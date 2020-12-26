Dijital yemeğinizi nasıl alırdınız

Teşekkürler 2020, gerçekten daha önceki hiçbir yıla hiçbir anlamda benzemedin.

Neredeyse tüm bir yılı maske takarak, virüs konuşarak, oturma odasından salona ya da salondan yatak odasına seyahat ederek, ayrıca bir açılıp bir kapanarak geçirdik.

Haliyle pandemi hadisesi her yönüyle popüler kültür ve magazini de etkiledi.

Mesela: Merve Boluğur belki de önceki yıl olmadığı kadar haber oldu.

Çünkü çoğunluğun aksine maskesiz dolaştı, dolaştıkça daha çok fotoğraflandı, fotoğraflandıkça Merve Boluğur maskesiz eylemine devam etti.

Hiçbir projede yer almayan oyuncu, manasız bir şekilde 2020’nin en çok konuşulanı olup çıktı...

Mesela: Bir önceki yıl Şevval Şahin ismini bilmiyorduk.

2020 popüler kültürü bize onu da öğretti. Yine pandeminin payı var.

Şahin, erkek arkadaşı Marcus için yaptığı doğum günü partisi ve onu izleyen parti zincirlemesi nedeniyle “korona parti kızı” olarak yaftalandı.