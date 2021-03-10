‘İskoç kilt’iyle Kadınlar Günü’nün ne ilgisi var

Cumartesi günü İstanbul’daki çılgın trafiği, mekanların yoğunluğunu görünce ister istemez kendimi geri çektim.

Hem bir ya da iki saat mekanda oturmak için o kadar trafikte kalmaya değmezdi.

Hem de mekanlarda yoğunluk gerçekten ürkütücüydü.

Ama yine de umutluyum, bu yoğunluk hali ilk hafta sonunun “Tutmayın beni” hevesinden.

Bir sonraki cumartesi her şey normal akışına dönecektir.

Tabii tekrar kapanma olmazsa...

Sınırlı sosyallik herkesi bunaltmıştı

Özlenen sadece bir mekanda oturup yemek yemek değil aslında.

