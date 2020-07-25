Sporcuların buluşma noktası olan mekan, konseptine tarımı da ekleyerek Anadolu Yakası’na açılıyor... Kolekta’dan sonra yeni bir dijital sanat ağı geliyor... Karaköy’deki Bey, yeni konseptiyle yerli markalara kucak açıyor... İşte her alandan en yeni şeyler, hepimize ferah bir nefes aldıranlar.
◊ YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI
Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu önce bir aplikasyonla yola çıktılar: Sweaters.
Daha sonra da Bebek’te o aplikasyonun buluşma noktasını açtılar:
Sweaters Hub.
Sporun her türüne bağımlı insanları bir araya getiren Sweaters Hub, tipik bir spor salonu değildi.
Şehrin popüler eğitmenleriyle her çeşit egzersizi yapabileceğin bir yerdi.
Kısa sürede Sweaters Hub kendi topluluğunu yarattı.
Çünkü artık birçok insanın kendini adadığı bir spor kariyeri de var:
Fitness’tan çıkıp yogaya girmek, ertesi gün boks yapıp sonraki sabah pilatesle güne merhaba demek...
Tek bir egzersizi değil, farklı egzersizleri aynı anda yapma eğilimiyle coşup taşmak...
Spor kariyeri hiç de kolay bir şey değil yani!
Neyse işte, Sweaters’çılar spor kariyeri bağımlıları için Caddebostan’a yeni bir şube açıyormuş.
Önceki gün Elif Boyner’le karşılaştığımda yeni mekanı ve orada yer alacak bir sürprizi aktardı.
Elif’n söylediğine göre yeni Sweaters’da permakültür prensipleriyle kentsel tarım da yapılacak. Tıpkı Taksim’deki Ek Biç Ye İç adlı mekanda olduğu gibi.
İsteyen kendi sebzesini mekanın içindeki dikey tarım alanında yetiştirebilecek.
Doğrusu bu tür yenilikçi ve kenti daha yaşanır hale getiren projeler insanı sevindiriyor.
◊ YENİ BİR DİJİTAL SANAT AĞI
500’e yakın sanatçı ve 4 bin adet sanat eseriyle yola çıkan ülkenin ilk yerli dijital sanat ağı Kolekta’yı geçen ay yazmıştım.
Sonbaharda yeni bir dijital sanat ağı daha geliyor:
Shopi Go Art.
Kreatif Direktör Murat Süter’in verdiği bilgiye göre Shopi Go Art özenle yapılmış bir seçkiden oluşacak.
◊ YENİ BİR KONSEPT
6 yıl önce hayatımıza giren Karaköy’deki Bey mağazası kısa sürede müdavimlerini oluşturmuş, hatta geçen yıl Amsterdam’a da şube açmıştı.
En son bir sürpriz daha yapıp Karaköy’deki Fransız Geçidi’nde, bu kez kadın koleksiyonu satan bir Bey dükkânı daha açmışlardı.
Ama şimdi orayı revize ettiler ve adını “Lokal Hareket” koydular.
Nedeni, nasılını Bey’in ortakları Ozan Ertürk ve Bulut Dur şöyle anlatıyor:
“Aslında en başından beri yerli markalara yer vermeye çalıştık, ama bunu Bey adı altında yapınca amacımızı çok anlatamadık.
Temmuz itibarıyla bu mağazayı daha fazla yerel tasarımcıyla birlikte ‘Lokal Hareket’ adıyla yeniden açmaya karar verdik.
Süreçten zarar görmüş küçük ve yerel markalara daha fazla nasıl destek olabiliriz diye düşünüp onlardan komisyon almamaya karar verdik.”
◊ YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
İlk kişisel sergisini Avlu Bebek’teki galeri alanında açan Mehmet Üskül’ün, sergide yer alan işlerinden birinin adı Hedonizm.
Ama tabloda kavga eden onlarca insanı resmetmiş.
Bu ters köşe hali şöyle açıklıyor Üskül:
“Üniversitedeki mezuniyet jürisi o yıl proje konusu olarak hedonizm kavramını duyurmuştu. Mezun olmaya hazırlanan herkes hedonizm kavramını kendine göre yorumladı. Ben bir kavga/savaş sahnesini resme dökmek istedim.
Çünkü kavgadan, savaştan, kan dökülmesinden ve bu sahnelere neden olup izlemekten haz duyan birilerinin varlığına dikkat çekmek istedim.”
◊ YENİ BİR ŞARKI
Şu sıra çıkan yeni şarkıların sanki pek tadı tuzu yok.
Ama Emir Can İğrek’in yeni çıkardığı şarkının kendine has bir tadı var, pek sevdim. “Saman Sarısı” adlı şarkının nakaratı şöyle:
“Bir saman sarısı bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara’sın”
Her alandan en yeni şeyler
Sporcuların buluşma noktası olan mekan, konseptine tarımı da ekleyerek Anadolu Yakası’na açılıyor... Kolekta’dan sonra yeni bir dijital sanat ağı geliyor... Karaköy’deki Bey, yeni konseptiyle yerli markalara kucak açıyor... İşte her alandan en yeni şeyler, hepimize ferah bir nefes aldıranlar.
◊ YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI
Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu önce bir aplikasyonla yola çıktılar: Sweaters.
Daha sonra da Bebek’te o aplikasyonun buluşma noktasını açtılar:
Sweaters Hub.
Sporun her türüne bağımlı insanları bir araya getiren Sweaters Hub, tipik bir spor salonu değildi.
Şehrin popüler eğitmenleriyle her çeşit egzersizi yapabileceğin bir yerdi.
Kısa sürede Sweaters Hub kendi topluluğunu yarattı.
Çünkü artık birçok insanın kendini adadığı bir spor kariyeri de var:
Fitness’tan çıkıp yogaya girmek, ertesi gün boks yapıp sonraki sabah pilatesle güne merhaba demek...
Tek bir egzersizi değil, farklı egzersizleri aynı anda yapma eğilimiyle coşup taşmak...
Spor kariyeri hiç de kolay bir şey değil yani!
Neyse işte, Sweaters’çılar spor kariyeri bağımlıları için Caddebostan’a yeni bir şube açıyormuş.
Önceki gün Elif Boyner’le karşılaştığımda yeni mekanı ve orada yer alacak bir sürprizi aktardı.
Elif’n söylediğine göre yeni Sweaters’da permakültür prensipleriyle kentsel tarım da yapılacak. Tıpkı Taksim’deki Ek Biç Ye İç adlı mekanda olduğu gibi.
İsteyen kendi sebzesini mekanın içindeki dikey tarım alanında yetiştirebilecek.
Doğrusu bu tür yenilikçi ve kenti daha yaşanır hale getiren projeler insanı sevindiriyor.
◊ YENİ BİR DİJİTAL SANAT AĞI
500’e yakın sanatçı ve 4 bin adet sanat eseriyle yola çıkan ülkenin ilk yerli dijital sanat ağı Kolekta’yı geçen ay yazmıştım.
Sonbaharda yeni bir dijital sanat ağı daha geliyor:
Shopi Go Art.
Kreatif Direktör Murat Süter’in verdiği bilgiye göre Shopi Go Art özenle yapılmış bir seçkiden oluşacak.
◊ YENİ BİR KONSEPT
6 yıl önce hayatımıza giren Karaköy’deki Bey mağazası kısa sürede müdavimlerini oluşturmuş, hatta geçen yıl Amsterdam’a da şube açmıştı.
En son bir sürpriz daha yapıp Karaköy’deki Fransız Geçidi’nde, bu kez kadın koleksiyonu satan bir Bey dükkânı daha açmışlardı.
Ama şimdi orayı revize ettiler ve adını “Lokal Hareket” koydular.
Nedeni, nasılını Bey’in ortakları Ozan Ertürk ve Bulut Dur şöyle anlatıyor:
“Aslında en başından beri yerli markalara yer vermeye çalıştık, ama bunu Bey adı altında yapınca amacımızı çok anlatamadık.
Temmuz itibarıyla bu mağazayı daha fazla yerel tasarımcıyla birlikte ‘Lokal Hareket’ adıyla yeniden açmaya karar verdik.
Süreçten zarar görmüş küçük ve yerel markalara daha fazla nasıl destek olabiliriz diye düşünüp onlardan komisyon almamaya karar verdik.”
◊ YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
İlk kişisel sergisini Avlu Bebek’teki galeri alanında açan Mehmet Üskül’ün, sergide yer alan işlerinden birinin adı Hedonizm.
Ama tabloda kavga eden onlarca insanı resmetmiş.
Bu ters köşe hali şöyle açıklıyor Üskül:
“Üniversitedeki mezuniyet jürisi o yıl proje konusu olarak hedonizm kavramını duyurmuştu. Mezun olmaya hazırlanan herkes hedonizm kavramını kendine göre yorumladı. Ben bir kavga/savaş sahnesini resme dökmek istedim.
Çünkü kavgadan, savaştan, kan dökülmesinden ve bu sahnelere neden olup izlemekten haz duyan birilerinin varlığına dikkat çekmek istedim.”
◊ YENİ BİR ŞARKI
Şu sıra çıkan yeni şarkıların sanki pek tadı tuzu yok.
Ama Emir Can İğrek’in yeni çıkardığı şarkının kendine has bir tadı var, pek sevdim. “Saman Sarısı” adlı şarkının nakaratı şöyle:
“Bir saman sarısı bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara’sın”