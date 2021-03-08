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Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Çıkmalı mı çıkmamalı mı
Onur Baştürk

Onur Baştürk

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Çıkmalı mı çıkmamalı mı

8 Mart 2021

Cumartesi günü İstanbul’daki çılgın trafiği, mekanların yoğunluğunu görünce ister istemez kendimi geri çektim.

Hem bir ya da iki saat mekanda oturmak için o kadar trafikte kalmaya değmezdi.

Hem de mekanlarda yoğunluk gerçekten ürkütücüydü.

Ama yine de umutluyum, bu yoğunluk hali ilk hafta sonunun “Tutmayın beni” hevesinden.

Bir sonraki cumartesi her şey normal akışına dönecektir.

Tabii tekrar kapanma olmazsa...

Sınırlı sosyallik herkesi bunaltmıştı

Özlenen sadece bir mekanda oturup yemek yemek değil aslında.
Mesele tamamen şu: İnsan görmek.
İki çift laf etmek, uzun süredir görmediğin birine rastlamak, o birine rastlayınca aklına yeni bir şeyler gelmesi...
Durum tamamen bu.
Çünkü aylardır herkes kendi çekirdek çevresindeki insanları görüp sosyalleşiyordu.
Ailesi, çok yakın arkadaşları ya da sevgilisi filan... O sınırlı sosyallik de haliyle herkesi bunaltmıştı.

Duruluğu biten belgesel 

Biri diğerinden izin almamış, öteki bir başkasından.

Biri “Bana teşekkür bile etmediler, çok alındım” diyor, diğeri “Bazı gönül kırıklıkları vardır ki, tamir olmaz”.

Nükhet Duru’lu “Duru Olmak” belgeselinden bahsediyorum.

Bu belgeselin yapılış süreci ve sonrasında dijital platforma satışına dair tarafların iddialarını okuduktan sonra şunu anladım ben:

Her şey fena halde Türk usulü ilerlemiş. Hani bizde vardır ya, “Abi bir çekelim, sonra bakarız ya!” mantığı. Tam o hesap.

◊ En baştan kimse kimseyle profesyonel bir anlaşma yapmamış. Çalışma sınırları tam olarak çizilmemiş, belirlenmemiş.

◊ “Bu belgeselin amacı bu, bizim derdimiz de şu şu” denilmemiş. Herkes kafasına göre ilerlemiş.

Sonuç? Kavga dövüş, mahkemelik hadiseler filan... Kusura bakmayın ama, herkes gönüllü olmuş olayların bu noktaya gelmesine. Proje ilk başladığında net bir şekilde anlaşma yapılmazsa olacağı budur.

Jolie’nin sahip olduğu o tablo rekor fiyata gitti

Doğruya doğru, bir dönemin ikonik ismi Winston Churchill’in resim merakına sadece The Crown dizisinden aşinaydım.

O yüzden geçen hafta 1943 tarihli bir tablosunun Christie’s’de 11.5 milyon dolara satıldığını okuyunca şaşırdım.

Üstelik resmin arka planındaki hikâye daha da ilginçti.

Çıkmalı mı çıkmamalı mı

Meğer Churchill’in bu tablosunu 2011 yılında New Orleans’daki bir antika satıcısından Brad Pitt satın almış.

Tam 2.95 milyon dolara.

Dahası, Brad Pitt tabloyu aldıktan hemen sonra Angelina Jolie’ye hediye etmiş. Çift boşanınca tablo da haliyle Jolie’de kalmış.

Günün sonunda bu durumdan kârlı çıkan Angelina Jolie oldu.

Ünlü müzayede evine sattığı Churchill tablosu 11.5 milyon dolara el değiştirdi.

Şimdi sanat çevrelerinde yapılan yorum şu: “Hevesli bir amatör ressam olan Churchill’in tablosu için bu rekor bir fiyat”.

 

 

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Yeni randevu saati: 16.00’da buluşalım

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

6 Mart 2021
Aysel Gürel sözlerini yazdığı “Hadi Bakalım” şarkısında “Bir yanımız her duruma müsait” diyordu.

Durumumuz tam öyle.

Mekanların 19.00 saat sınırlamasıyla açılmasıyla birlikte yeni duruma yeni davranışlar geliştirdik.

Dün Caddebostan’daki Neni Brasserie’de otururken mekanın ortaklarından Mustafa Taşan şöyle diyordu: “An itibarıyla herkes sözleşmiş gibi 16.00’ya rezervasyon yaptırdı.” Doğruya doğru,
ben de bugüne bir
16.00 balıkçı randevusu yaptım.

Çünkü en mantıklısı bu.

Öbür türlü koştur koştur oturup hemen de kalkmak zorunda kalıyorsun mekandan.

Özellikle

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Galiba biraz ‘paslanmışız’

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

5 Mart 2021
Restoran ve kafelerle yeniden buluştuk.Ya mahalle kafesine gidip hemen bir kahvaltı keyfi yaptık.

Ya da akşamüstü arkadaşımızla buluştuk ve bir masada oturarak muhabbet etmenin tadına vardık aylar sonra.
Benim bu ikinci açılma günlerinde ilk hissettiğim şu oldu:
Herkes yorgun gibiydi.
Psikolojik bir yorgunluk bu.
Hem mekancılar hem de biz müdavimleri.
Bana “paslanmışız” gibi geldi.
Pratiğimizi kaybetmişiz sanki.

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Yazlık Bodrum haberleri

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

3 Mart 2021
Hafta sonu Bodrum’da hava 20 dereceye kadar çıktı. Haliyle ortam yaz başı gibiydi. Konuşulanlar da yaza dair yeni şeylerdi. İşte o yeni şeylerden bazıları...

◊ PAPERMOON VE SUNSET GELİYOR

Geçen yazın en sükseli yerlerinden biriydi Bodrum Loft.

Şef Yılmaz Öztürk’ün Loft Elia restoranı, pandemi nedeniyle talep patlaması yaşayan evleri ve Maça Kızı’nın Loft içinde yer alıp almayacağı meselesiyle hep dillerdeydi burası.

Bu yaz da öyle olacak gibi.

Çünkü daha yaz başlamadan Lucca’nın Loft’ta açılacağı dedikodusu yayıldı etrafa.

Kısa sürede bu dedikodunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.

Ama şimdi kesinleşen iki yeni olayı var Loft’un:

Papermoon

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Kerimcan’ın finalde verdiği mesaj

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

1 Mart 2021
Yerli popüler kültür aleminde hafta sonu tek bir isim konuşuldu:Kerimcan Durmaz.

Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!

Çok iyi dans ediyor

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Kripto sanat pazarının yıldızı Beeple

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

28 Şubat 2021
Düne kadar kendine asla “sanatçı” demiyordu.

Hatta kendi halinde web sitesi ve Instagram’ında takılıyordu diyebiliriz.

Ama aralık ayında dijital eserlerinden kazandığı toplam para 3.5 milyon doları bulunca işler tabii ki değişti.

Mike Winkelmann’dan bahsediyorum, namıdiğer Beeple’dan.

Şu anda herkesin konuştuğu bu ilginç adamın eserleri, geçen perşembe günü Christie’s müzayede evinde de açık artırmaya           sunuldu.

12 Mart’ta sona erecek olan açık artırmanın heyecanı süredursun, Winkelmann’ın sanat dünyasının dengelerini sarsan ilham verici hikâyesine bir göz atma zamanı...


Mike Winkelmann

HER GÜN BİR BAŞKA ÇİZİM

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Bu hafta sonu neredesiniz

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

27 Şubat 2021
Geçen hafta sonu İstanbul’da yasak fiilen yok gibiydi.

Muhtemelen bu hafta sonu da öyle olacak. Herkes kendini dışarıya atacak.
Çünkü durum şu:
Depresyondayız!
Duygular karmakarışık.
Kendini her saat dışarı atma isteği de bu karmaşıklığın belirtilerinden.
Misal: Önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nın oradan yürüyorum.
Yazın bile böyle kalabalık görmemiştim parkta.

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Aleyna’nın global açılımı nasıl olmuş?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

26 Şubat 2021
Warner Music Turkey, Aleyna Tilki’nin bugün yayınlanacak ilk uluslararası teklisi “Retrograde”in videosunu 2 gün önce bana izletti. O zaman video ve şarkıya dair taze taze yorumlarıma buyurun...

1. Alice’in beyaz tavşanı izleyip tuhaflıklarla dolu bir diyarın ortasına düşmesi gibi, Aleyna kariyerinin başından beri onu yalnız bırakmayan dev pembe ayısından yine vazgeçmemiş. Klip onunla açılıyor! Ama bu son galiba. Dev ayı videonun sonunda yok oluyor.

Mecazi sonuç: Aleyna global sulara açıldı ve artık bu diyarda tamamen kendi kanatlarıyla (kılavuz ayısız) uçacak diyebiliriz.

2.Şarkıyı sevdim. “Buralardan” değil, dibine kadar “oralardan” bir şarkı.

Şarkının matematiği, ritmi, ruhu, huyu, suyu Amerika ve İngiltere pazarına göre.

O pazarlar düşünülerek yapılmış, üretilmiş. Tek dezavantajı şu olabilir:

Bu tür şarkılardan oralarda çok var. Tutması, dolaşıma girmesi Aleyna’nın ışığına bağlı...

3. Şarkının sözlerinde Dua Lipa’nın da imzası var. Onun detayı ise aşağıda, bir sonraki yazıda...

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Kenan Doğulu ve Teoman’ın yorumlarını mı beğenmedi?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

24 Şubat 2021
Nükhet Duru’nun “Hikâyesi Var” albümünün hazırlanma sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeselini izlerken ekranda aniden şöyle bir ibare beliriyor:

“Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanıla-mamaktadır”.

Bahsedilen şarkı, “Ben Sana Vurgunum”.

Bahsedilen besteci, Ali Kocatepe.

Belgeselde zaten o kayıt anlarını “sessiz” izliyorsunuz.

Teoman ve Nükhet Duru albüm için stüdyoya girip “Ben Sana Vurgunum”u söylemeye başlıyor, sonrası yok. Şarkıyı duyamıyorsunuz.

Meğer sadece bu kadarla kalmamış.

Meşhur

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Berkcan ve Reynmen’lerin tek arzusu

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

22 Şubat 2021
YouTube’un içerik üreten ilk ünlü genç kuşağı yazılı ve görsel medyaya hep mesafeli oldu.

Reynmen mesela, 2019 yılında Ayşe Arman’a “abla” diyerek hitap ettiği röportajda şöyle diyordu:

“Medya, beni kendi kodlarıyla konumlandırmak istiyor...

Benim niyetim, kendi patronum olmak ve sosyal medyada eğlendiğim işi yapmak.”

Aynı içerik kuşağının bir başka popüler üyesi Berkcan Güven de bu mesafeden bahsetmiş.

Hakan Gence’yle yaptığı hafta sonu röportajından aktarayım:

“Tanımadığım birine röportaj vermek istemiyorum.

Bana bir şey katacağını düşünmüyorum.

Ama tek görünmek istemediğim yer var, o da televizyon.

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Seyahat için aşı pasaportu gerçek oluyor

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

21 Şubat 2021
1 yıl önce, yani pandeminin ilk ayak sesleri duyulduğunda yapılan seyahat öngörüleri bir bir gerçeğe dönüşüyor.

Daha o zamanlar “gelecekte aşı pasaportuyla gezilecek” diye varsayımlarda bulunuluyordu.
O varsayımlar ete kemiğe bürünmeye başladı bile.
Amerika, koronavirüs aşı sertifikalarının dijital versiyonlarını üretme konusunu değerlendiriyor.
Danimarka, önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşların aşı olduklarını göstermelerine izin veren bir dijital pasaport çıkaracağını söyledi.
Aşı pasaportu öneren sadece hükümetler değil.
Kâr amacı gütmeyen İsviçreli Commons Proje Vakfı, CommonPass adlı dijital bir sağlık pasaportunu test ediyor. Bu pasaporttaki QR kodunu göstererek sınırlardan geçiş yapılabilmesi için...
Etihad Havayolları ve Emirates ise aşı ya da test olunduğunu gösteren, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını açıkladı.

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Yeter ki orada bir şey açık kalsın…

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

20 Şubat 2021
Son bir haftadır eski tarihli bir diziye, “Outlander”ın batağına saplanmış durumdayım.

Çünkü her sezonu en 13-14 bölüm. Ayrıca dizi beş sezon.

Yetmedi, altıncısı da şu sıra başlıyormuş.

Neden “Outlander”a takılıp kaldım?

İzleyecek dizi bulamamaktan. Ya da her şeyi izleyip bitirmiş gibi hissetmekten...

Bir yandan Outlander her tadı barındıran bir yapım.

Restoranların “dünya mutfağı” dedikleri türden.

Kurul kanepeye, hem başka bir dünyaya ışınlan (18. yüzyıl İskoçyası) hem de birbirine fazlasıyla aşık iki karakterin bitmeyen maceralarıyla savrul dur.

Oysa dizi izleme potansiyelimin sonuna geldiğimi, artık çok sıkıldığımı filan düşünüyordum.

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Daha bunun ‘Diletta Türkiye’de’ kısmı var

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

19 Şubat 2021
Türk magazin alemi yatıp kalkıp Can Yaman’a şükretmeli.

Çünkü ne varsa yine onda var.
İtalya’da olduğu halde buralardaki magazin kuraklığının yeşermesine sürekli katkıda bulunuyor.
Hatta öyle ki, hızına yetişmek mümkün olmuyor.
Daha dün spor spikeri Diletta ile sevgili olduğu kesinleşmişti.
Derken uçaklarda uçurulan evlilik teklifi geldi.
Allahtan İtalya’da Boğaz Köprüsü filan yok, köprüye lazerle “Benimle evlenir misin” yazdırabilirdi Can Yaman. İtalya ucuz kurtuldu.
Neyse işte, bu teklifin üzerinden de çok geçmedi, evlilik töreninin Sicilya’da yapılacağı söylendi.

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Seyahat konusunda tahminler ‘belirsizliğe’ teslim

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

17 Şubat 2021
Aralık ayında aşının da bulunmasıyla beraber peş peşe “2021’de seyahat şöyle olacak, böyle olacak” yazıları okuyordum. Yazılar temkinliydi ama aynı zamanda umut doluydu.

Hatta ben de PhocusWire’da yayınlanan bir yazıdaki olası trendleri aktarmıştım.
Şimdi ise yeniden bir belirsizlik içine düşülmüş durumda.
Mutasyondu, aşı temininde yaşanan sıkıntılardı derken, turizm sektörü seyahatin geleceğine dair tahminde bulunmaktan kaçınıyor.
En kötüsü bu galiba.
YAVAŞ SEYAHAT NİHAYET ANLAM KAZANABİLİR
Benim gördüğüm ön plana çıkan tek bir şey var; o da turizm sektörünün pek sevdiği bir tanım olan “yavaş seyahat”.
Deniliyor ki, 2021’de nihayet bu kavram bir anlam kazanabilir.

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Bir uyanmışız 1987’deyiz...

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

15 Şubat 2021
Bu yazının yayınlandığı gün kar yağışındaki durum ne bilemiyorum.

Ama günlerdir bir kısım meteorolog çok iddialıydı:
“Dikkat 1987 kışındaki kar yağışı gibi olabilir.”
1987 kışı denilen, anlata anlata bitirilemeyen o meşhur kışta şunlar olmuş İstanbul’da:
◊ 10 gün boyunca kar fırtınası olmuş.
◊ Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgâr varmış.
◊ Şehrin elektrik ve telefon şebekesi çökmüş.
◊ Ayrıca barajlardan biri arızalanınca şehir susuz kalmış.

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Pek sevgili Sevgililer Günü’ndeyiz

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

14 Şubat 2021
Asla bana göre değil” desen de, “Çok banal buluyorum” diye söylensen de, günümüzde markaların elinde oyuncak olsa da, bugün o kutlu gün işte:

Sevgililer Günü.

Sevgilisi olanın da olmayanın da bir şekilde etkilendiği o aşk bombardımanı günü.

Kaçış olmadığına göre zevk almaya çalışmak lazım.

Mesela...

SEVGİLİN VARSA

◊ Halihazırda sevgilin varsa, bugün onun için farklı bir şey yap.

Rutin dışına çık.

En çok rutin öldürür ya aşkın gidişatını...

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İzmir’deki o köprüde gün batımı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

13 Şubat 2021
Tam da Alaçatı’da kopan hortum öncesi, akşamüstü İzmir’deydim. Bostanlı sahilinde bir ahşap köprü var. İzmirli arkadaşlarım dedi ki, “Orada buluşalım, pek güzeldir”.

Tamam dedim, Urla’daydım o sırada.

Can Ortabaş’ın yüzlerce palmiye çeşidi dahil nefis bitkiler barındıran botanik çiftliğinde, yani Uzbaş Arboretum’da...

Oradan yola çıkıp bir anda İzmir trafiğinin içine düştüm.

Navigasyon sonunda Bostanlı sahiline kadar getirdi beni.

Önce anlamadım, “Neden burada buluşalım dediler acaba?” diye.

Ahşap köprüyü görünce anladım.

Gün batımı ve denize karşı şahane bir sosyalleşme noktasıymış meğer burası.

Sırtımı köprüye dayayıp hem insanları hem denizi seyre daldım.

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Yaşadığın evin alternatifi aslında ne?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

10 Şubat 2021
Eve kapandığımız ilk dönem durumdan memnundum.

Sosyalleşmemek iyi gelmişti.

İlerleyen günlerde, nisan ortası filan, bu kez evle aşırı ilgilenmeye başlamıştım.

Her detay gözüme çarpmıştı.

Mesela haftada iki-üç kez evin şeklini değiştirmek sıradan bir hobim haline gelmişti.

Sonra yaz geldi, açıldık saçıldık.

Evle ilişkim az da olsa normale döndü.

Eskiden nasılsa öyle: Kafeye git, arkadaşlarınla buluş, spor yap ya da şehir dışına çık, gez toz. Eve arada bir uğramaca yani.

Ardından ikinci kapanma dönemi geldi ve

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Heyecan verici yeni şarkılar

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

8 Şubat 2021
Güzel haber: Yerli müzik aleminden peş peşe iyi işler yağıyor üzerimize.

Üstelik şarkıların paketi, yani videoları da iyi.

Mesela Dolu Kadehi Ters Tut grubunun “Islansın” şarkısına çekilen video.

Kostümünden mekanına, anlattığı kısa hikâyeden çekimlerine kadar nefis bir iş.

Şarkının retro dans sound’una da değinmeden olmaz.

Dans etmeyi, olmadı şöyle bir kıpırdanıp kendine gelmeyi motive eden bir enerjisi var.

Ayrıca, sadece Türkçe pop söyleyen erkek şarkıcıların tekelindeymiş gibi görünen erotizm soslu sözleri söylemesi de iyi olmuş grubun...

O eski melankolik dalgalanmalarına mola vermesi de.

BEGE VE EMİR TAHA

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