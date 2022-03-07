İki yeni şef restoranı geliyor

Yeme-içme sektörü artan maliyetlere rağmen dinamiği hâlâ eksilmeyen bir sektör.
Önümüzdeki hafta iki yeni restoran daha geliyor sektöre.
Üstelik ikisi de şef restoranı. O yüzden daha da değerliler.
İlki, Somer Sivrioğlu’nun Levent’teki Set Kebap’ın yerine açacağı Efendy adlı restoran.
15 yıl önce Sidney’de açılan Efendy, Sivrioğlu’nun ilk restoranı.
Dolayısıyla ünlü şef için bu restoranın İstanbul’da açılmasının ayrı bir anlamı var.
Sidney’deki Efendy’yi, Sivrioğlu’nun MasterChef macerasından çok önce görmüş ve yemeklerini tatmıştım.
Bahçesi, mekandaki etnik dokunuşlar ve tabii Türkiye’den kilometrelerce uzakta yediğimiz modern dokunuşlu Türk yemekleri hâlâ aklımda...
Levent’teki Efendy’de aynı hava olacak gibi.
Çünkü Efendy’nin iki klasiği; kadayıf karides ve tütsülenmiş kuzu omuz İstanbul menüsünde de yer alacakmış.
Bir başka şef restoranı ise Umut Karakuş’un Muutto’su.
İlk şubesi Moda’da açılan Muutto’nun ikinci ve daha büyük bir şubesini Galataport’ta açmaya hazırlanan
Karakuş, zincir kafeler
ve yüksek segment restoranlar arasına sıkışıp kalmış Galataport’a nefes aldıracak gibi.
Pandemi döneminde Muutto’nun Nişantaşı şubesinden (artık kapalı), ıspanaklı, mantarlı ve
siyez bulgurlu Rahibe Köftesi’ni eve az sipariş etmemiştim.
Dolayısıyla Galataport’taki yeni yeri bu nedenle de merakla bekleyenlerdenim.
NFT sanatı değiştirdi mi?
Geçen yıl bu zamanlar Beeple’ın ürettiği dijital illüstrasyon işinin 69 milyon dolarlık NFT satışı konuşuluyordu.
Bu satışla birlikte ünlü müzayede ve çoğu ünlü sanatçı NFT ve kripto para üzerinden sanat pazarına girmişti.
NewYork Times’dan Blake Gopnik önceki günkü yazısında şu soruyu soruyordu:
“Beeple’dan bir yıl sonra, NFT sanatçıları değiştirdi. Peki sanatı değiştirdi mi?”
Yazının tümüne bakılırsa sanatı neredeyse hiç değiştirmemiş NFT.
Bu arada şu eleştiri de var yazıda.
NFT alanların çoğunun hali hazırda kripto zengini olması ve onların daha zengin olmak bu eserleri satın alması...
Kısacası, NFT’nin bu ‘açgözlülükle’ büyüdüğü belirtiliyor.
Aynı yazıda New York Üniversitesi’nde sanat dünyası ekonomisi dersi veren Amy Whitaker’in söylediği cümle ise kucağa küpe:
“Sanat, insanın ekonomiyle ilişkisi hakkında politik seçimler yaptığı bir dünyada var olur”.
İki yeni şef restoranı geliyor
Yeme-içme sektörü artan maliyetlere rağmen dinamiği hâlâ eksilmeyen bir sektör.
Önümüzdeki hafta iki yeni restoran daha geliyor sektöre.
Üstelik ikisi de şef restoranı. O yüzden daha da değerliler.
İlki, Somer Sivrioğlu’nun Levent’teki Set Kebap’ın yerine açacağı Efendy adlı restoran.
15 yıl önce Sidney’de açılan Efendy, Sivrioğlu’nun ilk restoranı.
Dolayısıyla ünlü şef için bu restoranın İstanbul’da açılmasının ayrı bir anlamı var.
Sidney’deki Efendy’yi, Sivrioğlu’nun MasterChef macerasından çok önce görmüş ve yemeklerini tatmıştım.
Bahçesi, mekandaki etnik dokunuşlar ve tabii Türkiye’den kilometrelerce uzakta yediğimiz modern dokunuşlu Türk yemekleri hâlâ aklımda...
Levent’teki Efendy’de aynı hava olacak gibi.
Çünkü Efendy’nin iki klasiği; kadayıf karides ve tütsülenmiş kuzu omuz İstanbul menüsünde de yer alacakmış.
Bir başka şef restoranı ise Umut Karakuş’un Muutto’su.
İlk şubesi Moda’da açılan Muutto’nun ikinci ve daha büyük bir şubesini Galataport’ta açmaya hazırlanan
Karakuş, zincir kafeler
ve yüksek segment restoranlar arasına sıkışıp kalmış Galataport’a nefes aldıracak gibi.
Pandemi döneminde Muutto’nun Nişantaşı şubesinden (artık kapalı), ıspanaklı, mantarlı ve
siyez bulgurlu Rahibe Köftesi’ni eve az sipariş etmemiştim.
Dolayısıyla Galataport’taki yeni yeri bu nedenle de merakla bekleyenlerdenim.
NFT sanatı değiştirdi mi?
Geçen yıl bu zamanlar Beeple’ın ürettiği dijital illüstrasyon işinin 69 milyon dolarlık NFT satışı konuşuluyordu.
Bu satışla birlikte ünlü müzayede ve çoğu ünlü sanatçı NFT ve kripto para üzerinden sanat pazarına girmişti.
NewYork Times’dan Blake Gopnik önceki günkü yazısında şu soruyu soruyordu:
“Beeple’dan bir yıl sonra, NFT sanatçıları değiştirdi. Peki sanatı değiştirdi mi?”
Yazının tümüne bakılırsa sanatı neredeyse hiç değiştirmemiş NFT.
Bu arada şu eleştiri de var yazıda.
NFT alanların çoğunun hali hazırda kripto zengini olması ve onların daha zengin olmak bu eserleri satın alması...
Kısacası, NFT’nin bu ‘açgözlülükle’ büyüdüğü belirtiliyor.
Aynı yazıda New York Üniversitesi’nde sanat dünyası ekonomisi dersi veren Amy Whitaker’in söylediği cümle ise kucağa küpe:
“Sanat, insanın ekonomiyle ilişkisi hakkında politik seçimler yaptığı bir dünyada var olur”.