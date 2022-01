Galataport’ta neler oluyor

Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği, mekan sahiplerinin rol aldığı o kısa filmin galası, ismine bayıldığım Bomonti kafesi, Arnavutköy’de bir modern meyhane ve bir de “Emily in Paris”. Ufak İstanbul gezintimize buyurun...

İstanbul’un sosyal hayatında aralık başından bu yana hız kesmeyen davetler, yemekler ve etkinliklerde son virajdayız.

Haftaya pek bir şey kalmaz, her şey normal seyrine döner, eve kapanır “Emily in Paris”in şaşkın maceralarını izleriz artık.

Zaten herkes patır patır hasta. Sosyal hayatın seyri “Squid Game”deki cam köprü oyunu gibi, ya düşüyor ya da yoluna devam ediyorsun.

Neyse, hafta başı Wu Bomonti’de pek hoş bir yemek vardı.

Dijital sanat platformu Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği.

Genç sanatçıların eserlerini erişilebilir fiyatlarla satan,

dahası yeni sanatçıların önünü açan sanat platformunun yemeğinde en sevdiğim şey