Gidişata dair özet yine onlardan gelecek

Eğer Körfez Savaşı’nı televizyondan izlemiş jenerasyondansanız, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla bugünlerde mutlaka şu cümleyi kurmuşsunuzdur:“Her şeyi gördük, daha başka ne göreceğiz acaba?”
Bu soruya verilen yanıtlar genelde hep olumsuz şeyler.
Dünyanın son birkaç gündür gidişatı nedeniyle aklıma düşen ve durumu özetleyen bir eser var. İsmi, “Tomorrow”.
Elmgreen&Dragset’in 2013 tarihli, yarını mezara gömen bu esprili işi her şeyi pek güzel özetliyor aslında.
Elmgreen&Dragset ikilisi ise mart sonunda açılacak ve çok konuşulacak bir başka büyük sergiyle, yine yeniden bir “durum özeti” yapmaya hazırlanıyor.
O sergiden önce bu sanatçı ikili hakkında biraz bilgi vereyim.
ÇÖL ORTASINDAKİ SÖZDE MAĞAZA
Michael Elmgreen Danimarkalı, Ingar Dragset ise Norveçli.
1995’ten bu yana birlikte çalışıp üretiyorlar.
En meşhur ve zeki işlerinden birini hemen hatırlatayım:
Ünlü ikili 2005 yılında Teksas’ın küçük çöl kasabası Marfa’da bir Prada butiğinin bire bir kopyasını inşa etmişti. Issız çölün ortasındaki bu ışıl ışıl kopya mağaza, tam da sanatçıların beklediği gibi daha ilk günden yağmalanmış, aslında bir heykel olan mağazaya müthiş zarar verilmişti.
İkilinin bir başka projesi olan “Van Gogh’un Kulağı” ise New York Beşinci Cadde’ye dikey olarak konulmuş, kulak şeklinde dev bir havuz heykeliydi!
Unutmadan, Elmgreen&Dragset 2017’deki İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü de üstlenmişti.
BEDENLERE İHTİYAÇ KALMAYACAK MI
Şimdi ünlü ikili 31 Mart’ta, Milano’daki Fondazione Prada’da açılacak yeni sergileri “Useless Bodies?”e hazırlanıyor.
Sergiden medyaya düşen ön görseller gerçekten çarpıcı.
Serginin ana teması da öyle. Şöyle diyor Elmgreen&Dragset:
“Bedenlerimiz artık varlığımızın ana unsuru değil.
Sanayi çağında olduğu gibi toplumların ileri üretim yöntemlerine değer üretmiyorlar.
Hatta fiziksel benliklerimizin bir avantajdan çok bir engel haline geldiği bile iddia edilebilir!
19. yüzyılda beden, günlük malların üreticisiydi. 20. yüzyılda bedenin rolü daha çok tüketicinin rolü haline geldi.
21. yüzyılın ilk yirmi yılında ise toplanan ve satılan veriler sayesinde bedenin durumu artık ürünün durumu! Teknoloji şirketlerinden veri toplanmasına ilişkin kamuya açık bilgilerin bu kadar anlamsız olması ve bu tür şirketlerin hayatımızın her alanına yayılma hızının artmasıyla, bedenlerimizin gelecekteki rolünü düşünmek bazen biraz korkutucu geliyor.”
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Toplam 3 bin metrekare alana yayılacak sergide, öncelikle bize bedenlerimizin geçmişteki klasik dönem işlerde nasıl kutsandığını, eski ve yeniyi yan yana sergileyerek gösterecek Elmgreen&Dragset.
Sonrası ise sürprizlerle dolu, bekleyip göreceğiz.
Gidişata dair özet yine onlardan gelecek
Eğer Körfez Savaşı’nı televizyondan izlemiş jenerasyondansanız, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla bugünlerde mutlaka şu cümleyi kurmuşsunuzdur:“Her şeyi gördük, daha başka ne göreceğiz acaba?”
Bu soruya verilen yanıtlar genelde hep olumsuz şeyler.
Dünyanın son birkaç gündür gidişatı nedeniyle aklıma düşen ve durumu özetleyen bir eser var. İsmi, “Tomorrow”.
Elmgreen&Dragset’in 2013 tarihli, yarını mezara gömen bu esprili işi her şeyi pek güzel özetliyor aslında.
Elmgreen&Dragset ikilisi ise mart sonunda açılacak ve çok konuşulacak bir başka büyük sergiyle, yine yeniden bir “durum özeti” yapmaya hazırlanıyor.
O sergiden önce bu sanatçı ikili hakkında biraz bilgi vereyim.
ÇÖL ORTASINDAKİ SÖZDE MAĞAZA
Michael Elmgreen Danimarkalı, Ingar Dragset ise Norveçli.
1995’ten bu yana birlikte çalışıp üretiyorlar.
En meşhur ve zeki işlerinden birini hemen hatırlatayım:
Ünlü ikili 2005 yılında Teksas’ın küçük çöl kasabası Marfa’da bir Prada butiğinin bire bir kopyasını inşa etmişti. Issız çölün ortasındaki bu ışıl ışıl kopya mağaza, tam da sanatçıların beklediği gibi daha ilk günden yağmalanmış, aslında bir heykel olan mağazaya müthiş zarar verilmişti.
İkilinin bir başka projesi olan “Van Gogh’un Kulağı” ise New York Beşinci Cadde’ye dikey olarak konulmuş, kulak şeklinde dev bir havuz heykeliydi!
Unutmadan, Elmgreen&Dragset 2017’deki İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü de üstlenmişti.
BEDENLERE İHTİYAÇ KALMAYACAK MI
Şimdi ünlü ikili 31 Mart’ta, Milano’daki Fondazione Prada’da açılacak yeni sergileri “Useless Bodies?”e hazırlanıyor.
Sergiden medyaya düşen ön görseller gerçekten çarpıcı.
Serginin ana teması da öyle. Şöyle diyor Elmgreen&Dragset:
“Bedenlerimiz artık varlığımızın ana unsuru değil.
Sanayi çağında olduğu gibi toplumların ileri üretim yöntemlerine değer üretmiyorlar.
Hatta fiziksel benliklerimizin bir avantajdan çok bir engel haline geldiği bile iddia edilebilir!
19. yüzyılda beden, günlük malların üreticisiydi. 20. yüzyılda bedenin rolü daha çok tüketicinin rolü haline geldi.
21. yüzyılın ilk yirmi yılında ise toplanan ve satılan veriler sayesinde bedenin durumu artık ürünün durumu! Teknoloji şirketlerinden veri toplanmasına ilişkin kamuya açık bilgilerin bu kadar anlamsız olması ve bu tür şirketlerin hayatımızın her alanına yayılma hızının artmasıyla, bedenlerimizin gelecekteki rolünü düşünmek bazen biraz korkutucu geliyor.”
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Toplam 3 bin metrekare alana yayılacak sergide, öncelikle bize bedenlerimizin geçmişteki klasik dönem işlerde nasıl kutsandığını, eski ve yeniyi yan yana sergileyerek gösterecek Elmgreen&Dragset.
Sonrası ise sürprizlerle dolu, bekleyip göreceğiz.