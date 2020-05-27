Bayram boyunca ve öncesinde en dikkat çekici hareketlenme şuydu:
Güneye akın! Instagram’a ne zaman göz atsam, düne kadar İstanbul’da olan bir tanıdığın güneydeki bir tatil beldesine gittiğini gördüm.
Valla kıskançlıktan değil, İstanbul’da olmaktan şu an mutluyum da, bir ara “Şehirlerarası seyahat yasağı tamamen kalktı galiba?” diye düşündüm; “Bir şey mi kaçırdım?”
Gidenlere sordum, hepsi “İzin aldım” diyordu.
Birkaç hafta
önce giden birkaç kişi
ise “Hallettik bir şekilde” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı da İstanbullu yazlıkçıların Bodrum’a nasıl geldiğini merak etmiş.
VIP araç kiralama şirketlerinin seyahat izinlerini bizzat hallettiğini öğrenmiş.
Olaylar o seviyede yani. İzin kolay çıkabiliyorsa seyahat yasağı neden var, ben anlamadım. Ne diyeyim, sabırsızız, hem de çok...
Nasıl bir bayramdı
◊ Aşırı dijital bir bayramdı. Aileler Zoom’da buluştu.
El öpme yerine herkes Zoom’da teker teker söz alıp bayram konuşması yaptı.
◊ Küçükler harçlık olarak Bitcoin yatırımı istedi mi büyüklerinden, en çok onu merak ediyorum.
◊ GSM operatörlerimiz aşırı yoğunluktan bir ara kilitlendi, sonra da topu birbirlerine attılar.
Golü yiyen biz olduk. Herkes gibi aramak istediklerime ben de zar zor ulaştım.
◊ Ama operatörler tabii ki kilit olur.
Çünkü aradıklarımızla en az 1 saat kadar telefonda konuştuk. Telefonun içine düştük desem yeridir.
Nereden mi biliyorum?
Evin önüne ya da balkonuna çıkıp telefonla konuşanlardan!
Tüm konuşmaları dinlemek zorunda kaldım.
Heyhat, hepsinin konuşması en az 1 saate yakın sürdü.
◊ Bayram boyunca bir nostalji rüzgârı da yaşandı.
Zeki Müren’in eski bayram mesajları, TRT arşivleri paylaşıldı Instagram hesaplarından.
Onca dijitalliğe rağmen yine “dün”ün özlendiği bir bayram oldu kısacası.
Ah o komedi klipler
Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle sakınmadan dalga geçen ünlü azdır.
Mahsun Kırmızıgül de o sayısı az kümeye katıldı son tweet’iyle.
“Bir nesle nasıl kötü dans edilir öğretmiştim” diyerek o eski, “Prestij Ailesi” günlerinden kalma kliplerinden çılgın bir kolaj yayınladı.
Hepsi birbirinden komik klipler.
Ama bir dönem çılgın gibi izlenmiş, dinlenmiş işte.
Ne gelir elden!
Çemberimden uzak dur
Caddebostan’daki parka beyaz halkalar çizilmiş.
İnsanlar sosyalleşirken birbirinden uzak dursun diye. Peki o halkalara kaç kişi sığacak merak ediyorum.
4 mü yoksa 6 mı?
Ya 8 kişilik bir aile ya da arkadaş grubu geldiyse ne olacak?
“Sen, sen, sen; halkaya sığmadınız! Bugünkü pikniğe şu uzaktaki halkadan katılacaksınız” mı denilecek? Çok acayip “yeni normal” günler bekliyor bizi. Bir yandan eğlenceli olacağı da kesin.
Güneye akın
Bayram boyunca ve öncesinde en dikkat çekici hareketlenme şuydu:
Güneye akın! Instagram’a ne zaman göz atsam, düne kadar İstanbul’da olan bir tanıdığın güneydeki bir tatil beldesine gittiğini gördüm.
Valla kıskançlıktan değil, İstanbul’da olmaktan şu an mutluyum da, bir ara “Şehirlerarası seyahat yasağı tamamen kalktı galiba?” diye düşündüm; “Bir şey mi kaçırdım?”
Gidenlere sordum, hepsi “İzin aldım” diyordu.
Birkaç hafta
önce giden birkaç kişi
ise “Hallettik bir şekilde” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı da İstanbullu yazlıkçıların Bodrum’a nasıl geldiğini merak etmiş.
VIP araç kiralama şirketlerinin seyahat izinlerini bizzat hallettiğini öğrenmiş.
Olaylar o seviyede yani. İzin kolay çıkabiliyorsa seyahat yasağı neden var, ben anlamadım. Ne diyeyim, sabırsızız, hem de çok...
Nasıl bir bayramdı
◊ Aşırı dijital bir bayramdı. Aileler Zoom’da buluştu.
El öpme yerine herkes Zoom’da teker teker söz alıp bayram konuşması yaptı.
◊ Küçükler harçlık olarak Bitcoin yatırımı istedi mi büyüklerinden, en çok onu merak ediyorum.
◊ GSM operatörlerimiz aşırı yoğunluktan bir ara kilitlendi, sonra da topu birbirlerine attılar.
Golü yiyen biz olduk. Herkes gibi aramak istediklerime ben de zar zor ulaştım.
◊ Ama operatörler tabii ki kilit olur.
Çünkü aradıklarımızla en az 1 saat kadar telefonda konuştuk. Telefonun içine düştük desem yeridir.
Nereden mi biliyorum?
Evin önüne ya da balkonuna çıkıp telefonla konuşanlardan!
Tüm konuşmaları dinlemek zorunda kaldım.
Heyhat, hepsinin konuşması en az 1 saate yakın sürdü.
◊ Bayram boyunca bir nostalji rüzgârı da yaşandı.
Zeki Müren’in eski bayram mesajları, TRT arşivleri paylaşıldı Instagram hesaplarından.
Onca dijitalliğe rağmen yine “dün”ün özlendiği bir bayram oldu kısacası.
Ah o komedi klipler
Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle sakınmadan dalga geçen ünlü azdır.
Mahsun Kırmızıgül de o sayısı az kümeye katıldı son tweet’iyle.
“Bir nesle nasıl kötü dans edilir öğretmiştim” diyerek o eski, “Prestij Ailesi” günlerinden kalma kliplerinden çılgın bir kolaj yayınladı.
Hepsi birbirinden komik klipler.
Ama bir dönem çılgın gibi izlenmiş, dinlenmiş işte.
Ne gelir elden!
Çemberimden uzak dur
Caddebostan’daki parka beyaz halkalar çizilmiş.
İnsanlar sosyalleşirken birbirinden uzak dursun diye. Peki o halkalara kaç kişi sığacak merak ediyorum.
4 mü yoksa 6 mı?
Ya 8 kişilik bir aile ya da arkadaş grubu geldiyse ne olacak?
“Sen, sen, sen; halkaya sığmadınız! Bugünkü pikniğe şu uzaktaki halkadan katılacaksınız” mı denilecek? Çok acayip “yeni normal” günler bekliyor bizi. Bir yandan eğlenceli olacağı da kesin.