İstanbul bize neyi fısıldıyor

Koltuğun arkasına yaslanıp gayet rahat söyleyebiliriz:
İstanbul kadar mekanları değişim, dönüşüm geçiren başka bir şehir yok.
Bu durumdan şikayet edilebilir, “Neden böyle oluyor?” denilebilir ama bu bitmeyen dönüşüme tanıklık etmek de ilginç oluyor.
Buyurunuz son örnek:
Etiler’de önce GQ olarak açılan mekan çok geçmeden havalı bir değişim geçirip Fenix olmuştu.
Fenix o kadar başarılı oldu ki, kimse saltanatı kısa süren GQ dönemini anımsamadı bile sonradan.
Fenix asla bitmez derken, geçen ay o da bitti.
Ve önceki gün itibariyle Fenix’in yerine Salon Angie açıldı.
İlk kez Bebek’te açılıp popüler olmuş canlı müzik diyarı Angie’nin biraz daha olgunlaşmış, büyümüş versiyonu Salon Angie.
Sahnesi çok şık.
Hatta şu anda İstanbul’da olanların en iyisi diyebilirim.
Salon Angie’nin ilk gecesinde başlangıç grubu olarak Uninvited Jazz Band sahne aldı.
Swing klasiklerini sanki o dönemden kopup gelmiş gibi yorumlayan, yetmedi bir de o dönemin kostümlerini üzerine geçiren o şahane grup.
Onların ardından da Alya sahnedeydi. Swing üstü Türkçe pop kokteyli yani.
Salon Angie’nin her gecesi aşağı yukarı böyle olacakmış.
Önce ısınma turu atan bir grup ardından coşma/kopma müziği.
Mekanın başında Bebek’teki ilk mekanda olduğu gibi yine Burcu Denizer var.
Yeni neslin en başarılı işletmecilerinden.
Kısacası: Şimdinin popüleri Salon Angie. Geçmiş geçmişte kaldı, anı yaşa.
İstanbul bize böyle fısıldıyor.
Pek yakında
BİRAZ CAZ
Önceki gün Zorlu PSM içindeki Touche’de 4. PSM Caz Festivali’nin programını açıkladılar. 30 Nisan’da başlayacak festivalde bu yıl 80 isim var. Aralarından cımbızladığım isimler şunlar:
Billy Cobham, Hiromi, Yellowjackets, Salif Keita, Pet Shop Boys, Parov Stelar, Suede, Woodkid, Black Pumas ve Angel Olsen.
5 Temmuz’a kadar sürecek festivalin bir diğer özelliği de katılan sanatçılar arasında cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışmaları. Bu yıl yüzde 30 oranında kadın sanatçıya yer veren festival, 2022’e kadar kadın sanatçı sayısını yüzde 50’ye çıkarıp eşitliği sağlamak istiyor.
BİRAZ SOKAK FESTİVALİ
11-12 Nisan tarihlerinde ise bizi farklı bir festival bekliyor.
Şişhane Otoparkı’nda gerçekleşecek sokak kültürü festivali TARMAC.
Otopark katlarının müzik, moda, sanat ve spora ayrılacağı festivalde, dünyaca ünlü ve bağımsız lokal markaların standları da yer alacak.
Çıplak Murat Boz
Yeni şarkısı Can Kenarım’ın videosu için soyunmuş Murat Boz.
Şarkıyı dinleyince soyunmasına hak
verdim.
Benzerlerini daha önce çok dinlediğimiz ortalama pop baladlarından biri.
Değişiklik olsun diye yapılmış, tatlı bir slogan olduğu düşünülmüş “Can Kenarım” hoşluğu da yeni bir şey değil.
Yıllar önce Şebnem Ferah “Can Kırıkları” ile o hoşluğun âlâsını yapmıştı zaten.
Hem o şarkının gerçekten bir ruhu vardı.
Can Kenarım’da bu bile yok.
“Dinleyince koridor kenarına geçmek istiyorsun” diye kötü bir espri yapası bile geliyor insanın.
Sonuç? Reynmen’lerin yenilikçi dünyasında Murat Boz’un işi cidden zor.
İstanbul bize neyi fısıldıyor
Koltuğun arkasına yaslanıp gayet rahat söyleyebiliriz:
İstanbul kadar mekanları değişim, dönüşüm geçiren başka bir şehir yok.
Bu durumdan şikayet edilebilir, “Neden böyle oluyor?” denilebilir ama bu bitmeyen dönüşüme tanıklık etmek de ilginç oluyor.
Buyurunuz son örnek:
Etiler’de önce GQ olarak açılan mekan çok geçmeden havalı bir değişim geçirip Fenix olmuştu.
Fenix o kadar başarılı oldu ki, kimse saltanatı kısa süren GQ dönemini anımsamadı bile sonradan.
Fenix asla bitmez derken, geçen ay o da bitti.
Ve önceki gün itibariyle Fenix’in yerine Salon Angie açıldı.
İlk kez Bebek’te açılıp popüler olmuş canlı müzik diyarı Angie’nin biraz daha olgunlaşmış, büyümüş versiyonu Salon Angie.
Sahnesi çok şık.
Hatta şu anda İstanbul’da olanların en iyisi diyebilirim.
Salon Angie’nin ilk gecesinde başlangıç grubu olarak Uninvited Jazz Band sahne aldı.
Swing klasiklerini sanki o dönemden kopup gelmiş gibi yorumlayan, yetmedi bir de o dönemin kostümlerini üzerine geçiren o şahane grup.
Onların ardından da Alya sahnedeydi. Swing üstü Türkçe pop kokteyli yani.
Salon Angie’nin her gecesi aşağı yukarı böyle olacakmış.
Önce ısınma turu atan bir grup ardından coşma/kopma müziği.
Mekanın başında Bebek’teki ilk mekanda olduğu gibi yine Burcu Denizer var.
Yeni neslin en başarılı işletmecilerinden.
Kısacası: Şimdinin popüleri Salon Angie. Geçmiş geçmişte kaldı, anı yaşa.
İstanbul bize böyle fısıldıyor.
Pek yakında
BİRAZ CAZ
Önceki gün Zorlu PSM içindeki Touche’de 4. PSM Caz Festivali’nin programını açıkladılar. 30 Nisan’da başlayacak festivalde bu yıl 80 isim var. Aralarından cımbızladığım isimler şunlar:
Billy Cobham, Hiromi, Yellowjackets, Salif Keita, Pet Shop Boys, Parov Stelar, Suede, Woodkid, Black Pumas ve Angel Olsen.
5 Temmuz’a kadar sürecek festivalin bir diğer özelliği de katılan sanatçılar arasında cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışmaları. Bu yıl yüzde 30 oranında kadın sanatçıya yer veren festival, 2022’e kadar kadın sanatçı sayısını yüzde 50’ye çıkarıp eşitliği sağlamak istiyor.
BİRAZ SOKAK FESTİVALİ
11-12 Nisan tarihlerinde ise bizi farklı bir festival bekliyor.
Şişhane Otoparkı’nda gerçekleşecek sokak kültürü festivali TARMAC.
Otopark katlarının müzik, moda, sanat ve spora ayrılacağı festivalde, dünyaca ünlü ve bağımsız lokal markaların standları da yer alacak.
Çıplak Murat Boz
Yeni şarkısı Can Kenarım’ın videosu için soyunmuş Murat Boz.
Şarkıyı dinleyince soyunmasına hak
verdim.
Benzerlerini daha önce çok dinlediğimiz ortalama pop baladlarından biri.
Değişiklik olsun diye yapılmış, tatlı bir slogan olduğu düşünülmüş “Can Kenarım” hoşluğu da yeni bir şey değil.
Yıllar önce Şebnem Ferah “Can Kırıkları” ile o hoşluğun âlâsını yapmıştı zaten.
Hem o şarkının gerçekten bir ruhu vardı.
Can Kenarım’da bu bile yok.
“Dinleyince koridor kenarına geçmek istiyorsun” diye kötü bir espri yapası bile geliyor insanın.
Sonuç? Reynmen’lerin yenilikçi dünyasında Murat Boz’un işi cidden zor.