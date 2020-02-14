‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı

Bir ilişki bir ünlünün imajını, ona dair kafanızda oluşmuş duygu ve düşünceleri bir anda altüst eder mi?Maalesef eder.
Serenay Sarıkaya’nın başına gelen de bu oldu.
Kiminle konuşsam söylediği ilk şey bu, “Neden Serenay neden?”
Şu ana dek hakkında oluşmuş cool, çalışkan, başarılı, havalı, karizmatik, pozitif, şık giyinen gibi onca zincirleme nefis algıyı iki günde tersine çevirdi Serenay:
Cem Yılmaz’ın sevgililerinden biri haline gelerek...
Yetmedi, Defne Samyeli’nin imalı ve mağdur açıklamalarıyla günler sürecek bir Dallas’ın da ortasında buldu kendini Serenay.
Aldatma polemiklerinin, “Demek ki Defne varken başlamış her şey” şeklindeki algı kuyularının içine sürüklendi.
Cem Yılmaz’a ise bir şey olmadı.
Sosyal medyada çok konuşulan “Gişesi azaldı” söylemini unutturdu çoktan.
Olan Serenay’a oldu...
Burası da neresi böyle?
Önceki gece...
Tophane’nin arka sokaklarında bir partinin adresini bulmaya çalışıyorum.
Arkadaşımın WhatsApp’tan
gönderdiği adresi bulmaya çalışırken müzik sesleri duyuyorum.
Dışarıdan fena halde yıkık dökük görünen, garip bir binadan...
“Nasıl yani? Burası olamaz herhalde” diye düşünürken doğru adreste olduğumu anlıyorum.
İçeri girince daha da büyük şaşkınlık yaşıyorum.
Üst üste konmuş 30-40 yıllık eski eşyalar arasında dolaşan çılgın bir kalabalık...
O eşyalar arasında çalan şahane bir caz grubu...
“Neredeyiz biz, burası Berlin mi?” diye hayretlerini dile getiren kadınlar erkekler...
Meğer burası normalde film ve dizilere kiralanan bir setmiş.
Adı da Plato Platonik!
İlk kez parti yapılıyormuş burada...
Platonun içinde ise cidden yok yoktu.
Hapishane setinden tutun da 80’lerden kalma bir polis karakoluna kadar; her şey...
Yeme İçme İşleri’nin organize ettiği partinin mekanına bu yüzden bayıldım.
Gece boyunca “Aa burada 1983 yılının takvimi dahi var” diye diye bin türlü detayla eğlenebildiğimiz için...
Parazit dünyasına
giriş yapanlar için
Oscar alınca daha da popüler olan Güney Kore filmi “Parazit” gerçekten düşündürücü, gerçekten sert, gerçekten senaryosuyla alkışı hak eden bir film.
Ama “Parazit”ten çok daha sert, zihinleri şoke eden nice filmler vardı geçmişte.
Onları da “Sert Filmlere Giriş 101” kategorisinden unutmamalı derim:
Mesela Michael Haneke’nin “Yedinci Kıta”sını...
Mesela Kim Ki-duk’un “Pieta”sını (Acı)...
Bilgisayar oyunu karakteri olarak
Can Yaman
Günün YouTube kanalı önerisini de vereyim: Pixel. Gündemdeki insanları bilgisayar oyunu karakterine dönüştüren Pixel’in en eğlenceli videolarından biri de Can Yaman’a yaptıkları “Libido Avcısı” videosu...
Libido Avcısı Can Yaman’ın rakibini hangi yöntemlerle yere serdiğini görmeniz lazım. Çok eğlenceli.
‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı
Bir ilişki bir ünlünün imajını, ona dair kafanızda oluşmuş duygu ve düşünceleri bir anda altüst eder mi?Maalesef eder.
Serenay Sarıkaya’nın başına gelen de bu oldu.
Kiminle konuşsam söylediği ilk şey bu, “Neden Serenay neden?”
Şu ana dek hakkında oluşmuş cool, çalışkan, başarılı, havalı, karizmatik, pozitif, şık giyinen gibi onca zincirleme nefis algıyı iki günde tersine çevirdi Serenay:
Cem Yılmaz’ın sevgililerinden biri haline gelerek...
Yetmedi, Defne Samyeli’nin imalı ve mağdur açıklamalarıyla günler sürecek bir Dallas’ın da ortasında buldu kendini Serenay.
Aldatma polemiklerinin, “Demek ki Defne varken başlamış her şey” şeklindeki algı kuyularının içine sürüklendi.
Cem Yılmaz’a ise bir şey olmadı.
Sosyal medyada çok konuşulan “Gişesi azaldı” söylemini unutturdu çoktan.
Olan Serenay’a oldu...
Burası da neresi böyle?
Önceki gece...
Tophane’nin arka sokaklarında bir partinin adresini bulmaya çalışıyorum.
Arkadaşımın WhatsApp’tan
gönderdiği adresi bulmaya çalışırken müzik sesleri duyuyorum.
Dışarıdan fena halde yıkık dökük görünen, garip bir binadan...
“Nasıl yani? Burası olamaz herhalde” diye düşünürken doğru adreste olduğumu anlıyorum.
İçeri girince daha da büyük şaşkınlık yaşıyorum.
Üst üste konmuş 30-40 yıllık eski eşyalar arasında dolaşan çılgın bir kalabalık...
O eşyalar arasında çalan şahane bir caz grubu...
“Neredeyiz biz, burası Berlin mi?” diye hayretlerini dile getiren kadınlar erkekler...
Meğer burası normalde film ve dizilere kiralanan bir setmiş.
Adı da Plato Platonik!
İlk kez parti yapılıyormuş burada...
Platonun içinde ise cidden yok yoktu.
Hapishane setinden tutun da 80’lerden kalma bir polis karakoluna kadar; her şey...
Yeme İçme İşleri’nin organize ettiği partinin mekanına bu yüzden bayıldım.
Gece boyunca “Aa burada 1983 yılının takvimi dahi var” diye diye bin türlü detayla eğlenebildiğimiz için...
Parazit dünyasına
giriş yapanlar için
Oscar alınca daha da popüler olan Güney Kore filmi “Parazit” gerçekten düşündürücü, gerçekten sert, gerçekten senaryosuyla alkışı hak eden bir film.
Ama “Parazit”ten çok daha sert, zihinleri şoke eden nice filmler vardı geçmişte.
Onları da “Sert Filmlere Giriş 101” kategorisinden unutmamalı derim:
Mesela Michael Haneke’nin “Yedinci Kıta”sını...
Mesela Kim Ki-duk’un “Pieta”sını (Acı)...
Bilgisayar oyunu karakteri olarak
Can Yaman
Günün YouTube kanalı önerisini de vereyim: Pixel. Gündemdeki insanları bilgisayar oyunu karakterine dönüştüren Pixel’in en eğlenceli videolarından biri de Can Yaman’a yaptıkları “Libido Avcısı” videosu...
Libido Avcısı Can Yaman’ın rakibini hangi yöntemlerle yere serdiğini görmeniz lazım. Çok eğlenceli.