Korona korkusu sebebiyle artık sosyal ortamlarda kimse kimseyle yanak yanağa öpüşmüyor, hatta tokalaşmıyor bile.
Böylece öpüşüp tokalaşmayınca bozulan, alınanlar en azından bir süre tarih olacak.
İyi oldu yani.
Gerçi bir de işin tam tersi var.
“Aman ne koronası, boş ver gel öpüşelim” diyerek daha büyük bir coşkuyla şap şup öpüşenler.
“Koyver gitsin” kategorisinden bu coşkuyu ne yapacağız bilmiyorum.
Serenay açılımı
Defne Samyeli’nin Alem Dergisi’ne verdiği karlar üstündeki mayolu pozları görünce tabii ki ilk akla gelen maalesef şu oluyor:
Serenay açılımı!
Belli ki iddialı bir şey yapmak, gündeme gelmek istemiş Samyeli.
Bir de dergideki röportajında bahsettiği biletli satılacak, konser salonlarında olmasını planladığı yeni şovunu tanıtmak...
Ama daha çok ön plana çıkan kar üstündeki mayolu pozları ve bazı karelerde bacaklarına yapılan photoshop’un aşırılığı oldu ne yazık ki...
Bu fotoğrafta olduğu gibi...
Yeniden tanışalım
Geçtiğimiz günlerde bir davette yine birini tanıyamadım.
Karşımdaki hayli bozuldu, “Bu beşinci tanışmamız” diyerek...
Alttan aldım, maalesef çok kişiyle tanışınca böyle oluyor filan diye kibar kibar geveledim ama baktım sürekli iğneli laflar yiyorum, “O zaman altıncı tanışmada görüşmek üzere” deyip ayrıldım olay yerinden.
Efendilik de bir yere kadar...
En küçük alternatife
bile karşılar
Taksiciler şimdi de kiralık scooter uygulaması ‘Martı’ya kafayı takmış.
Pes diyor, başka da bir şey diyemiyorum.
En küçük alternatife bile karşılar...
Bunlarla uğraşmak yerine kendilerine çekidüzen vermekle meşgul olsalar daha iyi değil mi?
Başıma gelen güncel bir örnek: Daha dün tam dört taksi şoförü “Ben o tarafa gitmiyorum” dedi.
Üstelik araçlarına bindikten sonra.
Sürekli in-bin yaptım yani...
Lady
Gaga bile...
Lady Gaga önceki gün yeni single’ı “Stupid Love”ın billboard tanıtımlarından birini paylaştı Instagram’da.
Hani Demet Akalın yapsa “Billboard tanıtımını neden paylaşmış ki? Çok demode” der, ayıplarız.
Koskoca Lady Gaga bile yapmış işte.
Kesin dijital platformların işi...
Bu virüs kesin Amerika’nın işi diyen komplo teorisyenleri yanılıyor.
Bence kesin dijital platformların işi.
Virüs sayesinde eve kapanmalardan en çok onlar kârlı çıkacak çünkü.
Bugün Altın Kelebek günü
46’ncı kez yapılacak törenimiz bu akşam Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek ve biz kırmızı halı sunucuları (Cengiz Semercioğlu, ben ve ‘gardırop cadısı’ Hande Can) tören öncesi davetlilerle kısa sohbetler yapacağız.
Gece için heyecan dorukta.
İzlemeyi unutmayın...
İyi oldu...
Korona korkusu sebebiyle artık sosyal ortamlarda kimse kimseyle yanak yanağa öpüşmüyor, hatta tokalaşmıyor bile.
Böylece öpüşüp tokalaşmayınca bozulan, alınanlar en azından bir süre tarih olacak.
İyi oldu yani.
Gerçi bir de işin tam tersi var.
“Aman ne koronası, boş ver gel öpüşelim” diyerek daha büyük bir coşkuyla şap şup öpüşenler.
“Koyver gitsin” kategorisinden bu coşkuyu ne yapacağız bilmiyorum.
Serenay açılımı
Defne Samyeli’nin Alem Dergisi’ne verdiği karlar üstündeki mayolu pozları görünce tabii ki ilk akla gelen maalesef şu oluyor:
Serenay açılımı!
Belli ki iddialı bir şey yapmak, gündeme gelmek istemiş Samyeli.
Bir de dergideki röportajında bahsettiği biletli satılacak, konser salonlarında olmasını planladığı yeni şovunu tanıtmak...
Ama daha çok ön plana çıkan kar üstündeki mayolu pozları ve bazı karelerde bacaklarına yapılan photoshop’un aşırılığı oldu ne yazık ki...
Bu fotoğrafta olduğu gibi...
Yeniden tanışalım
Geçtiğimiz günlerde bir davette yine birini tanıyamadım.
Karşımdaki hayli bozuldu, “Bu beşinci tanışmamız” diyerek...
Alttan aldım, maalesef çok kişiyle tanışınca böyle oluyor filan diye kibar kibar geveledim ama baktım sürekli iğneli laflar yiyorum, “O zaman altıncı tanışmada görüşmek üzere” deyip ayrıldım olay yerinden.
Efendilik de bir yere kadar...
En küçük alternatife
bile karşılar
Taksiciler şimdi de kiralık scooter uygulaması ‘Martı’ya kafayı takmış.
Pes diyor, başka da bir şey diyemiyorum.
En küçük alternatife bile karşılar...
Bunlarla uğraşmak yerine kendilerine çekidüzen vermekle meşgul olsalar daha iyi değil mi?
Başıma gelen güncel bir örnek: Daha dün tam dört taksi şoförü “Ben o tarafa gitmiyorum” dedi.
Üstelik araçlarına bindikten sonra.
Sürekli in-bin yaptım yani...
Lady
Gaga bile...
Lady Gaga önceki gün yeni single’ı “Stupid Love”ın billboard tanıtımlarından birini paylaştı Instagram’da.
Hani Demet Akalın yapsa “Billboard tanıtımını neden paylaşmış ki? Çok demode” der, ayıplarız.
Koskoca Lady Gaga bile yapmış işte.
Kesin dijital platformların işi...
Bu virüs kesin Amerika’nın işi diyen komplo teorisyenleri yanılıyor.
Bence kesin dijital platformların işi.
Virüs sayesinde eve kapanmalardan en çok onlar kârlı çıkacak çünkü.
Bugün Altın Kelebek günü
46’ncı kez yapılacak törenimiz bu akşam Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek ve biz kırmızı halı sunucuları (Cengiz Semercioğlu, ben ve ‘gardırop cadısı’ Hande Can) tören öncesi davetlilerle kısa sohbetler yapacağız.
Gece için heyecan dorukta.
İzlemeyi unutmayın...