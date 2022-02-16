İstanbul’da Anna Delvey’ler var mı

Hatta Tinder’dan vazgeçmediğini, hemen ertesi gün kendine uygun profili aramaya devam ettiğini de...
Bu bitmeyen aşk arayışı inancı ve sarsılmaz romantizm bana hiç samimi gelmiyor.
Çünkü günümüzde “aşk arıyorum” diye mızmızlanılan şey bir vitrin arayışı sonuçta.
Birer vitrin mankeni arıyoruz.
Belgeseldeki sahne ismiyle Simon Leviev de bu zaafı gayet iyi biliyormuş, tepe tepe kullanmış işte.
Kendine şık ve pahalı bir vitrin oluşturmuş.
Formülü de hayli basit ve baştan aşağı görgüsüz:
Özel jette şampanyalı yolculuklar, baştan aşağı marka kıyafetler, bornozla dolaşılan lüks otel süitleri, tüm menünün ısmarlandığı restoranlar ve tabii localı partiler...
Eski bir röportajında söylüyor, onun derdi sadece şuymuş:
“İstanbul’da şık ve pahalı olmadan da kaliteli ve keyifli olabilecek bir mekan yaratmak.”
Tamamen bu hevesle yola çıkmış.
Çıktığı yolda gelinen nokta ise bir yeme-içme markası için hayli güçlü.
Öyle güçlü ki, Lucca’nın başına açıldığı günden bu yana, dile kolay tam 18 yıl olmuş, türlü türlü olumsuz olay gelse de marka yoluna hep devam etti.
Tam da mekan önünde meydana gelen son kurşunlu hadise de onlardan biriydi.
Benim hep gözlemlediğim şey şu:
Bu sadece bir “Bizim zamanımızda her şey çok güzeldi” kederlenmesi değil.
10 yıl öncesi bile daha iyiydi.
Tamam, pandemi etkisini ve menü fiyatlarındaki büyük artışları da katmalıyız işin içine. Yine de tüm bunlar İstanbul sosyal hayatında son dönem gelişen zevksizliğe yol açmamalıydı.
Zevksiz; çünkü sosyal hayatta gördüğümüz insanlar çok daha fazla kaba ve saygısız olmaya başladı.
Zevksiz; çünkü “param var, her şeyi yapabilirim” diyen şımarık bir kesim var.
Mekanlara sırf bu yüzden geliyor, bu tavırlarıyla da terör estiriyorlar.
Soybaş “Müşteriye süre sınırı olur mu?” başlıklı o yazısında şöyle diyordu: “Haliyle konu tartışmaya açıldı. Müşteri değil, misafirimizsiniz diyenler kadar restoran adabı hatırlatması yapanlar, hatta artan maliyetlere işaret edenler de var...”
Nişantaşı’ndaki kafenin uygulaması sevimsiz görünüyor ama o klişe ağzı kullanırsak, “O kafe yalnız değil, dünyada örnekleri var”.
En iyi uygulama ise aslında şu:
Belli saatler arasında rezervasyon uygulaması yapmak.
Londra ve New York gibi metropollerin restoranlarında “Saat 19.00 ile 21.00 şu masa sizin, sonra kalkmak zorundasınız” derler mesela.
Saat 21.00’den sonra o masayı başkasına verirler.
O dönem bitti ama yine de o şarkılar unutulmadı.
Derken pandemiyle birlikte Bartu ile Melikşah’ın canlı yayınlarının gediklisi oldu Ortaç.
Peşi sıra da ilginç çıkışlar yapmaya başladı.
Sık sık sosyal medyadan bu çıkışların yer aldığı videolar paylaştı.
Son olarak yine garip bir açıklama daha yapmış:
“Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı.
Hep kürtaj oldular. Kaç tane... İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var.”
Baba olamayışına üzülmesi, bu kadar detaya inmesini gerektirmiyor Ortaç’ın.
İlk duyduğumda “Tam Deniz’lik!” demiştim.
Çünkü hayatı geldiği gibi yaşayanlardan Deniz. Hesap kitap yapmadan.
Yine de tabii 10 gün içinde tanışıp evlenmek hâlâ bir çılgınlık, bir delilik olarak görülüyor.
“Tamam çok âşık olmuşlardır ama...” diye başlayan cümleleri, haberi ilk duyduğumuz kafe masasında çoğu kişiden aynı anda duydum.
Hep bir “ama” sığınağımız var.
“Ama evlenmeleri şart mıydı?”
“Ama biraz daha tanısalardı birbirlerini.”
Koşuyolu’ndaki Alan Kadıköy isimli komplekste açılan “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisinden sonra şimdi de Ataşehir’de yeni medya ve dijital sanat müzesi
X Media Art Museum, kısa adıyla XMAM, hafta sonu kapılarını açıyor.
Müzenin ilk işi ise uluslararası pek çok ödülün sahibi Ouchhh stüdyonun “Leonardo Da Vinci: Yapay Zeka Işığın Bilgeliği” adlı sergi.
Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor.
Sanat tarihi verileri ve Leonardo Da Vinci’nin bilgilerinin yapay zekaya öğretilmesiyle elde edilen işler ise 15 milyar fırça darbesiyle tüm mekanda yer alacak.
Gittiği şehir ya da kasabalarda bir süre yaşamış, hatta restoranlarında çalışmıştı.
Tam bir “göçmen şef” deneyimi yaşamıştı yani.
Uzun bir aradan sonra Melih’le tekrar bir araya geldiğimizde bu kez karşımda d.ream grubunun 9 markasından sorumlu bir mutfak koordinatörü var.
Kısacası Melih bir süredir sadece şef değil, yönetici şef.
“Şu an baktığım 9 restoran var. Elbette hepsine girip yemek yapmıyorum. Ama haftanın 6 günü mutlaka bir ya da iki restoranımın mutfağında oluyorum” diyor Melih.
Baktığı restoranların mutfak hikâyesini tamamen kendisi oluşturuyormuş.
“Hâlâ mevsimsel bir restoran işletiyormuş gibi tüm restoranlarımın menülerini değiştiriyorum” diyor.
“DÜNYADA HERKES
Çetintaş geçtiğimiz haftalarda tuhaf bir iddiayla gündeme gelince şaşırdım.
Habere göre Ankara’da hamile bir kadın, doğum koçu ile evde doğum yapmaya çalışırken bebeğini kaybetmişti.
Doğum koçunun ise Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadal olduğu belirtiliyordu.
Yine habere göre, Çetintaş hamile kadına gebelik süreci boyunca doktora gitmemesi gerektiğini söylemişti.
Çetintaş bu iddiaları sosyal medyasında yalanladı.
Ama sonrasında her yoga eğitmenine yapıldığı gibi “tarikat” yaftası yapıştırıldı üzerine. Ben de kendisine açıp sordum, “Neler oluyor?” diye.
Popülist’in açık ara popüler olduğunu da yakın zamanda gözlemlemiş bulunmaktayım.
Peki başka neler oluyor burada?
Londralı, havalı Roka’nın açılmasına az kaldı.
Kanyon’da pili tükenmiş Gina’nın açılıp yeniden dirilmesi de an meselesi.
Sırada Frankie var.
Kadına birkaç güzel kelam eder, tanışmak istediğini belirtir.
Hatta köşedeki kafede bir şey içmeyi teklif eder.
Tam ayaküstü flört yani.
Olaylar böyle tatlı tatlı gelişir, ilerler, romantik seyirci de önce sokakta sonra köşedeki kafede sıcak çikolata eşliğinde devam eden bu flörtü ayıla bayıla izler.
Böyle şeyler hep filmlerde olmuyormuş.
Bir tanıdığımın başına gelmiş.
Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.
Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.
Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.
Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.
Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...
Ta ki düne kadar.
Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.
Sürekli görmeye alıştığın karakteri aniden başka bir oyuncu oynamaya başlar ve seyirciden o yeni yüze çat diye alışması beklenirdi.
Herhalde en son böylesi bir değişim “Spartacus” dizisinde filan olmuştu.
Berksan’ın estetik ameliyatla aniden ve çok sert bir şekilde, Ajda’nın şarkısının hakkını verircesine “bambaşka biri”ne dönüşmesi de o hesap.
Fransız askısı marifetiyle yüzü gerginlikten kopacak duruma gelen Berksan, doktorunun coşturmasıyla kendini “yakışıklı mahkum” diye bellek klasörlerimize kazınmış Jeremy Meeks’e benzetmiş.
Sosyal medyanın yorumları ise daha hain:
Berksan’ı Seda Sayan’ın kayıp erkek kardeşi sananlar çoğunlukta.
Öte yandan herkes itiraf etsin: Estetikle ilgili mevzuları alaya alıp “Ay yüzüne bak, ne yaptırmış böyle” diyen bile, imkanı olsa hemen bıçak altına yatıp kesin bir şey yaptırır.
Hele ki “İyi çıkmamışım, bir daha çeksene”lerin dilimizden düşmediği şu zalim, like’ı giderek azalmış Instagram çağında.
Üzerinde o yıllarda sıkça giydiği, artık onunla özdeşleşmiş siyah deri mayo var.
Ve tabii mini deri ceketi.
Sisler içinden çıkıp gelen Aldinç konserde müthiş enerjik, sahnede oradan oraya koşturuyor.
Hani insanın o ana ışınlanası geliyor.
Üstelik şarkı da nefis pop rock, ismi de pozitif:
“Ne Güzel”.
Hatta onlar ilk açıldığında, “Buraya insanlar gelir mi?” diye düşünülüyordu.
Çok geçmeden Arter’in yeni binasının inşaatı bitti ve Arter’in gelişiyle birlikte Dolapdere’nin estetik olarak çehresi de değişmeye başladı.
Müze Evliyagil de Arter’le aynı cadde üzerinde bir galeri açtı.
Ve şimdi de dört önemli galeri Dolapdere’ye çok yakın olan Piyalepaşa projesinin içine konuşlandı:
Merkür, Zilberman, ArtSumer ve Pi Artworks.
Önceki gün bu dört galeriyi gezdim.
Pi Artworks sergilere şubat ayında başlayacakmış.
Yer, Anıtkabir... Kostümüyle klasikler klasiği “Gülün Adı” filminden çıkıp gelmiş gibi duran ya da bir tapınak şövalyesini andıran Bülent Ersoy tekerlekli sandalyede.
Ersoy’un yüzünde gayet huzurlu bir ifade var. Bir asker ona dev bir şemsiye tutuyor. Yağmurdan koruyor. Bir kadın ise parmağıyla uzaktaki bir noktayı işaret ediyor.
Fotoğrafa gelen yorumlar ise şaka gibi.
Neden asker şemsiye tutuyormuş?
Bülent Ersoy’un ayrıcalığı neymiş?
Neden tekerlekli sandalyedeymiş?
Deniz Seki de bu sonuca köpürmüş, “Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!” diyerek.
Hani Deniz köpürmese böyle bir araştırmadan haberimiz dahi olmayacak, bir köşede unutulup gidecekti.
Ama çok geç, Melek Mosso da haklı olarak “Abla biz özel değil miyiz” diye karşılık verince anket sonucuna göz atmak zorunda kaldım.
Optimar’ın yaptığı ankette Melek Mosso’yu Sezen Aksu, Hadise, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, İbrahim Tatlıses, Edis ve Kerimcan Durmaz takip etmiş.
Ankete yanıt verenlerin kafası karışıkmış demek pek doğru olmaz.
Çünkü bu tür anketlerde ilk akla gelen isim söylenir, çok doğal.
Cuma günü ise şehrin en popüler mekanlarından birinde kokteyl 180 lira olmuştu.
Bir başka popüler mekanın 240 liraya kokteyl satacağı masada konuşuluyordu.
Bir yandan da henüz çoğu mekan menü fiyatlarına dokunmuş değil.
Herkes bu konuda birbirini bekliyor.
“Önce onlar yapsın, ben onlara göre hareket edeyim” mantığı var.
Ama şimdiden müdavimlerin diline düştü fiyatlar.
“Artık daha az dışarı çıkarım” diyen de var, “Ortaya paylaşımlık sipariş de kurtarmayacak” diyen de...
Bizde pek yaygın değildir, ama keşke içkilerin akşamüstü saatlerinde indirimli satıldığı “happy hour”lar bu vesileyle trend olsa.
Ama hiçbirimizin vesikalığı sanatçı Alican Leblebici’nin vesikalığı gibi olmadı, olamaz da!
Neden mi? Çünkü Leblebici bambaşka bir yöntem izliyor.
Önce fotoğraf stüdyosuna gidip kimlik kartına basılmak üzere herkes gibi bir vesikalık çektiriyor.
Sonra çektirdiği vesikalığın resmini yapıyor.
O resmin de fotoğrafını çekip Nüfus Müdürlüğü’ne gidiyor ve kimliğini yeniletiyor.
Kimse de vesikalığın gerçek fotoğraf değil, resim olduğunu anlamıyor.
Alican Leblebici’nin yaptığı bu otoportre vesikalık resim ve yenilenen kimlik kartı, 2015 yılında bir sanat eserine de dönüşüyor. Eserin ismi, “Otoportre ve Kimlik Kartları”.
İstanbul’da Anna Delvey’ler var mı
Simon Leviev’den sonra şimdi de Anna Delvey’i konuşuyoruz.
Aslında hakkında çekilen diziden çok önce Amerika’da zaten konuşuluyordu Anna.
Ama şimdi dizi sayesinde dünya çapında bir şöhret oldu. Tıpkı Simon gibi.
Lakin kabul etmeli; Anna, Simon’dan daha akıllıymış.
Hayatını anlatan dizinin hakları için yapımcı Shonda Rhimes’le anlaşıp 320 bin dolarlık ücretini çoktan almış.
Tek hatası; geçen yıl hapisten şartlı olarak tahliye edildiğinde Balenciaga’larını giyip bir paparazzi ordusu eşliğinde Brooklyn’deki bir merkeze imza atmaya gitmesini dahi gösterişli bir olaya dönüştürmesi ve medyaya peş peşe yaptığı yüksek egolu demeçler olmuş.
Anna yeniden hapse dönmüş olsa da yeni çağın yıldızları artık o ve Simon gibiler.
Evet pek hoş değil, ama durum böyle.
Öyle ki, diziyi izlerken Anna’nın koca koca banka sahipleri ve zenginlerini ustaca manipüle etmesinden gizli bir haz duyduğumu fark ettim.
Nedir bu acaba? Hepimiz sisteme o ya da bu şekilde öfkeliyiz, ondan mı?
İster istemez Anna’yı izlerken İstanbul aklıma geldi.
Burada insanları bu denli kandırabilecek, “Büyük projem var” diyerek zenginleri dolandırabilecek bir profil var mı diye?
İstanbul’da daha çok küçük Anna’lar var.
Yani Anna kadar büyük yalan denizlerinin içinde yüzmüyorlar.
Ama yine de kendilerini farklı göstermek için uğraşıyorlar, evet.
Bunun yegâne yolu da malum, Instagram ve gece hayatı.
Mesela gece hayatına sırf birileriyle tanışmak ve bu şekilde çevre yapmak için girenler hep vardı, hâlâ var.
Bir davete katılabilmek için ölüp biten, sonra o davette hasbelkader tanıştığı bir sosyetik simayla kırk yıllık arkadaşmış gibi davrananlar, var mı var.
Ama dediğim gibi, yine de bir Anna Delvey değiller.
Bir kehanet
Sevgililer Günü’nde paylaştıkları pozdan anlıyoruz ki Şeyma ve Meedo’nun keyfi yerinde. Ama içime doğdu, şimdi değil belki, ama bir 5 yıl sonra Şeyma Subaşı ve Meedo’nun hayatını konu alan bir dizi izleriz bence.
Maça Kızı’nda sürpriz hafta sonu
Bodrum’daki Maça Kızı ilk kez bu mevsimde bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Sürpriz etkinlik bu hafta sonu ve başrolünde tamamen kadınlar var.
Kadın şefler, sanatçılar ve DJ’lerin bir araya geldiği hafta sonu etkinliğinde yemek ve eğlence bir arada.
Şefler arasında kimler mi var?
Hızlıca sayayım: Şemsa Denizsel, Çiğdem Seferoğlu, Burçak Kazdal, Müge Ergül Karaca, Damla Özay, Seray Öztürk ve Sara Tabrizi.
Çok abartmamış mı?
Hande Yener, daha önce giydiği Thierry Mugler imzalı sahne kıyafetini Dua Lipa’nın üzerinde görünce şöyle demiş: Hande Yener, daha önce giydiği Thierry Mugler imzalı sahne kıyafetini Dua Lipa’nın üzerinde görünce şöyle demiş: “Dua Lipa takip ettiğim bir dünya starı, çok başarılı. Türkiye’de tarz olarak ilkleri yapan biri olarak işaret ediliyor olmamın, bir dünya starı tarafından onaylanması olarak görüyorum bunu.” Evet, Hande gerçekten tarz olarak ilkleri yaptı zamanında, ona itiraz yok. Ama marka bir kıyafetten yola çıkarak “Dua Lipa tarafından onaylandım” demek filan çok abartılı bir gösteriş değil mi?