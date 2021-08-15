Herkesin ‘dijital minimalizm’i kendine göre

Yangın bölgelerindeki turizm işletmecilerinin bir ricası ve çağrısı var.

Özetle, “Bizi yalnız bırakmayın, gelin ve tatilinize kaldığınız yerden devam edin” diyorlar.

Bu konuda okuduğum en iyi metin Akyaka’nın meşhur işletmesi No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman’dan geldi.

Doruk’un yazısını aynen aktarıyorum:

“Canla başla çalışan, yardım gönderen, süreci izleyip paylaşan, sahada ve saha arkasında destek olan herkesin eline sağlık. Yangınlar henüz bitmedi ama bittiği yerler var çok şükür. Şimdi her şey daha fazla kontrol altında.

Koca yürekli gönüllerimiz var, ama umudumuz her zamanki gibi doğa.

Sizden ricamız her sene yaptığınız gibi bu sene de tatile çıkın.

Muğla hâlâ cennet.

Gelin, keyfini çıkarın, eğlenin, sörf yapın, yelken yapın. Kalan ormanlarımızda