Dört maddede ‘göbekli’ hadise

Trafik, ama Beşiktaş meydanda olanından. HES kodu, ama metroda yüklenmeyeninden. Yeni menü, uzun süredir gitmediğim bir yerden. Ve yeni bir otelle yeni bir müze, “çok yakında” kategorisinden...

◊ ORASI KİLİT, LÜTFEN GİRMEYELİM

Beşiktaş Meydanı’nın son trafik düzenlemesinden sonraki hali aşk hayatımdan beter:

Kilit ötesi.

Tamam, orada hep bir trafik olurdu.

Ama bu kadar değil.

Beşiktaş trafiği en kaçınılması gerekenlerden biri haline geldi şehirde.

Taksicilerle uzlaştığım tek nokta bu:

