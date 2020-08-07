Fark göremiyorum, ya siz?

Bodrum’un plajlarından biri. Etrafım hali vakti yerinde ailelerin Z kuşağı bireyleriyle çevrilmiş durumda.
İki genç kız karşılarındaki genç adamı dinliyor.
“O karı 16 yaşındayken bulmalıydı birini” diyor genç adam.
Garip bir şekilde öfkeli.
Kızlar, “Neden böyle kaba konuşuyorsun?” filan demiyor.
Başlarıyla onaylıyorlar sadece.
Sakin sakin dinliyorlar.
Genç adam aynı kabalıkta konuşmaya devam ediyor.
Kızlar belli ki bahsi geçen hemcinslerini pek sevmiyor.
Ama sevmemeleri onun hakkında böyle küfürlü konuşulmasını sineye çekmelerini mi gerektiriyor?
Genç adam benim için o an Yeşim Salkım’a sahneden küfreden Murat Övüç’ten farksız.
Onu dinleyip onaylayan kızlar da Övüç’ün küfrünü alkışlayan kadınlardan...
Öpüşmeyenlerden misin?
Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında dörtten daha fazla tutanak tutulmuş Çeşme’deki 6 popüler plaj 15 günlüğüne kapatıldı.
O zaman söyleyeyim: Güneydeki tüm plajların kapanması yakındır.
Çünkü aslında hiçbirinde sosyal mesafe kuralına tam olarak uyulmuyor.
Mekan sahiplerini de suçlamayın.
Esas insanlar kurala uymuyor.
Misal: 6 kişilik bir arkadaş grubu plaja gidiyor diyelim.
Kendi aralarında otururken gruptan biri, başka bir arkadaşını görüyor plajda.
Onun ve grubunun yanına gidiyor.Daha sonra iki grup birleşiyor, kalabalık bir hale geliyorlar.
Herkes birbirini “tanıdık” gördüğü için de mesafeli davranma gereği nedense duymuyor.
Sarılan öpüşen oluyor.
Hatta, “Öpüşmeyenlerden misin?” muhabbeti dönüyor, “Bende korona yok, rahat ol” diyen çıkıyor.
Şimdi işletme ne yapsın? Birbirinizden ayrılın mı desin?
Bodrum’da konuştuğum bir işletmeci hayli dertliydi mesela:
“Ne yapayım, Hindistan’daki polisler gibi elimde değnekle dolaşıp insanları mı ayırayım?”
Durum bu: Ne kadar şezlonglar arası mesafe koysanız, içeriye az kişi almaya çalışsanız da, insanlar sosyal mesafeyi filan unutuyor plaja gidince.
Cezaya razı olundu
Şu da bir gerçek.
Tıpkı sigara yasağında ödenen para cezaları gibi işletmeler sosyal mesafe ihlali cezasına da en baştan razı oldu.
Çünkü gördüler ki, gelen insanların talep ettiği şey buydu.
“Madem kimsenin umurunda değil, ben de kazandığım paranın bir kısmını ceza olarak öderim” diye baktılar olaya.
Tipik bir Türkiye manzarası bu, hepimizin bildiği...
Uçak koridoru çekip durmayın artık
Sosyal medyada bazen görüyorum.
Uçak iniş yaptıktan sonra koridorda oluşan insan kalabalığını çekip instagram’a koyuyor bazıları, “Hani nerede sosyal mesafe?” diye çemkirerek...
İyi de, zaten uçakta yan yana uçuyoruz, hangi mesafeden bahsediyorsunuz?
Keza uçaktan indiğimizde binilen otobüs de tıklım tıklım oluyor.
Orada da mesafeyi korumak mümkün değil.
O zaman ne olur şu gereksiz sosyal mesafe muhbirliğinden vazgeçin artık.
Bodrum yabancı turist dolu
Hem bindiğim Bodrum uçağında hem de birkaç gündür dolaştığım Bodrum mekanlarının çoğunda bizzat gördüm: İstatistik verecek durumum yok, ama yabancı turist hayli fazla.
Üstelik farklı ülkelerden.
Önceki gece Maça Kızı’nın barındaki konuşma balonlarının dili sadece İngilizce ve Rusça’ydı mesela.
Çoğu teknesinden, bir kısmı da kaldığı otelden gelmiş.
Fark göremiyorum, ya siz?
Bodrum’un plajlarından biri. Etrafım hali vakti yerinde ailelerin Z kuşağı bireyleriyle çevrilmiş durumda.
İki genç kız karşılarındaki genç adamı dinliyor.
“O karı 16 yaşındayken bulmalıydı birini” diyor genç adam.
Garip bir şekilde öfkeli.
Kızlar, “Neden böyle kaba konuşuyorsun?” filan demiyor.
Başlarıyla onaylıyorlar sadece.
Sakin sakin dinliyorlar.
Genç adam aynı kabalıkta konuşmaya devam ediyor.
Kızlar belli ki bahsi geçen hemcinslerini pek sevmiyor.
Ama sevmemeleri onun hakkında böyle küfürlü konuşulmasını sineye çekmelerini mi gerektiriyor?
Genç adam benim için o an Yeşim Salkım’a sahneden küfreden Murat Övüç’ten farksız.
Onu dinleyip onaylayan kızlar da Övüç’ün küfrünü alkışlayan kadınlardan...
Öpüşmeyenlerden misin?
Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında dörtten daha fazla tutanak tutulmuş Çeşme’deki 6 popüler plaj 15 günlüğüne kapatıldı.
O zaman söyleyeyim: Güneydeki tüm plajların kapanması yakındır.
Çünkü aslında hiçbirinde sosyal mesafe kuralına tam olarak uyulmuyor.
Mekan sahiplerini de suçlamayın.
Esas insanlar kurala uymuyor.
Misal: 6 kişilik bir arkadaş grubu plaja gidiyor diyelim.
Kendi aralarında otururken gruptan biri, başka bir arkadaşını görüyor plajda.
Onun ve grubunun yanına gidiyor.Daha sonra iki grup birleşiyor, kalabalık bir hale geliyorlar.
Herkes birbirini “tanıdık” gördüğü için de mesafeli davranma gereği nedense duymuyor.
Sarılan öpüşen oluyor.
Hatta, “Öpüşmeyenlerden misin?” muhabbeti dönüyor, “Bende korona yok, rahat ol” diyen çıkıyor.
Şimdi işletme ne yapsın? Birbirinizden ayrılın mı desin?
Bodrum’da konuştuğum bir işletmeci hayli dertliydi mesela:
“Ne yapayım, Hindistan’daki polisler gibi elimde değnekle dolaşıp insanları mı ayırayım?”
Durum bu: Ne kadar şezlonglar arası mesafe koysanız, içeriye az kişi almaya çalışsanız da, insanlar sosyal mesafeyi filan unutuyor plaja gidince.
Cezaya razı olundu
Şu da bir gerçek.
Tıpkı sigara yasağında ödenen para cezaları gibi işletmeler sosyal mesafe ihlali cezasına da en baştan razı oldu.
Çünkü gördüler ki, gelen insanların talep ettiği şey buydu.
“Madem kimsenin umurunda değil, ben de kazandığım paranın bir kısmını ceza olarak öderim” diye baktılar olaya.
Tipik bir Türkiye manzarası bu, hepimizin bildiği...
Uçak koridoru çekip durmayın artık
Sosyal medyada bazen görüyorum.
Uçak iniş yaptıktan sonra koridorda oluşan insan kalabalığını çekip instagram’a koyuyor bazıları, “Hani nerede sosyal mesafe?” diye çemkirerek...
İyi de, zaten uçakta yan yana uçuyoruz, hangi mesafeden bahsediyorsunuz?
Keza uçaktan indiğimizde binilen otobüs de tıklım tıklım oluyor.
Orada da mesafeyi korumak mümkün değil.
O zaman ne olur şu gereksiz sosyal mesafe muhbirliğinden vazgeçin artık.
Bodrum yabancı turist dolu
Hem bindiğim Bodrum uçağında hem de birkaç gündür dolaştığım Bodrum mekanlarının çoğunda bizzat gördüm: İstatistik verecek durumum yok, ama yabancı turist hayli fazla.
Üstelik farklı ülkelerden.
Önceki gece Maça Kızı’nın barındaki konuşma balonlarının dili sadece İngilizce ve Rusça’ydı mesela.
Çoğu teknesinden, bir kısmı da kaldığı otelden gelmiş.