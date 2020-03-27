İlk buluşmanın, flörtün adresi artık orası

Houseparty adlı aplikasyonda arkadaşlarıyla her gece görüntülü sohbet edip sonra uykuya dalanlardan mısınız?
Her gece olmasa bile, bazı geceler ben öyleyim mesela.
Üzgünüm ama çok şey kaçırıyormuşuz!
Meğer Houseparty artık ilk buluşmaların, flörtlerin de dünyası olmuş, haberimiz yokmuş...
Önceki sabah birbiriyle alakası olmayan iki kadın arkadaşım arayıp “Dün akşam ‘date’im vardı” diye uzun uzun bana deneyimlerini anlattı.
Her ikisi de giyinip süslenmiş ve tam buluşma saatinde Houseparty’yi açıp flört adayıyla görüntülü olarak buluşmuş.
“Hiç üşenmedim, en şık elbisemi giydim, makyajımı yaptım. Hazırladığım yemeği masama koydum ve uygulamayı açtım” diyordu arkadaşım.
Karşısındaki erkek de aynı şekilde:
Bir restoranda buluşuyormuş gibi iyi giyinmiş, yemeğini ve şarabını da yanına almış.
Sonra başlamışlar sohbet edip birbirlerini tanımaya...
“Peki birbirlerini nereden bulmuşlar?” derseniz, flört aplikasyonlarından.
Oradaki kuru kuru yazışma yetmemiş, madem dışarıda buluşamıyoruz Houseparty’de birbirimizi görüp buluşmuş gibi yapalım demişler.
Doğrusu vakit geçirmek için pek şahane bir motivasyon!
Bir yandan da şu bir gerçek:
Evde 7/24 yaşamak bile flört/aşk/ilişki hevesini asla öldürmüyor.
Yeni magazin orada mı?
Ünlü isimler de sürekli Houseparty’de kendi arkadaş gruplarıyla sosyalleşiyor.
O gruplardaki biriyle arkadaşsanız siz de dahil olabiliyorsunuz ortamlarına, sohbetlerine.
Eğer grubu kilitlemedilerse tabii.
Kilit özelliğine basılınca sohbete dışarıdan dalış yapamıyorsunuz.
Ama herkese açıksa cart diye dalmak mümkün.
Yeni magazin artık Houseparty gruplarında diyebiliriz yani.
Tabii yakalamak mümkün olursa...
Sıla’nın davranışında bir şey yok ama...
Sıla’nın canlı yayını kapattığını
sanıp kendini geriye doğru atarak yaptığı “Oh be, bitti” şeklinde özetlenebilecek davranışını yadırgamadım.
Çünkü insan küçük bir ekrana bakarak konuşup şarkı söylemekten bir noktadan sonra sıkılabilir.
Karşında insan değil bir kamera var sonuçta.
İnsanların gözlerine bakarak şarkı söylemeye alışmış biri bu yeni sentetik vaziyete hemen alışamayabilir...
Gel gör ki Sıla’nın bunun üzerine yaptığı açıklama hiç olmamış.
“Arkadaşlar
amma abarttınız,
aman be!” deyip iki satırla geçeceği yerde çok ciddi, nasihat dozu yüksek bir açıklama yapmış.
Valla içim sıkıldı.
Hiç gerek yoktu oysa.
Hele ki bu dönemde...
Kimlerle spor yapıyorum
Online sporun suyunu çıkarmış olabilirim.
Sabah yoga yapıyorsam akşam da bir fitness eğitmeninin canlı yayınına katılıyorum.
Canlı yayınları kaçırır ya da sıkılırsam, YouTube’da daha önce kaydedilmiş videoları açıyorum.
Meraklısına, işte şu ana dek ders aldıklarım:
◊ Funk Roberts
(Fitness-YouTube)
◊ Çetin Çetintaş
(Yoga-YouTube ve Instagram canlı)
◊ Ege Fitness
(Fitness-YouTube)
◊ Adil Ayvaz
(Pilates-Instagram canlı)
◊ Can Bora
(Yoga-Instagram canlı)
◊ Chris Heria
(Egzersiz-YouTube)
◊ John Lindsey
(Egzersiz ve denge-Instagram ve YouTube)
İlk buluşmanın, flörtün adresi artık orası
Houseparty adlı aplikasyonda arkadaşlarıyla her gece görüntülü sohbet edip sonra uykuya dalanlardan mısınız?
Her gece olmasa bile, bazı geceler ben öyleyim mesela.
Üzgünüm ama çok şey kaçırıyormuşuz!
Meğer Houseparty artık ilk buluşmaların, flörtlerin de dünyası olmuş, haberimiz yokmuş...
Önceki sabah birbiriyle alakası olmayan iki kadın arkadaşım arayıp “Dün akşam ‘date’im vardı” diye uzun uzun bana deneyimlerini anlattı.
Her ikisi de giyinip süslenmiş ve tam buluşma saatinde Houseparty’yi açıp flört adayıyla görüntülü olarak buluşmuş.
“Hiç üşenmedim, en şık elbisemi giydim, makyajımı yaptım. Hazırladığım yemeği masama koydum ve uygulamayı açtım” diyordu arkadaşım.
Karşısındaki erkek de aynı şekilde:
Bir restoranda buluşuyormuş gibi iyi giyinmiş, yemeğini ve şarabını da yanına almış.
Sonra başlamışlar sohbet edip birbirlerini tanımaya...
“Peki birbirlerini nereden bulmuşlar?” derseniz, flört aplikasyonlarından.
Oradaki kuru kuru yazışma yetmemiş, madem dışarıda buluşamıyoruz Houseparty’de birbirimizi görüp buluşmuş gibi yapalım demişler.
Doğrusu vakit geçirmek için pek şahane bir motivasyon!
Bir yandan da şu bir gerçek:
Evde 7/24 yaşamak bile flört/aşk/ilişki hevesini asla öldürmüyor.
Yeni magazin orada mı?
Ünlü isimler de sürekli Houseparty’de kendi arkadaş gruplarıyla sosyalleşiyor.
O gruplardaki biriyle arkadaşsanız siz de dahil olabiliyorsunuz ortamlarına, sohbetlerine.
Eğer grubu kilitlemedilerse tabii.
Kilit özelliğine basılınca sohbete dışarıdan dalış yapamıyorsunuz.
Ama herkese açıksa cart diye dalmak mümkün.
Yeni magazin artık Houseparty gruplarında diyebiliriz yani.
Tabii yakalamak mümkün olursa...
Sıla’nın davranışında bir şey yok ama...
Sıla’nın canlı yayını kapattığını
sanıp kendini geriye doğru atarak yaptığı “Oh be, bitti” şeklinde özetlenebilecek davranışını yadırgamadım.
Çünkü insan küçük bir ekrana bakarak konuşup şarkı söylemekten bir noktadan sonra sıkılabilir.
Karşında insan değil bir kamera var sonuçta.
İnsanların gözlerine bakarak şarkı söylemeye alışmış biri bu yeni sentetik vaziyete hemen alışamayabilir...
Gel gör ki Sıla’nın bunun üzerine yaptığı açıklama hiç olmamış.
“Arkadaşlar
amma abarttınız,
aman be!” deyip iki satırla geçeceği yerde çok ciddi, nasihat dozu yüksek bir açıklama yapmış.
Valla içim sıkıldı.
Hiç gerek yoktu oysa.
Hele ki bu dönemde...
Kimlerle spor yapıyorum
Online sporun suyunu çıkarmış olabilirim.
Sabah yoga yapıyorsam akşam da bir fitness eğitmeninin canlı yayınına katılıyorum.
Canlı yayınları kaçırır ya da sıkılırsam, YouTube’da daha önce kaydedilmiş videoları açıyorum.
Meraklısına, işte şu ana dek ders aldıklarım:
◊ Funk Roberts
(Fitness-YouTube)
◊ Çetin Çetintaş
(Yoga-YouTube ve Instagram canlı)
◊ Ege Fitness
(Fitness-YouTube)
◊ Adil Ayvaz
(Pilates-Instagram canlı)
◊ Can Bora
(Yoga-Instagram canlı)
◊ Chris Heria
(Egzersiz-YouTube)
◊ John Lindsey
(Egzersiz ve denge-Instagram ve YouTube)