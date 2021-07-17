Harari görse şaşırırdı

Aslında ilk değil. Gülşen, klip ve sahne kostümleriyle her seferinde bir sınava sokuyor bizi.



Kimisi sınavı geçiyor kimisi hep olduğu gibi yere çakılıyor.

Geçmişin tozlu sayfalarından iki örnek verelim...



ALENEN DAN DAN!



“Dan Dan” klibindeki kıyafetleri nedeniyle bir kurulun düzenlediği raporda alenen “eskort”a benzetilmiş, bu çirkin benzetme nedeniyle haklı olarak dava açmıştı Gülşen.

