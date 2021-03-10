‘İskoç kilt’iyle Kadınlar Günü’nün ne ilgisi var

Hem bir ya da iki saat mekanda oturmak için o kadar trafikte kalmaya değmezdi.
Hem de mekanlarda yoğunluk gerçekten ürkütücüydü.
Ama yine de umutluyum, bu yoğunluk hali ilk hafta sonunun “Tutmayın beni” hevesinden.
Bir sonraki cumartesi her şey normal akışına dönecektir.
Tabii tekrar kapanma olmazsa...
Sınırlı sosyallik herkesi bunaltmıştı
Özlenen sadece bir mekanda oturup yemek yemek değil aslında.
AZUR DA BODRUM’A GELİYOR
Yeniköy’deki yeni nesil deniz mahsülleri restoranı Azur, bu yaz Yalıkavak’a iniyor.
Gökçebel’deki eski tersanenin oraya, Barboom’un olduğu koya konuşlanacak olan Azur’un en büyük artısı günbatımını çok iyi yakalayan bir noktayı seçmesi.
Yazın en iyi mekanı olmaya şimdiden aday Bodrum Azur.
ALAÇATI’NIN “LUCCA”SI OLABİLİR
Arnavutköy’deki Angelo’nun ortaklarından Ozan Balaban’la Caddebostan’daki Neni Brasserie’nin sahipleri bu yaz Alaçatı’da bir mekan açmak için ortaklık yaptı.
Mekanın ismi, Cherie.
Durumumuz tam öyle.
Mekanların 19.00 saat sınırlamasıyla açılmasıyla birlikte yeni duruma yeni davranışlar geliştirdik.
Dün Caddebostan’daki Neni Brasserie’de otururken mekanın ortaklarından Mustafa Taşan şöyle diyordu: “An itibarıyla herkes sözleşmiş gibi 16.00’ya rezervasyon yaptırdı.” Doğruya doğru,
ben de bugüne bir
16.00 balıkçı randevusu yaptım.
Çünkü en mantıklısı bu.
Öbür türlü koştur koştur oturup hemen de kalkmak zorunda kalıyorsun mekandan.
Özellikle
Ya da akşamüstü arkadaşımızla buluştuk ve bir masada oturarak muhabbet etmenin tadına vardık aylar sonra.
Benim bu ikinci açılma günlerinde ilk hissettiğim şu oldu:
Herkes yorgun gibiydi.
Psikolojik bir yorgunluk bu.
Hem mekancılar hem de biz müdavimleri.
Bana “paslanmışız” gibi geldi.
Pratiğimizi kaybetmişiz sanki.
◊ PAPERMOON VE SUNSET GELİYOR
Geçen yazın en sükseli yerlerinden biriydi Bodrum Loft.
Şef Yılmaz Öztürk’ün Loft Elia restoranı, pandemi nedeniyle talep patlaması yaşayan evleri ve Maça Kızı’nın Loft içinde yer alıp almayacağı meselesiyle hep dillerdeydi burası.
Bu yaz da öyle olacak gibi.
Çünkü daha yaz başlamadan Lucca’nın Loft’ta açılacağı dedikodusu yayıldı etrafa.
Kısa sürede bu dedikodunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.
Ama şimdi kesinleşen iki yeni olayı var Loft’un:
Papermoon
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
Hatta kendi halinde web sitesi ve Instagram’ında takılıyordu diyebiliriz.
Ama aralık ayında dijital eserlerinden kazandığı toplam para 3.5 milyon doları bulunca işler tabii ki değişti.
Mike Winkelmann’dan bahsediyorum, namıdiğer Beeple’dan.
Şu anda herkesin konuştuğu bu ilginç adamın eserleri, geçen perşembe günü Christie’s müzayede evinde de açık artırmaya sunuldu.
12 Mart’ta sona erecek olan açık artırmanın heyecanı süredursun, Winkelmann’ın sanat dünyasının dengelerini sarsan ilham verici hikâyesine bir göz atma zamanı...
Mike Winkelmann
HER GÜN BİR BAŞKA ÇİZİM
Muhtemelen bu hafta sonu da öyle olacak. Herkes kendini dışarıya atacak.
Çünkü durum şu:
Depresyondayız!
Duygular karmakarışık.
Kendini her saat dışarı atma isteği de bu karmaşıklığın belirtilerinden.
Misal: Önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nın oradan yürüyorum.
Yazın bile böyle kalabalık görmemiştim parkta.
1. Alice’in beyaz tavşanı izleyip tuhaflıklarla dolu bir diyarın ortasına düşmesi gibi, Aleyna kariyerinin başından beri onu yalnız bırakmayan dev pembe ayısından yine vazgeçmemiş. Klip onunla açılıyor! Ama bu son galiba. Dev ayı videonun sonunda yok oluyor.
Mecazi sonuç: Aleyna global sulara açıldı ve artık bu diyarda tamamen kendi kanatlarıyla (kılavuz ayısız) uçacak diyebiliriz.
2.Şarkıyı sevdim. “Buralardan” değil, dibine kadar “oralardan” bir şarkı.
Şarkının matematiği, ritmi, ruhu, huyu, suyu Amerika ve İngiltere pazarına göre.
O pazarlar düşünülerek yapılmış, üretilmiş. Tek dezavantajı şu olabilir:
Bu tür şarkılardan oralarda çok var. Tutması, dolaşıma girmesi Aleyna’nın ışığına bağlı...
3. Şarkının sözlerinde Dua Lipa’nın da imzası var. Onun detayı ise aşağıda, bir sonraki yazıda...
“Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanıla-mamaktadır”.
Bahsedilen şarkı, “Ben Sana Vurgunum”.
Bahsedilen besteci, Ali Kocatepe.
Belgeselde zaten o kayıt anlarını “sessiz” izliyorsunuz.
Teoman ve Nükhet Duru albüm için stüdyoya girip “Ben Sana Vurgunum”u söylemeye başlıyor, sonrası yok. Şarkıyı duyamıyorsunuz.
Meğer sadece bu kadarla kalmamış.
Meşhur
Reynmen mesela, 2019 yılında Ayşe Arman’a “abla” diyerek hitap ettiği röportajda şöyle diyordu:
“Medya, beni kendi kodlarıyla konumlandırmak istiyor...
Benim niyetim, kendi patronum olmak ve sosyal medyada eğlendiğim işi yapmak.”
Aynı içerik kuşağının bir başka popüler üyesi Berkcan Güven de bu mesafeden bahsetmiş.
Hakan Gence’yle yaptığı hafta sonu röportajından aktarayım:
“Tanımadığım birine röportaj vermek istemiyorum.
Bana bir şey katacağını düşünmüyorum.
Ama tek görünmek istemediğim yer var, o da televizyon.
Daha o zamanlar “gelecekte aşı pasaportuyla gezilecek” diye varsayımlarda bulunuluyordu.
O varsayımlar ete kemiğe bürünmeye başladı bile.
Amerika, koronavirüs aşı sertifikalarının dijital versiyonlarını üretme konusunu değerlendiriyor.
Danimarka, önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşların aşı olduklarını göstermelerine izin veren bir dijital pasaport çıkaracağını söyledi.
Aşı pasaportu öneren sadece hükümetler değil.
Kâr amacı gütmeyen İsviçreli Commons Proje Vakfı, CommonPass adlı dijital bir sağlık pasaportunu test ediyor. Bu pasaporttaki QR kodunu göstererek sınırlardan geçiş yapılabilmesi için...
Etihad Havayolları ve Emirates ise aşı ya da test olunduğunu gösteren, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını açıkladı.
Çünkü her sezonu en 13-14 bölüm. Ayrıca dizi beş sezon.
Yetmedi, altıncısı da şu sıra başlıyormuş.
Neden “Outlander”a takılıp kaldım?
İzleyecek dizi bulamamaktan. Ya da her şeyi izleyip bitirmiş gibi hissetmekten...
Bir yandan Outlander her tadı barındıran bir yapım.
Restoranların “dünya mutfağı” dedikleri türden.
Kurul kanepeye, hem başka bir dünyaya ışınlan (18. yüzyıl İskoçyası) hem de birbirine fazlasıyla aşık iki karakterin bitmeyen maceralarıyla savrul dur.
Oysa dizi izleme potansiyelimin sonuna geldiğimi, artık çok sıkıldığımı filan düşünüyordum.
Çünkü ne varsa yine onda var.
İtalya’da olduğu halde buralardaki magazin kuraklığının yeşermesine sürekli katkıda bulunuyor.
Hatta öyle ki, hızına yetişmek mümkün olmuyor.
Daha dün spor spikeri Diletta ile sevgili olduğu kesinleşmişti.
Derken uçaklarda uçurulan evlilik teklifi geldi.
Allahtan İtalya’da Boğaz Köprüsü filan yok, köprüye lazerle “Benimle evlenir misin” yazdırabilirdi Can Yaman. İtalya ucuz kurtuldu.
Neyse işte, bu teklifin üzerinden de çok geçmedi, evlilik töreninin Sicilya’da yapılacağı söylendi.
Hatta ben de PhocusWire’da yayınlanan bir yazıdaki olası trendleri aktarmıştım.
Şimdi ise yeniden bir belirsizlik içine düşülmüş durumda.
Mutasyondu, aşı temininde yaşanan sıkıntılardı derken, turizm sektörü seyahatin geleceğine dair tahminde bulunmaktan kaçınıyor.
En kötüsü bu galiba.
YAVAŞ SEYAHAT NİHAYET ANLAM KAZANABİLİR
Benim gördüğüm ön plana çıkan tek bir şey var; o da turizm sektörünün pek sevdiği bir tanım olan “yavaş seyahat”.
Deniliyor ki, 2021’de nihayet bu kavram bir anlam kazanabilir.
Ama günlerdir bir kısım meteorolog çok iddialıydı:
“Dikkat 1987 kışındaki kar yağışı gibi olabilir.”
1987 kışı denilen, anlata anlata bitirilemeyen o meşhur kışta şunlar olmuş İstanbul’da:
◊ 10 gün boyunca kar fırtınası olmuş.
◊ Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgâr varmış.
◊ Şehrin elektrik ve telefon şebekesi çökmüş.
◊ Ayrıca barajlardan biri arızalanınca şehir susuz kalmış.
Sevgililer Günü.
Sevgilisi olanın da olmayanın da bir şekilde etkilendiği o aşk bombardımanı günü.
Kaçış olmadığına göre zevk almaya çalışmak lazım.
Mesela...
SEVGİLİN VARSA
◊ Halihazırda sevgilin varsa, bugün onun için farklı bir şey yap.
Rutin dışına çık.
En çok rutin öldürür ya aşkın gidişatını...
Tamam dedim, Urla’daydım o sırada.
Can Ortabaş’ın yüzlerce palmiye çeşidi dahil nefis bitkiler barındıran botanik çiftliğinde, yani Uzbaş Arboretum’da...
Oradan yola çıkıp bir anda İzmir trafiğinin içine düştüm.
Navigasyon sonunda Bostanlı sahiline kadar getirdi beni.
Önce anlamadım, “Neden burada buluşalım dediler acaba?” diye.
Ahşap köprüyü görünce anladım.
Gün batımı ve denize karşı şahane bir sosyalleşme noktasıymış meğer burası.
Sırtımı köprüye dayayıp hem insanları hem denizi seyre daldım.
Sosyalleşmemek iyi gelmişti.
İlerleyen günlerde, nisan ortası filan, bu kez evle aşırı ilgilenmeye başlamıştım.
Her detay gözüme çarpmıştı.
Mesela haftada iki-üç kez evin şeklini değiştirmek sıradan bir hobim haline gelmişti.
Sonra yaz geldi, açıldık saçıldık.
Evle ilişkim az da olsa normale döndü.
Eskiden nasılsa öyle: Kafeye git, arkadaşlarınla buluş, spor yap ya da şehir dışına çık, gez toz. Eve arada bir uğramaca yani.
Ardından ikinci kapanma dönemi geldi ve
‘İskoç kilt’iyle Kadınlar Günü’nün ne ilgisi var
Sanatçı Ahmet Güneştekin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Instagram profilinden İskoçya’da çektirdiği bir fotoğraf paylaştı.
Güneştekin İskoç erkeklerinin giydiği, onların tarihinde önemli bir sembol olan “kilt”i giyerek poz vermiş fotoğrafta.
Altında şöyle yazıyordu:
“İyi ki renkler ve sesler var var. İyi ki sanat var. İyi ki sanatın cinsiyeti kadın.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”.
Niyet eminim iyidir ama her açıdan problemli ve kafası über karışık bir durum var ortada.
Şu açılardan:
- İskoç kimliğinin sembolü olan, her klana ve bölgeye göre ekose deseni/rengi değişen bir milli kıyafetin Kadınlar Günü’yle ne ilgisi var?
Gerçekten:
Nasıl bir alaka köprüsü kurulmuş?
◊ Eğer amaç Kadınlar Günü’ne özel “Bakın erkekler de etek giyer” gibi aşırı dümdüz bir yaklaşımsa, İskoçlar’ın bundan pek hoşlanmayacağı aşikâr.
Çünkü “kilt”e etek denilmesinden hiç haz etmiyorlar.
◊ Dahası bir erkek kilt ya da etek giyince kadınları anlamış mı oluyor yani? Bence kadınlar da hoşlanmaz bu yaklaşımdan.
◊ Ayrıca sanatın cinsiyeti neden kadın? Sanatın neden bir cinsiyeti olsun?
Burada belli ki, yine dümdüz bir yaklaşımla, “doğurganlığa” vurgu yapılıyor.
Ama kadın olmak neden sadece doğurganlıkla sınırlandırılıyor?
◊ Madem öyle, ben de alakasız bir notla bitireyim: İskoçya’ya gittiğimde ben de kilt giymiştim.
Şimdi karar verdim; meşhur dizi Outlander’ın altıncı sezonu başladığı gün “tbt” yapacağım, en azından daha anlamlı olur!
Buyurun en anlamlı paylaşıma
Dünya Kadınlar Günü’ndeki en anlamlı paylaşım bence Sıla’dan geldi.
Şöyle diyordu Sıla:
“Her yıl 8 Mart oluyor. Bir araba laf. Kocaman cümleler. Dilde cesaret, ahkâm, eller taş altında. İcraat yok. Değişmeyen, değiştiremediğimiz her şeyin suç ortağıyız...
Her gün olsun, daim olsun. Ancak bastırılan ses inen tokadın sesinden yüksek.
Kısacası kadınları kutlamayı hak etmek lazım”.
Başka söze ne hacet.
Aynen katılıyorum Sıla’ya.
Pandeminin ilk yılında genç olmak nasıl bir şeydi?
Soruyu New York Times sormuş. 5500’den fazla genç okurdan yanıt gelmiş.
Kimi genç yazıyla kimi görselle kimi videoyla ifade etmiş kendini.
Çoğu evde kalmayı kafa karıştırıcı, iç karartıcı, boğucu bulduğunu söylemiş.
Ama şaşırtıcı yanıtlar veren de var.
Kardeşiyle yeniden bağ kurduğunu söyleyen, doğayı keşfettiğini anlatan, Zoom’dan yapılan derslerde daha rahat olduğunun altını çizen, yemek-resim-müzik yapmak gibi hobilere bolca vakit ayırıp mutlu olan...
Düşündüm: Hakikaten 16 yaşında pandemiyi yaşasam ne hissederdim diye.
Empati kurmak yerine de NYT gibi genç okura sormaya karar verdim.
Belki yanıt verirler ve ben de seve seve yayınlarım bu köşe topraklarında.
Gündem girdabından...
KEŞKE UMURSAMASAYDI
Esra Dermancıoğlu ölüme giderken yüzüne nefis bir Joker gülümsemesi sığdıran Behice karakterinde yine şahaneydi. Sadece o kısmı YouTube’dan izledim, bahtiyarım. Dermancıoğlu’nu “I Care A Lot”ta Rosamund Pike’ın canlandırdığı Marla gibi daha akıllı senaryolarda da görmek isteriz.
Not: Dermancıoğlu keşke, “Murat Balcı’yla birbirine yakışmıyorlar” diye yorum yapanlara bu kadar kafayı takmasaydı. Boş verseydi, umru olmasaydı, sadece Behice gibi gülümsemesini kondursaydı sinsirella sinsirella.
EŞİTTİR ZEKİ MÜREN
Özdemir Erdoğan deyince artık aklıma sadece Zeki Müren geliyor. O konuştukça Zeki Müren daha da devleşiyor.
CANLI CANLI THE CROWN
Harry ve Meghan’ın skandal açıklamaları sayesinde gözümüzün önünde yeni jenerasyon bir The Crown sezonu yaşanıyor, bu konuda da pek bahtiyarım.