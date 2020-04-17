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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Günlük sayıklamalar

17 Nisan 2020

Sabah kalkar kalkmaz herhalde herkes şuna benzer şeyler sayıklıyordur.


Dertlerimiz bugünlerde aşırı ortak payda yani:
◊ Suyum var mı?
Su sipariş etsem mi?
◊ Akşama ne yesem?
Malzemem var mı?
◊ Nohut mu yapsam? Bir dakika, önceki gün ne yemiştim ben?
Nohut değil miydi? Yoksa o üç gün önce miydi?
◊ Kıymayı buzluktan çıkartsam mı? Öğlene kıymalı bir şey yaparım belki?
◊ Kahve kapsüllerim neden hâlâ gelmedi?
◊ Market siparişi versem mi? Hafta sonuna dolaptakiler yeter mi?
◊ Yine mi kirlendi bu ev, bugün süpürgeyi açsam mı?
◊ Evin şeklini mi değiştirsem? Ya da eve yeni bir şey mi alsam?
◊ Spor yapsam mı? Dün de yapmamıştım galiba?

Taksilerdeki bu çözümü sevdim

Önceki gün iş için dışarı çıktım ve taksiye binmek zorunda kaldım.
Binmeden önce tedirgindim. Ama bindikten sonra içim biraz rahatladı.
Çünkü bindiğim takside şoförle aramda şeffaf pleksi levhadan yapılma bir paravan vardı.
Paravana sadece açılıp kapanan küçük bir bölme yapılmış.
O da parayı uzatmak için.
Yani iki tarafın da birbiriyle hava teması yok.
Tıpkı New York ve Londra taksilerinde gördüğümüz gibi bir uygulama.
Şoför zaten maskeliydi.
Ama bu pleksi paravan daha da rahatlatıyor insanı.
Benim bindiğim taksi, Bebek Taksi durağına aitti.
Umarım tüm taksiciler bu uygulamayı yapar.
Bunu yapmaları hem kendi sağlıkları hem de ileride daha çok müşteri kazanmaları için en yararlı seçenek.

Müdavim hareketi

Korona günlerinde kepenkleri indiren yeme içme sektörünü desteklemek için Amerika’da Dining Bond adı altında başlayan bir girişim var. İşte o girişimin Türkiye versiyonunu GastroClub adlı web sitesi hayata geçirmiş.
Onların bu girişime bulduğu isim Müdavim Hareketi.
Olay kısaca şu:
Müdavimi olduğunuz restoranların hediye çeklerini bugünlere özel olarak yüzde 25 indirimli satın alıyorsunuz.
Restoran yeniden açıldığında ise bu çeki kullanabiliyorsunuz.
GastroClub uygulamasının yaratıcıları, satın alınan çeklerin tamamını kesintiye uğratmadan restoranlara aktarma sözü veriyor.
Korona günlerinde sıkıntıya düşen tüm mekanlara destek olmak için.
Umarım işe yarar bu hareket.
Yeme içme sektörünü yine kendi ürettiği çözümler kurtaracak çünkü.

Ev ürünlerinde patlama olmuş

Online bir alışveriş sitesinin yayınladığı raporunda okudum.
Eve dair ürünlerin alışverişinde büyük artış olmuş. İnsanlar sürekli eve bir şey alıyormuş.
Galiba sürekli yeni bir şey alarak evi değiştirmiş, yenilemiş hissine kapılıyoruz.

Bakındığım iki canlı yayın

Instagram canlı yayınlarını başından sonuna dek izleyenlerin sabrını tebrik ediyorum. Ben izleyemiyorum. Sadece bakınıyorum. Ama son dönemde en çok bakındığım şu iki yayın oldu:
1. Saba Tümer’in yayınları: En son arkasına dekor da yaptırdı. Dekorun yazıları ters görünüyor ekranda, ama olsun. Yine de profesyonel çözümler buluyor. Ayrıca konuğunu iyi ağırlıyor. Sıkmıyor, boşa geyik yapmıyor.
2. Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş’ın Mücbir Sebepler adlı yayını:
Ünlülerle güzel dalga geçip kafalarına göre takılıyorlar.

Bazı şeyler değişmiyor

Yok yok, bazı şeyler değişmiyor. Şu önümüzü göremediğimiz sisli günlerde bile RTÜK’ün tek derdi yine Netflix’teki eşcinsellik. Yakında bir Türk dizisi yayına girecekmiş.
Onda bir eşcinsel karakter varmış, öyle duyum alınmış. Net bir bilgi de yok yani.
RTÜK Başkanı ona istinaden, “Uyardık, gözümüz üzerlerinde” demeci vermiş bir gazeteye.
Bence oldu olacak RTÜK, Netflix’teki Hasidik cemaatini anlatan dizi ve belgesellere müdahale etsin. O kadar çok ki artık, içim sıkıldı o yapımlardan.

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