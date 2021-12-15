Eski dostlar dönmese daha mı iyiydi?

Cumartesi sabahı Eskişehir’e giden hızlı trenin penceresinden göllere, dağlara dalıp gitmişken, gecenin sonunun en hasından oyun havalarının çaldığı bir düğünle sona ereceğini bilmiyordum tabii.

Trendeyken bildiğim tek şey şuydu: Odunpazarı Modern Müze’de (kısa adıyla OMM), 31 sanatçıyı bir araya getiren yeni ve büyük bir sergi var. Ben de o serginin açılış davetine gidiyorum.

Her şey, sergi açılışından sonra sanatçılar ve İstanbul’dan gelen davetlileri (mesela Şebnem-Celal Çapa, Emir Yargıcı ve Mustafa Taviloğlu) bir araya getiren OMM INN restorandaki yemeğe girmemle beraber değişti.

Ortam küçük bir gazinoya dönüştürülmüştü.

Eski usullerle yeniler bir aradaydı: Mekana sürekli sis veriliyor, masalar sis içinde yüzüyordu.

Bir yandan da duvarlara yansıtılan projektörlerde 2021 versiyon bir zenne en kıvrak göbek hünerlerini sergiliyordu.

Daha bunlar başlangıçtı tabii.

İlerleyen saatlerde bir grup müzisyen sahneye çıktı ve ortam bir anda ateşlendi.

Kollar iki yana doğru açıldı, göbekler atılmaya başlandı ve sergi yemeği bir anda