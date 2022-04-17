Fikir ayrılığı mı yoksa başka bir şey mi?

Mahsun Kırmızıgül eşiyle fikir ayrılıklarını aşamadıkları için boşandıklarını söylemiş.
Şu “fikir ayrılığı” lafına da kılım.
Sonuçta iki farklı insan. Her konuda fikir birliği içinde olmaları zaten biraz tuhaf olurdu.
Fikir ayrılığından kasıt anlaşamamak ise onun da esas adı birbirine bir süre sonra katlanamamak.
Katlanamamak fay kırığı kadar derin bir hadise.
Hangi ara sallantılar başlıyor tam olarak asla bilemiyorsun.
En başta hiç gözüne çarpmayan şeyler dağdan kopup gelen çığ gibi üzerine üzerine gelmeye başlıyor ve final: O ilişki aniden enkaza dönüşüyor.
Katlana katlana orta yolu bulmak da var.
Bunun adı fedakârlık.
Daha demokratik ve şefkatli bir çözüm.
İlişkileri sürdürülebilir kılmak için insan oğluyla kızının uydurduğu bir tatlı düzen.
Ama fedakârlık da karşılıklı savaşlara yol açabilir zamanla.
Bir taraf der ki, “Ben senin için kariyerimi, şunu bunu feda ettim, sen benim için ne yaptın, hiç!”
Diğer taraf altta kalır mı: “Yanılıyorsun, ben de senin için sevmediğim bir işe girdim.”
Olay büyür gider yani.
O nedenle fedakârlık da ilişki gibi ayrı bir müessese aslında.
Mesela ilişkinin selameti açısından çok sevdiğin hobini, işini feda etmek bana ultra eşitsiz geliyor.
Oradaki denge çiftler arasında tabii. Ama genelde dengesiz oluyor.
Karşı taraf hiç istemediği halde bin tane fedakarlık yapıp bir de bunu silah olarak kullanmak var.
İşte o en fenası.
Onlar da fedakarlık yamyamları...
Neyse, sonuçta “fikir ayrılığı” deyip geçmek olmuyor.
Arka planda -yazının başından beri sayıp döktüğüm gibi- bin tane dolambaçlı hadise cereyan ediyor.
Okuldan kaçan Aleyna
İkinci İngilizce teklisi “Take it or Leave it”in videosunda sebebiyle bir Aleyna Tilki raporu:
* Motosiklet üzerindeyken okul üniforması minisini çıkarıp kombin değiştirme becerisini göstermek ve oradan hızla bir pop punk partiye dalış. Tam da “Elite”deki ergenlerin ortamına öykünen bir fantezi olmuş.
* Dev oyuncak ayıdan vazgeçilememesi gibi pembesi bol yatak odası fantezisinden de vazgeçilmemiş.
* Bu arada sarsıcı nokta: Bu oda Aleyna’nın gerçek yatak odasıymış.
Bu zevksizlik üzerine yıkıldım.
* Videonun finali ise güzel bir nanik, pek sevdim.
Fikir ayrılığı mı yoksa başka bir şey mi?
Mahsun Kırmızıgül eşiyle fikir ayrılıklarını aşamadıkları için boşandıklarını söylemiş.
Şu “fikir ayrılığı” lafına da kılım.
Sonuçta iki farklı insan. Her konuda fikir birliği içinde olmaları zaten biraz tuhaf olurdu.
Fikir ayrılığından kasıt anlaşamamak ise onun da esas adı birbirine bir süre sonra katlanamamak.
Katlanamamak fay kırığı kadar derin bir hadise.
Hangi ara sallantılar başlıyor tam olarak asla bilemiyorsun.
En başta hiç gözüne çarpmayan şeyler dağdan kopup gelen çığ gibi üzerine üzerine gelmeye başlıyor ve final: O ilişki aniden enkaza dönüşüyor.
Katlana katlana orta yolu bulmak da var.
Bunun adı fedakârlık.
Daha demokratik ve şefkatli bir çözüm.
İlişkileri sürdürülebilir kılmak için insan oğluyla kızının uydurduğu bir tatlı düzen.
Ama fedakârlık da karşılıklı savaşlara yol açabilir zamanla.
Bir taraf der ki, “Ben senin için kariyerimi, şunu bunu feda ettim, sen benim için ne yaptın, hiç!”
Diğer taraf altta kalır mı: “Yanılıyorsun, ben de senin için sevmediğim bir işe girdim.”
Olay büyür gider yani.
O nedenle fedakârlık da ilişki gibi ayrı bir müessese aslında.
Mesela ilişkinin selameti açısından çok sevdiğin hobini, işini feda etmek bana ultra eşitsiz geliyor.
Oradaki denge çiftler arasında tabii. Ama genelde dengesiz oluyor.
Karşı taraf hiç istemediği halde bin tane fedakarlık yapıp bir de bunu silah olarak kullanmak var.
İşte o en fenası.
Onlar da fedakarlık yamyamları...
Neyse, sonuçta “fikir ayrılığı” deyip geçmek olmuyor.
Arka planda -yazının başından beri sayıp döktüğüm gibi- bin tane dolambaçlı hadise cereyan ediyor.
Okuldan kaçan Aleyna
İkinci İngilizce teklisi “Take it or Leave it”in videosunda sebebiyle bir Aleyna Tilki raporu:
* Motosiklet üzerindeyken okul üniforması minisini çıkarıp kombin değiştirme becerisini göstermek ve oradan hızla bir pop punk partiye dalış. Tam da “Elite”deki ergenlerin ortamına öykünen bir fantezi olmuş.
* Dev oyuncak ayıdan vazgeçilememesi gibi pembesi bol yatak odası fantezisinden de vazgeçilmemiş.
* Bu arada sarsıcı nokta: Bu oda Aleyna’nın gerçek yatak odasıymış.
Bu zevksizlik üzerine yıkıldım.
* Videonun finali ise güzel bir nanik, pek sevdim.