduklarında genelde köşe bucak kaçar.

Hem bebeğin yüzü görünsün istemezler hem de yaşanan durumu fazlasıyla abartırlar.
Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin, kızları Lalin dünyaya geldikten sonra hastane çıkışı görüntüleri ise tam tersiydi:
◊ Bir kere aşırı mütevazıydı.
◊ Sinem Kobal eşofmanlı, en sade haliyle çıktı medyanın karşısına.
Başkası olsa süslenebilir, hatta medya karşısına çıkmak istemeyebilirdi.
◊ Kenan İmirzalıoğlu cool’du, kızı Lalin’i sakin bir şekilde arabaya bıraktıktan sonra medyaya röportaj verecek kadar cool.
◊ Kısacası, bir Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti gibi durumu abartmıyorlardı.

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Hayallerin tarzı hayli İskandinav

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

23 Ekim 2020
İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından birinde yer alan Versus Art Project adlı sanat galerisindeyim.

Galeri yeni sergileri “Ölçek”in açılışını gün içinde geniş bir zamana yaymış.
İçeride fazla kalabalık olmasın diye.
Ben de o zaman dilimindeki saatlerden birini seçip galeriye yollanıyorum.
Sergiden önce Versus’un konuşlandığı tarihi binaya dikkat kesiliyorum, müthiş.
Merdivenler bile sanat eseri gibi.
Ama apartmandan dışarı sokağa çıkınca ortam hayli nargile.
Oradan caddeye çıkıp meydana yürüyorum.

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Romantik yolculuğumun açlık oyunlarına dönüşmesi

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

21 Ekim 2020
Sabahın kör vakti. En azından benim için kör vakti: Saat 07.15. Kadıköy’deki Söğütlüçeşme İstasyonu’nda tren bekliyorum.

Eskişehir’e gideceğim. En son 10 yıl önce gitmiştim.
O zaman da trenle. Ama Haydarpaşa’dan.
Söğütlüçeşme’yi görünce insanın gözü ister istemez Haydarpaşa’yı, oranın nefes kesen tarihi ambiyansını arıyor/anıyor. Söğütlüçeşme İstasyonu sanki şöyle diyor insana: “Niye geldin ki, git evine yat”. Soğukta bekliyorsun bir kere. Oturacak, kahve/su alacak bir yer yok.
Belli bir saate kadar perona da geçirmiyorlar, garip bir yerde bekletiyorlar, filan.
Dahası ben aç, susuz, telaşla çıkmışım evden.
Sanıyorum ki trende bir şey yer içerim. Heyhat, pandemi nedeniyle elbette tren içinde yeme-içme hizmeti rafa kalkmış.
Bahtsız bedevinin çaresiz sonucu:

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O Madonna’dan bu Madonna’ya

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

19 Ekim 2020
Cuma akşamı erken saatlerde bir popüler mekan...

20’li yaşlardaki bir grup genç Madonna’nın “Like A Prayer” şarkısı çalmaya başladığı anda dans etmeye başlıyor.
Sadece bu şarkı değil, DJ’in peş peşe üzerimize sağanakladığı tüm 80’ler, 90’lar şarkılarında da acayip coşkulular.
Hatta acemice de olsa sözleri ezberlemişler. Çığlık çığlığa söylüyorlar.
Onların bu eski şarkıları sahiplenme hali ister istemez bir zaman tüneline yol açıyor bünyede.
Yıl 1989...
“Like A Prayer” albümü yeni çıkmış.
Kaset kartonetine sinmiş ağır ama güzel bir koku var.

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Mabel Matiz’in yeni klibi

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

18 Ekim 2020
Mabel Matiz’in “Toy” adlı yeni şarkısı ve klibine dair YouTube’daki en çarpıcı yorumlardan biri şöyle:Postmodern bir ilahi gibi.Gerçekten de şarkıda öyle bir hava var.

Yanı sıra bir de şunlar:
◊ “Toy”, Mabel Matiz’in aynı havayı taşıyan “Mendilimde Kırmızım Var” videosunun bir tür devam filmi gibi.
◊ Mabel Matiz, Anadolu’nun farklı bölgelerini ve etnik motiflerini kliplerinde bolca kullanarak Türkiye tanıtım elçisi gibi çalışıyor.
Bu kez de Fethiye’deki Kayaköy’de çekmiş klibi.
◊ Doğrusu Türkçe pop videolarında semazen görmeye alışkın değiliz.
Bu anlamda bu video bir ilk diyebiliriz.
◊ Videodaki semazenlerin başında Uzakdoğu stili hasır şapkanın beyaz bir versiyonunun olması elbette dikkat çekici.Yanı sıra semazenlerin eteklerinde led ışık olması da...

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Şehirden notlar

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

17 Ekim 2020
Şehrin hafta içi enerjisinden bir tatlı özet: Galerisiyle, pub’ıyla, mağazasıyla, gizli barıyla, açılamayan mekanıyla...

◊ CADDEBOSTAN’DA BİR GALERİ
Caddebostan’da, Bağdat Caddesi’ne paralel sokakta, mazisi henüz çok yeni bir sanat galerisindeyim.
Galerinin adı 11.17.
Bağdat Caddesi ve civarı bir kentsel dönüşüm cenneti gibi geliyor bana.
Galerinin olduğu sokak da öyle. Tüm apartmanlar yenilenmiş.
Hepsi birbirine öykünmüş, klon apartmanlar...
Eskiler arada hemen sırıtıyor. Garip bir his. Zaten:

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