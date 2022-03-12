Dünden bugüne Gülşen’in yolculuğu

Gülşen’in “Lolipop” single’ı için verdiği kapak pozu Işın Karaca ve onun gibi düşünenlerin eminim pek hoşuna gitmemiştir ama benim asıl dikkatimi çeken şey Gülşen’in kimine göre şahane fit kimine göre ise bir deri bir kemik olan bedeninin dünden bugüne muhteşem yolculuğu oldu.
2012’de bir röportaj yapmıştık Gülşen’le.
O zaman çalıştığı bir spor hocası vardı.
Onun hakkında, “Böyle giderse anoreksik olur” diye bir demeç yuvarlamıştı.
“BEDENİM RUHUMA GÖRE ŞEKİL ALIYOR”
Haliyle o röportajda buradan yola çıkarak “beden konuşmaları” yapmıştık.
“İyi bir bedene sahip olmak bu çağın gerektirdiği bir zorunluluk mu?” diye sormuştum Gülşen’e.
Yanıtı şöyle olmuştu:
“Bence her çağda gerekli ve geçerli. Bundan yüz yıl önce bir kadın, iyi bir vücuda ve aynı zamanda güzel bir ruha sahipse, diğerlerinden ayrılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden tüm zamanlara ait bir zorunluluk bu.”
Peki Gülşen için güzel beden ne anlama geliyordu?
Yine aynı röportajdan aktarayım:
“İdeal yağ ve kas oranına sahip bir beden, tamamdır. Ama insanın aynaya baktığı zaman kendini nasıl görmek istediği de önemli. Bedenim ruhuma göre şekil alıyor. Ben böyle bir bedende huzurluyum. Ama bir başka kadın 80 kilodur ve o kadar mutludur ki. Onu şişman bir kadın olarak görmezsiniz. Önemli olan ruhunun ne istediği. O da zaten bedene direkt yansıyor... Bir de ben her zaman bakımlıydım. Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Lisede voleybol ve karate yapıyordum. Sert tarafım ön plandaydı. Yıllar içinde daha naif olmaya başladım.”
Bu kekle mi fit kalıyorsun?
O röportaj gününden aklımda kalan bir şey daha: Masanın üzerinde Gülşen’in yaptığı kocaman bir kek vardı ve sormuştum, “Nasıl yani? Bu fit halini kek yiyerek mi koruyorsun” diye. Meğer tatlı çok seviyormuş ve keki de organik şeker olsun diye agave şurubundan yapmış Gülşen.
O kadar erotik değil
Bir yandan da kapak pozundan dolayı “Lolipop” şarkısı arka planda kalmış görünüyor.
Biraz şarkı üzerine konuşursak benim anladığım şu:
◊ Lolipop’la başka bir yola girmiş Gülşen. Vokalleri eski hitlerindeki gibi bangır bangır ve sert değil, fazlasıyla yumuşak.
◊ Hatta öyle yumuşak ki, ne dediği bazen anlaşılmıyor. Bu özellikle yapılmış gibi. “Sadece ritme odaklanın, ne dediğime takılmayın” der gibi.
◊ Araya kırıntı da olsa İngilizce sıkıştırmalar, çoğu yeni nesil şarkıcıda gördüğümüz o malum hibrit durum gibi.
◊ Şarkının bazı yürüyüşleri Nil Karaibrahimgil’in “Extra Large”ıyla ruh akrabası gibi. “Lolipop”un ardından hemen o şarkıyı dinledim.
◊ “Lolipop”un sözleri o kadar erotik değil bence. En azından bir “Bandıra Bandıra” kadar açık açık erotik değil diyelim.
“Duruma göre uyumlanmam”
Şimdi şarkının videosu bekleniyor. Daha önce başka bir videosu dolayısıyla hedef olmuştu Gülşen.
Bakalım bu video nasıl olacak...
O zaman 2012 röportajından Gülşen’in bir cümlesiyle mevzuyu bitirelim:
“Duruma göre uyumlanan bir insan değilim. Şartlar ve durumlar neyse ona göre şekil alıp değişen biri olmadım. Bizim yaptığımız işlerde de özgürlüğün olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ya özgür bir şekilde yaparsın ya da yapmazsın.”
Dünden bugüne Gülşen’in yolculuğu
Gülşen’in “Lolipop” single’ı için verdiği kapak pozu Işın Karaca ve onun gibi düşünenlerin eminim pek hoşuna gitmemiştir ama benim asıl dikkatimi çeken şey Gülşen’in kimine göre şahane fit kimine göre ise bir deri bir kemik olan bedeninin dünden bugüne muhteşem yolculuğu oldu.
2012’de bir röportaj yapmıştık Gülşen’le.
O zaman çalıştığı bir spor hocası vardı.
Onun hakkında, “Böyle giderse anoreksik olur” diye bir demeç yuvarlamıştı.
“BEDENİM RUHUMA GÖRE ŞEKİL ALIYOR”
Haliyle o röportajda buradan yola çıkarak “beden konuşmaları” yapmıştık.
“İyi bir bedene sahip olmak bu çağın gerektirdiği bir zorunluluk mu?” diye sormuştum Gülşen’e.
Yanıtı şöyle olmuştu:
“Bence her çağda gerekli ve geçerli. Bundan yüz yıl önce bir kadın, iyi bir vücuda ve aynı zamanda güzel bir ruha sahipse, diğerlerinden ayrılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden tüm zamanlara ait bir zorunluluk bu.”
Peki Gülşen için güzel beden ne anlama geliyordu?
Yine aynı röportajdan aktarayım:
“İdeal yağ ve kas oranına sahip bir beden, tamamdır. Ama insanın aynaya baktığı zaman kendini nasıl görmek istediği de önemli. Bedenim ruhuma göre şekil alıyor. Ben böyle bir bedende huzurluyum. Ama bir başka kadın 80 kilodur ve o kadar mutludur ki. Onu şişman bir kadın olarak görmezsiniz. Önemli olan ruhunun ne istediği. O da zaten bedene direkt yansıyor... Bir de ben her zaman bakımlıydım. Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Lisede voleybol ve karate yapıyordum. Sert tarafım ön plandaydı. Yıllar içinde daha naif olmaya başladım.”
Bu kekle mi fit kalıyorsun?
O röportaj gününden aklımda kalan bir şey daha: Masanın üzerinde Gülşen’in yaptığı kocaman bir kek vardı ve sormuştum, “Nasıl yani? Bu fit halini kek yiyerek mi koruyorsun” diye. Meğer tatlı çok seviyormuş ve keki de organik şeker olsun diye agave şurubundan yapmış Gülşen.
O kadar erotik değil
Bir yandan da kapak pozundan dolayı “Lolipop” şarkısı arka planda kalmış görünüyor.
Biraz şarkı üzerine konuşursak benim anladığım şu:
◊ Lolipop’la başka bir yola girmiş Gülşen. Vokalleri eski hitlerindeki gibi bangır bangır ve sert değil, fazlasıyla yumuşak.
◊ Hatta öyle yumuşak ki, ne dediği bazen anlaşılmıyor. Bu özellikle yapılmış gibi. “Sadece ritme odaklanın, ne dediğime takılmayın” der gibi.
◊ Araya kırıntı da olsa İngilizce sıkıştırmalar, çoğu yeni nesil şarkıcıda gördüğümüz o malum hibrit durum gibi.
◊ Şarkının bazı yürüyüşleri Nil Karaibrahimgil’in “Extra Large”ıyla ruh akrabası gibi. “Lolipop”un ardından hemen o şarkıyı dinledim.
◊ “Lolipop”un sözleri o kadar erotik değil bence. En azından bir “Bandıra Bandıra” kadar açık açık erotik değil diyelim.
“Duruma göre uyumlanmam”
Şimdi şarkının videosu bekleniyor. Daha önce başka bir videosu dolayısıyla hedef olmuştu Gülşen.
Bakalım bu video nasıl olacak...
O zaman 2012 röportajından Gülşen’in bir cümlesiyle mevzuyu bitirelim:
“Duruma göre uyumlanan bir insan değilim. Şartlar ve durumlar neyse ona göre şekil alıp değişen biri olmadım. Bizim yaptığımız işlerde de özgürlüğün olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ya özgür bir şekilde yaparsın ya da yapmazsın.”